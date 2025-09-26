Eiropas Parlaments (EP) septembra sesijā atbalstījis Eiropas Komisijas priekšlikumu precizēt ceļotāju aizsardzības noteikumus, kas nodrošinātu labāku aizsardzību ceļojuma pārtraukšanas un ceļojuma rīkotāja bankrota gadījumos.
Priekšlikums sagatavots, pamatojoties uz pieredzi, kas gūta Covid-19 pandēmijas laikā un pēc vairāku lielu ceļojumu aģentūru bankrotiem. Ierosinātā tiesību aktu atjauninājuma galvenais mērķis ir precizēt ceļotāju tiesības uz informāciju un ceļojuma atcelšanu, kā arī tiesības uz atlīdzību un repatriācijas palīdzību, ja ceļojuma organizētājs bankrotē vai neparedzēti apstākļi maina ceļojuma plānus. Pārskatītajos noteikumos arī precizēts, kas uzskatāms par ceļojuma paketi, kā arī iekļauti saskaņoti noteikumi par kuponu izmantošanu.
EP deputāti vēlas nodrošināt, ka patērētājiem ir tiesības atteikties no kuponiem un izvēlēties naudas atmaksu 14 dienu laikā. Ja ceļotājs izvēlas kuponu, bet to neizmanto, tā neizmantotā vērtība jāatmaksā ceļotājam pēc kupona derīguma termiņa beigām. Kuponiem jābūt derīgiem līdz 12 mēnešiem, tos varēs pagarināt vai nodot citai personai tikai vienu reizi.
Kuponi būtu jāiekļauj arī ceļojumu rīkotāju maksātnespējas garantijās, to vērtībai jāatbilst vismaz summai, kādu ceļotājam ir tiesības saņemt kā atlīdzību.
Atjauninātie noteikumi arī precizēs ceļojumu atcelšanas nosacījumus. Ja pirms ceļojuma tā galamērķī vai sākumpunktā rodas nenovēršami vai ārkārtas apstākļi vai tie ietekmē ceļojumu, ceļotājiem jābūt iespējai atcelt ceļojumu bez soda sankcijām un saņemt pilnu atlīdzību, uzskata EP deputāti.
Lai gan deputāti lielā mērā atbalstījuši komisijas priekšlikumus, noraidīta iecere ierobežot klientu priekšapmaksas ceļojumu operatoriem. Komisija vēlas, lai klienti, veicot iepriekšēju rezervāciju, ceļojumu operatoram maksātu ne vairāk kā 25% no kopējās ceļojuma paketes cenas un atlikumu samaksātu 28 dienas vai mazāk pirms ceļojuma sākuma. Deputāti uzskata, ka priekšapmaksu ierobežošana ir jālemj katrai dalībvalstij atsevišķi.
