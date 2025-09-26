EP devis zaļo gaismu jauniem pasākumiem, lai novērstu un samazinātu pārtikas un tekstilizstrādājumu atkritumu daudzumu visā ES.
Atjauninātajos tiesību aktos ieviesti saistoši mērķi pārtikas atkritumu samazināšanai, kas valstu līmenī jāsasniedz līdz 2030. gada 31. decembrim: atkritumu apjoms par 10% jāsamazina pārtikas apstrādē un ražošanā un par 30% uz vienu iedzīvotāju mazumtirdzniecībā, restorānos, ēdināšanas pakalpojumos un mājsaimniecībās.
Šos mērķus aprēķinās, salīdzinot ar vidējo rādītāju no 2021. līdz 2023. gadam. Pēc parlamenta pieprasījuma ES dalībvalstīm būs jāveic pasākumi, lai nodrošinātu, ka ekonomikas dalībnieki, kam ir nozīmīga loma pārtikas atkritumu novēršanā un radīšanā (jāidentificē katrā valstī), veicina neizpārdotās, bet lietošanai uzturā drošas pārtikas ziedošanu.
Ražotājiem, kas piedāvā tekstilizstrādājumus ES, būs jāsedz to savākšanas, šķirošanas un pārstrādes izmaksas, izmantojot jaunas ražotāju atbildības shēmas, kas katrai dalībvalstij jāizveido 30 mēnešu laikā pēc direktīvas stāšanās spēkā. Šie noteikumi attieksies uz visiem ražotājiem, tostarp tiem, kas izmanto e-komercijas rīkus, neatkarīgi no tā, vai tie ir reģistrēti dalībvalstīs vai ārpus ES. Jaunie noteikumi attieksies uz apģērbu un aksesuāriem, cepurēm, apaviem, segām, gultas un virtuves veļu, kā arī aizkariem.
Turpmākie soļi: kad likums būs apstiprināts arī Eiropas Padomē un publicēts "ES Oficiālajā Vēstnesī", ES dalībvalstīm būs 20 mēneši, lai šos noteikumus iestrādātu savos tiesību aktos.
Katru gadu ES rada gandrīz 60 miljonus tonnu pārtikas atkritumu (132 kg uz vienu personu) un 12,6 miljonus tonnu tekstila atkritumu. Tādēļ Eiropas Komisija 2023. gadā ierosināja pārskatīt ES noteikumus par pārtikas un tekstila atkritumiem. Apģērbs un apavi vien rada 5,2 miljonus tonnu atkritumu, kas atbilst 12 kg atkritumu uz vienu personu gadā. Aprēķini liecina, ka tagad no visiem tekstilizstrādājumiem pasaulē jaunās precēs pārstrādā tikai 1%.
Publikācija tapusi sadarbībā ar Eiropas Parlamenta biroju Rīgā.
