Laiku pa laikam pasauli satricina dabas varenie spēki, vējš kā milzīga slota mēž, ne nieka savā ceļā nešķirojot, koks, ēka vai cilvēks. No pagātnes uz šodienu vējš nes mūziku sevī, vienmēr tā bijis. Kā ērģeles jūra dun, vēja apdziedātāji, dabas stihiju pētnieki skata notiekošo no sava redzes leņķa. Ir vēl nīdētāji, kuri noliedz jebkādu radošuma izpausmi, deguniem zemē.
Vēja skartie lepojas ar brīzēm no jūras, sak, mēs jau liepājnieki, iesmejam, kad sīks vējelis pagrūž vai liek drebināties jūras krastā. Ies tik un dziedās vēja ērģelēm pretī, juhū, tautiskos brunčos dies, dzejos un smokingos, smalkās vakarkleitās koncertus apmeklēs. Katrai pilsētai ir savi unikāli vēsturiski fakti, sava kultūrvide, savi ieradumi un savi lepnie, radošie ļaudis, kuri rada kopības sajūtu, kultūras pamatu raksturīgu vietai, kur šie cilvēki dzīvo.
Liepājas pilsētas 400. gadskārtai veltītā ērģeļmūzikas vasaras koncertcikla noslēgums notika Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē, kur atrodas pasaulē lielākās nepārbūvētās mehāniskās ērģeles, un tās būvējis viens no tā laika Eiropas izcilākajiem meistariem Heinrihs Andreass Konciuss, kurš lielāko mūža daļu pavadījis Latvijā, izgatavojot un pārbūvējot ērģeles Rīgā, Cēsīs, Valmierā, kā arī Liepājā. Dažas stabules vēl esot meistara roku darbs.
Liepājas zīmes ir ne tikai liedaga smiltīs ierakstītas, pilsētas rakstos ievijušies akordi, gluži kā laikmeta brīzes, te atklāj, te pietušē, te atgādina par laika nogriežņiem. 1919. gadā Liepāja uz laiku kļuva par Latvijas galvaspilsētu, šogad – Latvijas jauniešu galvaspilsēta un ir ceļā uz Eiropas kultūras galvaspilsētas statusu 2027. gadā.
Liepāja allaž bijusi un joprojām ir muzikāla, ar savām tradīcijām un raksturu apveltīta pilsēta. Liepājas Simfoniskais orķestris (LSO) ir vecākais orķestris Baltijas valstīs, un tā pirmsākumi meklējami jau 1881. gadā, kad tika dibināta pirmā Baltijas filharmonija. LSO ir Latvijā aizvien vienīgais profesionālais orķestris ārpus galvaspilsētas. LSO pirms desmit gadiem ieguva jaunu mājvietu – koncertzāli "Lielais dzintars". Dzintarainas gaismas apspīdētā ēka vecpilsētas apbūvē pamanāma no tālienes, to var redzēt gan no jūras, gan iebraucot pilsētā. Koncertzāle ir ne tikai orķestra mājvieta, šeit ikdienā mācās topošie mūziķi. 145. sezonas rudens koncertus Liepājas Simfoniskais orķestris uzsāka 20. septembrī ar īpašās viešņas, pasaulslavenās ērģelnieces Ivetas Apkalnas piedalīšanos. Pirms koncertsezonas atklāšanas Liepājas koncertzāle saņēma dāvinājumā digitālās ērģeles. Lielāko daļu no 25 000 eiro ērģeļu iegādei saziedojuši pilsētas uzņēmēji. Jaunās ērģeles ļaus kuplināt muzikālo sniegumu, dažādot koncertprogrammas, labums tiks Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņiem.
Liepājā atzīmēs komponista, diriģenta un domātāja Pjēra Bulēza simto dzimšanas dienu. Viesi un kamerorķestris "Sinfonietta Rīga" diriģenta Normunda Šnē vadībā atskaņos vienu no Bulēza iespaidīgākajiem un skaistākajiem skaņdarbiem "Répons" (1980–1984). Veids, kā liepājnieki rada pievienoto vērtību kultūras norisēm, ir izsapņoti sapņi un paveikti darbi. Koncertturnejas, festivāli, aiz šiem notikumiem ir pašu liepājnieku veikums un apzināšanās – spēja radoši strādāt un sasniegt rezultātu ar darbu. Muzikālā dzīve Liepājā ir daļa no Eiropas kultūras galvaspilsētas zīmola – būt klātesošiem un apzināties, ka simfoniskais orķestris jau tālajos Libau laikos bija viena no stiprākām kultūras iezīmēm pilsētā. Pieņemu, ka telefonists laikā, kad tapa teksts "Pilsētā, kurā piedzimst vējš", neko nebija dzirdējis par internetu vai ierīcēm, kas labi kalpo bezvadu sistēmā. Liepāja ir vieta, kur neatlaidīgais "Laivinieks laivai dēli tēš. Zārcinieks zārkam vāku tēš. Telefonisti stabos sēž", tā atgādinot Imanta Kalniņa vietu Liepājai raksturīgajā kultūras kopainā, kā arī Māra Čaklā 85. jubilejas svinības – Dzejas dienas ārpus Latvijas Lielbritānijas pilsētā Birmingemā. Pilsētas himna vēsta par mums, latviešiem, ceļā no pagājušajiem laikiem uz nākotni. Kad rudens vētras brāzīsies liedagam pāri, no aizlaikiem signālu raidīs krasta ļaudis. Visi, kuriem pilsēta pie jūras ir vējš, mājas, zeme un tauta.
