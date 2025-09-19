Partly cloudy 15.2 °C
P. 19.09
Muntis, Verners
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
LATVIJĀ PASAULĒ
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma
#aizsardzība #zemessardze

"Ienaidnieks tika iznīcināts". Reportāža par to, kā zemessargi veica mācību uzdevumus Sēlijā

Atis Klimovičs / Latvijas Avīze
2025. gada 19. septembris, 00:00
Klausies ziņu audio formātā
2025. gada 19. septembris, 00:00
Jēkabpils bataljona ilggadējie sadarbības partneri lietuviešu zemessargi no Rokišķiem īslaicīgi izveidotajā robežkontroles punktā netālu no Jodupes.
Jēkabpils bataljona ilggadējie sadarbības partneri lietuviešu zemessargi no Rokišķiem īslaicīgi izveidotajā robežkontroles punktā netālu no Jodupes.
Foto: Atis Klimovičs / Latvijas Mediji

Mākoņi, biezi un slapji, pārvilkušies pār ceļu, jau līst, brīžam gāž.

Reklāma

 Es stūrēju automašīnu uz Jēkabpili, kur atrodas Zemessardzes 56. kaujas nodrošinājuma bataljons. Sākas mācību "Namejs 2025" aktīvā fāze, kam, pēc bataljona komandiera pulkvežleitnanta Venta Kodora vārdiem, gatavojušies ja ne gluži veselu gadu, tad daudzu mēnešu garumā gan. Jau esmu klāt, jāmeklē vieta, kur novietot automašīnu, – lielākā daļa zemessargu jau ieradušies, mašīnu daudz, tās novietotas vairākās rindās.

Ieeju bāzē, kur valda mierīga un lietišķa atmosfēra. Ieroči saņemti, mācību munīcija arī. Lielajās mugursomās vēl tiek ievietotas sausās uzturdevas. Kā vēlāk varu pārliecināties, sadarbībā ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti izstrādātās ēdiena pakas ir ne tikai kalorijām bagātas, bet arī garšīgas. Tāds ir dažu paku saturs: sausā uzturdeva Nr. 1 – lēcas ar vistu, dārzeņiem un šampinjoniem; Nr. 7 – rīsi ar maltās gaļas mērci"; Nr. 6 – makaroni ar Boloņas mērci. Bez pamatēdiena visās pakās ir īstas šokolādes batoniņš, divas rupjmaizes šķēles, rieksti, rozīnes, šķīstošā kafija, tēja un cukurs. Padomāts par to, lai pamatēdienu varētu uzsildīt. Vaicāju, cik smaga ir nokomplektēta mugursoma zemessargam, – visi trīsdesmit kilogrami. Tajā iekšā divi pāri formas, otrs zābaku pāris, guļammaiss, dažādas ekipējuma lietas, pončo, paklājiņš. Ar šādām mugursomām gan mūsu dienās, kā redzams no kara prakses Ukrainā, karavīri netiek nogurdināti garos pārgājienos. Ar tik smagu somu plecos parasti vienības dodas no savas bāzes uz operāciju rajonu, bet no turienes konkrētos uzdevumos aiziet vai aizbrauc vien ar pašu nepieciešamāko ekipējumu.

Pārsteigums braucējiem – robežkontroles postenis

Saskaņā ar Zemessardzes 3. Latgales brigādes izstrādāto mācību plānu bataljona vienībām bija jāizvietojas teritorijā starp Jēkabpili un Lietuvas robežu. Saprotams, ka katrai no tām tika noteikta sava atrašanās vieta. Kaujas rotām pēc ierašanās bija jāuzslej teltis. Katrā vietā vienai nodaļai. Viss noritējis raiti bez aizķeršanās, stāsta 1. rotas komandieris kapteinis Laimonis Osis, pieredzējis virsnieks. Nakts zemessargiem pagājusi, patrulējot mežā, bet komandieri plānojuši nākamās dienas darbības. Jau vēlāk viņš pastāstīja "Latvijas Avīzei", ka palicis gandarīts par savu zemessargu paveikto "Namejā". 

"Teikšu, ka gāja labi, daudzus mērķus sasniedzām, sākot jau ar visu zemessargu apziņošanu. 

Precīzāk par visiem mērķiem nevēlos runāt, tā tomēr ir sensitīva informācija, ko mūsu pretiniekam nevajadzētu zināt. Esam izgājuši mācības bez traumām, ievērojot visas drošības prasības," teica kapteinis.

Nākamajā dienā sadarbībā ar lietuviešu zemessargiem no Rokišķu rajona un Latvijas robežsargiem tika izveidots kontroles postenis, kur ikdienā jau sen vairs nevienu nekontrolē. Tas daudziem vietējiem braucējiem ir pārsteigums, jo kādam gluži vienkārši "aizmirsies" savs vai automašīnas dokuments mājās vai arī beidzies mašīnas tehniskās apskates termiņš. Darbs improvizētajā robežpunktā noritējis gludi, turklāt otrajā dienā zemessargi devušies patruļā Aknīstes pilsētas ielās un kādos desmit ciemos. Savu karavīru klātbūtne ir tikai normāla un parasta lieta.

Viens no galvenajiem patrulēšanas mērķiem ir savu spēku demonstrēšana. Attēlā – patrulēšana Viesītes pilsētā.
Viens no galvenajiem patrulēšanas mērķiem ir savu spēku demonstrēšana. Attēlā – patrulēšana Viesītes pilsētā.
Foto: Anrijs Babris/Zemessardzes 56. Jēkabpils kaujas nodrošinājuma bataljons

Mācību scenārijs

Atsevišķi iekārtojies arī bataljona štābs, kam telpas uz mācību laiku piešķīrusi novada pašvaldība. Par mācībām "Latvijas Avīzei" laipni pastāsta bataljona štāba priekšnieks majors Guntars Rožlapa. Lai arī visiem it kā vajadzētu būt skaidram, cik nozīmīga ir drošība, var noprast, ka Zemessardze cenšas īpaši delikāti izturēties pret sabiedrības civilās daļas noskaņojumu. Labs piemērs – lai netraucētu vietējo iedzīvotāju ikdienas dzīvi, uzdevumu veikšana lielākoties paredzēta uz mazākas nozīmes ceļiem.

Saskaņā ar scenāriju bataljonam, kas atrodas aizmugurē aiz sabiedroto spēkiem, šajās mācībās galvenais pārbaudījums saistīts ar kādas pretinieka grupas uzveikšanu. Pēc majora teiktā, tie ir bruņoti ļaudis, grupa, kas iekļuvusi Latvijā no mums nedraudzīgas valsts. Tā apgādājusies ar strēlnieku ieročiem un izvietojusies sarežģītā apvidū, kam grūti piekļūt. Kopumā šajā teritorijā ir daudz purvu, un tas ir noteikts izaicinājums. Piemēram, šādā apvidū jārēķinās, ka vājāk darbosies sakari, jo tiek ietekmēti radio signāli. Virsnieki labi zina, ka tieši apvidus ar savām īpatnībām tradicionāli nosaka kauju vietas. Piemēram, Ukrainā – vietā, kur Zelta Orda karojusi ar Kijivas valsts karaspēku, daudzus gadsimtus vēlāk Otrā pasaules kara laikā arī norisinājusies vērā ņemama kauja.

Reklāma
Reklāma
Ieteiktie raksti

G. Rožlapa uzskata, ka ar bruņoto spēku mācībām un citām darbībām tiek attālināts iespējamais potenciālā ienaidnieka uzbrukums. Tam ir jāgatavojas vienmēr, nevar teikt, ka viņi tiešām nāks, bet skaidrs ir viens – tāds nolūks viņiem bijis vienmēr. "Viens otrs saka – es iešu palīgā valstij tad, kad būs nepieciešams, nemaz neapzinoties, ka tam jāgatavojas laikus. Par to 50 gadus pirms mūsu ēras traktātā "Par valsti" rakstīja Cicerons. Arī toreiz daudzi tā teica. Divus tūkstošus gadu, kā redzam, nekas nav mainījies," teica majors.

Nākamā nakts, stāsta štāba priekšnieks, paies, gatavojoties uzbrukumam. Tā īstenošanā palīdzēs arī bataljona mīnmetējnieki, kas karo ar 120 mm ieročiem. Lai viss sekmīgi izdotos, iepriekš jāpastrādā izlūkiem.

Aptuveni pulksten 6.15 no rīta nelielā gaismiņā sācies uzbrukums ienaidniekam. "Kas notika ar ienaidnieku, vai saņēmāt arī gūstekņus? Kādi bija viņu spēki?" – "Ienaidnieks tika iznīcināts, mums nebija uzdevuma saņemt viņus gūstā. Kopumā pretinieka rindās varēja būt apmēram divas trīs nodaļas karotāju," par veikumu gandarīti stāstīja 1. rotas komandieris L. Osis.

Komandiera vērtējums

Izvirzītie uzdevumi, kas mums tika doti un kādus arī paši sev bijām izvirzījuši, tika sasniegti, uzskata bataljona komandieris Vents Kodors. Protams, esot lietas, kuras jāuzlabo. 

"Ir jaunās lietas, kuras papildus jāmācās, vairāk jāapgūst. Tas, piemēram, attiecas uz inovācijām, bezpilota lidaparātiem. Ir labi rezultāti, bet gribas vēl labākus. 

Runājot par droniem, jāņem vērā, cik strauji attīstās šī joma. Agrāk tika veikta vien kaut kāda izlūkošana, bet tagad tie piedalās uzbrukumos. Nepieciešams uzsvērt, ka bijusi izaugsme aizvadītā gada laikā. It sevišķi to var teikt par zemessargu attieksmi, treniņiem, un, ja šie cilvēki pašlaik trenējas, apmeklē mācības, tad arī būs iznākums. Protams, bija sarežģīti, jo uzdevumi sekoja viens otram un piezagās nogurums, tādēļ nācās vairāk koncentrēties," pēc mācībām sacīja bataljona komandieris.

Vaicā lasītāji. Vai mums atnāks palīgā?

Kā Zemessardzes bataljoni trenējas lielajās mācībās, piemēram, "Namejā"?

Atis Klimovičs: "Labs jautājums, uz kuru var atbildēt vispārīgi – zemessargi slīpē savas prasmes Latvijas aizsargāšanā. Var arī nedaudz plašāk – visi zemessargu bataljoni mācībās "Namejs" izbrauc ārā no savām bāzēm un izvietojas teritorijā, par kuras drošību atbild konkrētais bataljons. Lielākoties katru gadu mācības norisinās citā vietā, tādā veidā dodot iespējas katrai vienībai labāk iepazīt savu aizsargājamo novadu. Bataljoni pārbauda gatavību vajadzīgā brīdī pildīt kaujas uzdevumus."

Jau tagad Latvijā atrodas sabiedroto valstu karavīri, tajā skaitā Ādažos izvietots NATO daudznacionālās divīzijas štābs "Ziemeļi".
Jau tagad Latvijā atrodas sabiedroto valstu karavīri, tajā skaitā Ādažos izvietots NATO daudznacionālās divīzijas štābs "Ziemeļi". 
Foto: Ieva Leiniša/LETA

Vai sabiedrotie atnāks mums palīgā?

Atis Klimovičs: "Var teikt visai droši, ka atnāks gan. Pirmkārt, jāuzsver, ka jau tagad Latvijā, tāpat kā Lietuvā un Igaunijā, atrodas sabiedrotie, kas ik dienu savā dienestā stiprina spējas aizsargāt mūsu valsti. Nepieciešamības gadījumā viņi būtu tie, kas kopā ar Latvijas bruņoto spēku karavīriem pildītu pirmos kaujas uzdevumus. Otrkārt, par gatavību veikt papildspēku ierašanos Baltijā liecina dažādas NATO mācības. Treškārt, alianses rīcībā nepārtraukti atrodas ātrās reaģēšanas vienības, uz kuru ierašanos nenāktos pārlieku ilgi gaidīt. Saprotami, ka precīzi plāni, kā tiktu īstenota karaspēka pārsviešana, kur un cik ātri, ar kādiem līdzekļiem, ir specifiska informācija, kas publiski nav pieejama. Būtiski piebilst, ka pirmajiem savas zemes aizsardzībā jābūt Latvijas bruņoto spēku pārstāvjiem."

Mans radinieks šovasar izgāja pamatapmācības nometni, patiesībā neesot bijis pārāk grūti. Ko var ieteikt, lai viņš kļūtu par labu zemessargu?

Atis Klimovičs: "Kā var noprast, pirmie soļi izdarīti un jūsu radinieks iestājies Zemessardzē. Iesāktais jāturpina, čakli apmeklējot mācības, jo tas ir galvenais veids, kā kļūt par prasmīgu karavīru. Ir jāvēlas sevi pilnveidot un jāapgūst dažādi amati – to var izdarīt, apmeklējot dažādus kursus. Kā pirmo varētu minēt medicīnu ar pirmās palīdzības sniegšanu – karš Ukrainā parādījis, cik liela nozīme ir tam, lai ievainots karavīrs varētu sniegt sev vai biedram salīdzinoši komplicētu medicīnisko palīdzību. Noteikti jāpiemin bezpilota lidaparātu vadīšana – jau tuvā nākotnē mūsu bruņotajos spēkos būs nepieciešams prāvs skaits šādu speciālistu. Tāpat vērts apgūt kādu no tradicionālajiem ložmetējnieka, granātnieka, sakarnieka, mīnmetējnieka amatiem. Nesmīnēsim arī par pavāru un tā palīgiem, arī ēdiens karā ir svarīgs."

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur. 

Abonē ŠEIT

Foto: Latvijas Mediji

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

Reklāma
Tēma
Valsts aizsardzība
Tēmturi
#aizsardzība #zemessardze
Reklāma
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
akcija1

AKCIJA!

Tikai tagad -35% atlaide Lasi.lv Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 EUR.

ABONĒ ŠEIT

AKCIJA!

Tikai tagad -35% atlaide Lasi.lv Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 EUR.

ABONĒ ŠEIT
LATVIJĀ PASAULĒ
Reklāma