Lauksaimnieku organizācijas vēstulē Ministru prezidentei Evikai Siliņai (JV) aicina pievienotās vērtības nodokļa (PVN) samazināto likmi 12% apmērā piemērot visai Latvijā raksturīgajai svaigās gaļas produkcijai, nevis tikai vistas gaļai, informē Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomē (LOSP).
Lauksaimnieku organizācijas atzinīgi vērtē valdības ieceri pilotprojektā no 2026. gada 1 .jūlija līdz 2027. gada 30. jūnijam samazināt PVN likmi no 21% līdz 12% maizei, pienam, olām un svaigai mājputnu gaļai. Tomēr pašreizējais piedāvājums organizāciju ieskatā, lai arī idejiski pozitīvi vērtējams, ir nepilnīgs.
LOSP akcentē, ka,
nepiemērojot PVN samazināto likmi cūkgaļai, liellopa un citai svaigajai gaļai, tiks bremzēta šo nozaru konkurētspēja un investīciju iespējas.
"Mūsu mērķis ir nodrošināt sabiedrībai iespējami pieejamu vietējo pārtiku gan apjoma, gan sortimenta, gan arī cenas ziņā. PVN ir produkta gala cenas daļa, kas jau seko veikalu uzcenojumam, ko mēs nevaram ietekmēt. Taču tas, ko mēs varam - kopīgā darbā nodrošināt, ka iespējami plašam vienas produktu grupas sortimentam tiek piemērots līdzvērtīgs nodokļu slogs," norāda LOSP valdes priekšsēdētājs Guntis Gūtmanis.
Viņš uzsver, ka PVN samazinātā likme nodrošinātu, ka cilvēki ir paēduši un var izvēlēties sev piemērotāko produktu visā svaigās gaļas klāstā, izvēli neierobežojot cenai un PVN ietekmei.
Lauksaimnieki arī vērš uzmanību, ka gaļa Latvijas patērētāju uzturā ir viens no galvenajiem proteīna avotiem, līdz ar to tā uzskatāma par "pamata pārtiku".
Lauksaimnieku organizāciju ieskatā PVN samazinātās likmes piemērošana visai Latvijā raksturīgajai svaigās gaļas produkcijai radītu plašāku un taisnīgāku cenu samazinājumu patērētājiem, stiprinātu vietējo ražošanu un pārstrādi, mazinot importa ietekmi, stabilizētu nodokļu bāzi, palielinoties legālajai apritei, kā arī palīdzētu saglabāt darba vietas reģionos un piesaistīt jaunas investīcijas, pateicoties prognozējamai politikai.
Tāpat lauksaimnieku organizācijās uzsver, ka PVN samazinātā likme pārtikai ir ierasta prakse lielākajā daļā Eiropas valstu. Latvijai esot jāpieņem līdzsvarots risinājums, kas vienlaikus atbalsta iedzīvotājus, vietējos zemniekus un ražotājus.
Atklāto vēstuli parakstījušas sešas lauksaimniekus pārstāvošās organizācijas, tostarp Latvijas Cūku audzētāju asociācija, LOSP, Latvijas Aitu audzētāju asociācija, Gaļas liellopu audzētāju biedrība, Latvijas Zemnieku federācija un Latvijas Gaļas pārstrādātāju asociācija.
Valdībā apstiprināts priekšlikums par PVN likmes samazināšanu maizei, pienam, olām un svaigai mājputnu gaļai pilotprojekta veidā no 2026. gada 1. jūlija līdz 2027. gada 30. jūnijam. Šiem produktiem tiks piemērota PVN samazinātā likme 12% apmērā, kamēr PVN standarta likme ir 21%.
Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis iepriekš teica, ka Saeimā turpināsies diskusijas par iespēju PVN samazināto likmi noteikt arī cūkgaļai.
Saeimā 2026.ngada budžeta likumprojektu paketi paredzēts iesniegt 15. oktobrī.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu