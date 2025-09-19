Aktieris Gatis Gāga ir ābeļdārza saimnieks ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi. Viņa saimniecība "Virpes dārzi" atrodas Ventspils novada Ugāles pagasta Ausekļos. Pirmais ābeļdārzs iestādīts 2001. gadā, papildināts 2005. gadā. Tagad plānota ābeļdārza paplašināšana, kas jau pakāpeniski notiek.

"Kāds padomdevējs man teica, ka mans dārzs ir hobijam par lielu, bet biznesam par mazu. Vajadzēja izvēlēties, uz kuru pusi nosvērties. Tad nu es pēdējos gadus plānoju paplašināšanos. Pagājušajā gadā iestādīju jaunas ābeles, tagad ābeļdārza platība ir nedaudz lielāka par četriem hektāriem, no kuriem 1,2 hektāri ir jaunās ābelītes, kas vēl neko neražo," stāsta saimnieks.

Kopš 2020. gada saimniecībai ir arī savs sulu cehs, kur tiek spiesti gan pašu izaudzētie āboli, gan nodrošināta sulu spiešana klientiem.

Ābolu gads – vai tas ir tikai mīts?

Dārza saimnieks stāsta, ka lielākajai daļai ābeļu ir izteikts periodiskums: "Loģika ir tāda, ka ābele pēc pilnražas gada nākamajā atpūšas. Tomēr ir šķirnes, kurām vienu gadu vispār nav ābolu, ir šķirnes, kurām vienu gadu ir vairāk, nākamajā mazāk, un ir šķirnes, kas ražo katru gadu. Tiesa, ja ir vēlēšanās, var tikt pie augļiem arī tad, ja ābelei nav pilnražas gads, bet tad nepieciešams veikt augļu aizmetņu retināšanu. Ja to izdara ziedēšanas laikā vai tūlīt pēc ziedēšanas, tad arī nākamajā gadā var būt āboli."

