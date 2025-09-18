Kā zināms, Krievijā par vārda "karš" publisku lietošanu varēja cilvēkus iemest aiz restēm un aizsūtīt uz gadiem septiņiem apdomāt savu necienīgo krievu armijas un ieroču slavu nomelnojošo rīcību uz attālām nometinājuma vietām. 

Prezidents Vladimirs Putins iebrukumu Ukrainā nodēvēja par "speciālo militāro operāciju", to visi atkārtoja kā papagaiļi, un tā jau trešo gadu krievu karaspēks, zaldāti un oficieri, aizvien dziļāk un dziļāk iegrauzdamies kaimiņvalsts teritorijā, turpina "denacificēt" un "demilitarizēt" ukraiņus.

Tāpat kā Ādolfs – arī Vladimirs Vladimirovičs nedomā par teritoriāliem iekarojumiem, Kremļa vadonis visu dara valsts interešu aizsardzībai, "likumīgo krievu zemju" savākšanai, citu tautu atbrīvošanai no "fašistiskiem režīmiem", un "Z" un "V" simbolika ir miera nesēju pazīšanās zīmes. Krievu cilvēki vienmēr tikai snieguši brālīgo draudzības palīdzību vai veic "speciālo militāro operāciju".

