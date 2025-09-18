Pēdējo gadu laikā pētījumi neirobioloģijā liecina, ka cilvēks ir pārāk augstās domās par savu unikalitāti. 

Atcerēties, izjust emocijas, apzināties sevi – izrādās, to spēj arī citas dzīvo būtņu sugas. Tomēr liekas, ka vienā aspektā gan mēs esam īpaši – vienā mierā domāt, paust un aizstāvēt savstarpēji nesavienojamus uzskatus.

Daži piemēri pēdējo nedēļu aktualitāšu kontekstā. Piemēram, diskusijas par mežizstrādes vēlamiem un pieļaujamiem apmēriem atgādina to, kā vairums no mums vispār izturas pret apkārtējo vidi. Mēs mīlam dabu un vienlaikus nevēlamies mainīt savus patēriņa paradumus samazināšanas virzienā. Teiksim, pērkot tik daudz pārtikas, cik varam patiešām apēst. Elektroauto un citu "elektro" īpašnieki un lietotāji vairumā gadījumu ir stingri pārliecināti, ka šādi viņi atbalsta videi draudzīgu transportu. Acīmredzot uzskata, ka viņu braucamajiem nepieciešamā elektroenerģija tiek iegūta tikai un vienīgi "zaļi". Kontekstā ar jauna ģenerālprokurora izvēli iederas apgalvojumi, ka tiesas strādā pārāk lēni, likumi ir pārāk maigi. Tas viss ir spēkā līdz brīdim, kad indivīds nonāk situācijā, kur kādam ir juridiska rakstura pretenzijas pret viņu pašu. Tad, izrādās, sankcijas ir pārāk bargas par "sīkumiem", vēl vakar dzelzs dūri prasījušais paziņo, ka jūtas bezspēcīgs "represīvās valsts mašīnas" priekšā.

