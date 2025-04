26. aprīlī plkst. 16 Spīķeru koncertzālē notiks Latvijas Literatūras gada balvas (LALIGABA) apbalvošanas ceremonija, pēc kuras visi aicināti turpināt literāros svētkus – plkst. 19 kinoteātrī "Splendid Palace" notiks 4. Starptautiskā dzejas festivāla "PAGE BREAK" noslēguma dzejkoncerts, kurā piedalīsies visi festivāla dalībnieki, uzstājoties ar dzejas lasījumiem laikmetīgās džeza mūzikas pavadījumā.

Pirms nedēļas tika paziņoti LALIGABA nominanti un speciālbalvu ieguvēji (sk. uzziņā), bet jau iepriekš kļuva zināms, ka Mūža balvu par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas literatūrā ekspertu komisija nolēmusi piešķirt tulkotājai Mudītei Treimanei – tulkotājai galvenokārt no zviedru, vēl arī no norvēģu un dāņu valodas. "Vairāk nekā 40 darba gados – vairāk nekā 100 iztulkotas grāmatas, nerēķinot Latvijas teātros iestudētās skandināvu autoru lugas, daudzās publikācijas periodikā par skandināvu literatūru un pašas sarakstīto grāmatu "Astridas Lindgrēnes darbi un nedarbi" (2007). Tas ir daudz vai maz? Taču runa nav par skaitļiem – produktīvi tulkotāji nav retums – un pat ne par godalgām, tostarp Karaliskās Zviedru akadēmijas prēmiju, Hansa Kristiāna Andersena balvu, divām Starptautiskajām Jāņa Baltvilka balvām un Kultūras ministrijas Atzinības rakstu. Mudītei Treimanei piemīt ķēriens pārtapināt svešo "savējā", precīzāk, "mūsējā"," teic žūrijas eksperts, rakstnieks un literatūras kritiķis Guntis Berelis.

Ekspertu komisija lēmusi šogad piešķirt divas speciālbalvas – tulkotājam un publicistam Nikolā Ozano par latviešu literatūras tulkošanu un popularizēšanu frankofonajā kultūrtelpā, kā arī Vairai Vīķei-Freibergai par monogrāfiju "The logic of poetry. Structure and poetics of the Latvian Dainas". Par Vairas Vīķes-Freibergas monogrāfiju Guntis Berelis teic: "Vairas Vīķes-Freibergas grāmatas virsraksts ir mazliet mānīgs. Tas it kā vēsta par dažiem ļoti specifiskiem dainu pētniecības aspektiem, taču īstenībā "The logic of poetry" aptver krietni plašāku tēmu loku. (..) Autore iedziļinās un kaut kādā mērā mēģina restaurēt aizlaiku pagāniskās mitoloģijas pēdas, kas saglabājušās tautasdziesmās, diezgan strikti nošķirot naratīvo un lirisko mitoloģiju. Monogrāfija ir visaptveroša, un jo sevišķi no svara, ka viss šis gigantiskais pētniecības un faktu materiāls nonāk arī pie cittautu lasītāja."

Šā gada LALIGABA žūrijā darbojas literatūrzinātniece, filoloģijas doktore, Latvijas Universitātes profesore Ausma Cimdiņa, literatūras kritiķe un pētniece Anda Baklāne, rakstnieks un literatūras kritiķis Guntis Berelis, dramaturģe un rakstniece Rasa Bugavičute-Pēce, tulkotāja Rūta Karma, rakstnieks, tulkotājs, redaktors Vilis Kasims un dzejniece un publiciste Katrīna Rudzīte.

Pirms laureātu apbalvošanas notiks arī LALIGABA nominantu lasījumi Raiņa un Aspazijas mājā (Baznīcas iela 30, Rīga) – rīt, 10. aprīlī, plkst. 18.30 – dzejas lasījumi, bet 17. aprīlī plkst. 18.30 – prozas tekstu lasījumi.

2025. gada LALIGABA nominantu saraksts

Labākais dzejas autordarbs latviešu valodā

Andra Manfelde, "Dilstošais medus mēness". Izdevējs "Aminori".

Elvīra Bloma, "Viņam patīk šie dzejoļi". Izdevējs žurnāla "Punctum" atbalsta biedrība.

Inese Zandere, "Stikla burtnīca". Izdevējs "Neputns".

Ivars Šteinbergs, "Ābece". Izdevējs "Valters Dakša".

Liepa Rūce, "Zemākās virsotnes". Izdevējs "Latvijas Mediji".

Labākais prozas autordarbs latviešu valodā

Dace Rukšāne, "Lu-Lū un Eņģelis". Izdevējs "Zvaigzne ABC".

Gundega Šmite, "Koncerts stāstos". Izdevējs "Jāņa Rozes apgāds".

Jānis Lejiņš, "Dieva dusmības bērni". Izdevējs "Dienas Grāmata".

Svens Kuzmins, "Brīvībene". Izdevējs "Orbīta".

Labākais literatūras autordarbs bērniem latviešu valodā

Krišjānis Zeļģis, "Patīk!". Izdevējs "Liels un mazs".

Laura Vinogradova, "Pauls spēlē". Izdevējs "Zvaigzne ABC".

Linda Gabarajeva, "Kosmoss ir virs bēniņiem". Izdevējs "Liels un mazs".

Marts Pujāts, "kurlikt…tikjauk…šīī-fer". Izdevējs "Valters Dakša".

Sanita Reinsone, "Draugi un kaimiņi". Izdevējs "Jāņa Rozes apgāds".

Labākais ārvalstu daiļliteratūras tulkojums latviešu valodā

"Upes sniegs. Senās Ķīnas lirikas antoloģija", atdzejojums Ieva Lapiņa. Izdevējs "Neputns".

Danute Kalinauskaite, "Baltie pret melnajiem", tulkojums Dace Meiere. Izdevējs "Jāņa Rozes apgāds".

Fernandu Pesoa, "Nemiera grāmata", tulkojums Dens Dimiņš. Izdevējs "Valodu māja".

Gaļina Rimbu, "Tu – nākotne", atdzejojums Anna Auziņa, Evelīna Andžāne, Arvis Viguls. Izdevējs "Neputns".

Žans Ženē, "Zagļa dienasgrāmata", tulkojums Nairi Balian. Izdevējs "Aminori".

Spilgtākā debija literatūrā latviešu valodā

Ieva Viese, "laikam". Izdevējs "Neputns".

Līva Marta Roze, "Struktūra". Izdevējs žurnāla "Punctum" atbalsta biedrība.

Sintija Sudmale, "Uz manas mēles". Izdevējs "Valters Dakša".

Valts Kalniņš, "Arnolda bailes un mīlestība". Izdevējs "Dienas Grāmata".

Zintis Sils, "Apvārsnis". Izdevējs "Dienas Grāmata".

Spilgtākais darbs literatūras pētniecībā

Dace Bula, "Literārās dabkultūras: Regīnas Ezeras zooproza ekokritiskā lasījumā". Izdevējs LU LFMI.

Gunārs Bībers, "Astoņas lekcijas par drāmu, traģēdiju un komēdiju, Ibsenu un Brehtu". Izdevējs "Neputns".

Janīna Kursīte, "Kamolkoks". Izdevējs LU Akadēmiskais apgāds.

Skaidrīte Lasmane, "Dabīgais intelekts jeb literatūras filozofija". Izdevējs LU Akadēmiskais apgāds.

