1925. gada 18. septembrī. Pirms 100 gadiem Finanšu ministrijas Kredīta departaments beidzot izsniedza akciju sabiedrībai "Brasla" spēkstacijas būvei uz tāda paša nosaukuma upes 240 tūkstošu latu aizdevumu.
Svinīgais pamatakmens Braslas spēkstacijai bija ielikts 26. jūlijā, bet nu tā paša gada rudenī varēja sākt aizsprosta un citu spēkstacijas ēku praktisko celtniecību. Zemes darbus tam laikam tradicionāli veica strādnieki no Latgales. Tiesa, ne visi bija sajūsmā par progresa uzvaru, jo 1926. gadā uzbūvētais aizsprostots aizšķērsoja lašiem un taimiņiem nārsta vietas augšpus slūžām, atņemot rūpalu zivju taču īpašniekiem.
Pagājušā gadsimta 20. gadu sākumā Latvijā izveidojās vairākas biedrības, lielākoties lokālas iedzīvotāju un uzņēmēju grupas, kas vēlējās iegūt elektroenerģiju no Gaujas, Amatas, Lielupes un tāpat Braslas straumēm. Vairums šo entuziastu visai ātri aprima, sastopoties ar finansējuma un organizatoriskām grūtībām. Braslas biedrība bija izveidota 1921. gadā un no citām atšķīrās ar spēju savākt akciju sabiedrības nodibināšanai vajadzīgo kapitālu, kā arī panākt valsts atbalstu. Projektēšanu un priekšdarbus veica pakāpeniski, piesaistot vēl Krievijas impērijas laikos pieredzi guvušos inženierus Frici Effertu, Ādolfu Vickopfu un Kārli Timušku.
Grunts urbumi parādīja, ka spēkstaciju vislabāk būvēt pie tā sauktā Aņītu līča, par kuru mūsdienās liecina Aņītu ieži Braslas ūdenskrātuves krastā.
HES cēla vietā, kur smilšakmens klintis upes krastā pacēlās 15–20 metru augstumā virs upes līmeņa. Saskaņā ar 1925. gada vasarā Satiksmes ministrijas Jūrniecības departamentā apstiprināto projektu stacija sastāvēja no betona aizsprosta, ūdens pievadcaurules, spēkstacijas ēkas un ūdens novadīšanas kanāla. Lielāka krituma un tātad efekta labad ūdeni no dambja līdz turbīnām pievadīja pa 1,4 metru diametra caurulēm, kas bija veidotas no sastīpotām četrus centimetrus biezām priedes koka plankām. Divām turbīnām bija jādod 250 kW jauda. Kā galvenais elektrības noņēmējs uzstājās Cēsis. Taču rēķināja, ka Braslas HES dos gaismu un enerģiju apdzīvotās vietās un lauku sētās līdz 25 km tālā apkaimē, sasniegs Limbažus, Siguldu, Bīriņus, Līgatni, Vidrižus ar elektrības cenu 20–25 santīmi kilovatstundā mazajiem patērētājiem un 10–12 santīmi tiem, kam elektrības patēriņš lielāks.
Pēc uzbūvēšanas 1927. gadā spēkstacija apgādāja 880 lauku saimniecības, bet 30. gadu beigās pirms Ķeguma HES uzcelšanas Brasla starp hidroelektrostacijām bija trešā jaudīgākā, atpaliekot tikai no Aiviekstes HES un Juglas HES. Braslas HES automātiskā režīmā darbojas arī mūsdienās.
"Daugavas Vēstnesis", 1925. gada 18. septembrī
Kolupe. Š. g. 30. augustā Kolupes pagasta padomes sēde caurskatīja jaunceļamās ambulatorijas mājas plānu. Plāns tika atzīts par labu un pieņemts, tika pilnvarota pagasta valde izsludināt priekš šī darba izvešanas torgus.
Bija ieradies kāds aģitators, kurš še noturēja tautas sapulci. Šī sapulce daudziem padomes locekļiem nepatika un padome ar balsu vairākumu nolēma, nevienas partijas aģitatorus nepielaist noturēt tautas sapulces pagasta nama telpās un arī ārpus tām – uz pagasta nama zemes. Cik demokrātisks ir šāds lēmums, par to lai spriež lasītāji. Interesanti būs redzēt nākotnē, kad atbrauks aģitēt Latgales kristīgo partijas mīluļi, vai tad piemēros pie tiem šo padomes lēmumu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu