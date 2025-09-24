Piektdien, 19. septembrī, Dailes teātrī tika atklāta Jaunā zāle, kas nākamajā dienā jau pulcēja savas pirmās pirmizrādes – Matīsa Kažas režisētās "Anarhista nejaušā nāve" – skatītājus.
Dailes teātris uzsver, ka šis ir ilgi gaidīts notikums, no kura galvenais ieguvums būs teātra skatītājiem. No visām Jaunās zāles skatītāju vietām tagad varēs lieliski pārredzēt skatuvi, un priekšā sēdošie skatītāji vairs neaizsegs skatu uz aktieriem, jo zāles slīpums ir būtiski palielināts. Skatuves pārredzamība, skaņas, sēdvietu izvietojuma un gaisa apmaiņas kvalitāte būs ievērojami labāka, nekā bija iepriekš. Otrs svarīgākais pārbūves ieguvums ir tas, ka Jaunās zāles ietilpība palielināsies no līdzšinējām 150 vietām līdz 340 vietām. Tas ir izdevies, pateicoties gan zāles paplašinājumam uz aizmuguri, gan jaunizbūvētajam balkonam. Trešais ieguvums ir pašam teātrim. Telpu pārbūves risinājumi ļāvuši izveidot arī jaunu un plašu zāli lielās skatuves izrāžu mēģinājumiem. Kādreizējās neērtās un padomju laikā būvētās 3. un 4. stāva telpas ir apvienotas vienā plašā un mūsdienīgā spēles laukumā, kurš izmēra ziņā ir līdzīgs Lielās zāles skatuvei. Pirms pārbūves teātra korpuss ap Mazo zāli, kas bija projektēts kā komunistu partijas konferenču telpu bloks, teātrim bija grūti izmantojams, un skatītājiem Mazā zāle nebija piemērota. Līdz ar pārbūvi šis jautājums ir veiksmīgi risināts, iegūstot visa korpusa funkcionalitāti. Atjaunotajās telpās izveidota jauna ventilācijas un ugunsdrošības sistēma, kā arī atjaunoti citi inženiertīkli, kas nebija mainīti no ēkas uzbūvēšanas brīža 1977. gadā.
"Ir milzīgs gandarījums, ka projektu izdevies pabeigt laikā un bez neadekvāta sadārdzinājuma, kas pie mums parasti ir bijusi teju norma sabiedrisko ēku būvniecībā. Galvenais ieguvējs šai pārbūvei ir skatītājs, un tā ir laba sajūta, ja sabiedriskā nauda atgriežas sabiedrībā," atzīst Dailes teātra direktors Juris Žagars.
Pārbūves projekta autori ir arhitekti Reinis Liepiņš un Ilze Liepiņa un arhitektu birojs "Sudraba arhitektūra". Arhitekte Ilze Liepiņa stāsta: "Veicot Jaunās zāles pārbūvi, ir izdevies saglabāt telpiskumu, kas ir viena no Dailes teātra ēkas galvenajām vērtībām. Jaunajā zālē radījām ļoti īpašu, gandrīz intīmu teātra pieredzi ar tuvu distanci un labu redzamību. Tāpat prieks, ka jaunajā Mēģinājumu zālē ir izdevies integrēt jau iepriekš ēkas jumtā iebūvētās virsgaismas, kas ļauj mēģinājumu procesu veikt arī dienas gaismā. Mēģinājumu zāles izmērs atbilst Lielās zāles skatuves platumam, tādēļ telpā iespējams pilnvērtīgi veikt Lielās zāles skatuves mēģinājumus, nodrošinot scenogrāfijas pārvietošanu tieši no un uz Lielās zāles skatuves kulisēm. Esam izmantojuši korpusa pārbūvē atgūtās interjera detaļas, materiālus – esam restaurējuši durvis, atkārtoti izmantojuši ēkas pārbūvē atgūtās vēsturiskās flīzes, apdares paneļos un iebūvētajās mēbelēs izmantojām vēsturiskos koka paneļus."
Dailes teātra Jaunā zāle: fakti un skaitļi
- Pārbūves darbi teātrī tika sākti 2024. gada vasarā, tie noritēja nedaudz ilgāk kā gadu un ir pabeigti ieplānotajā termiņā – 2025. gada 15. septembrī, turklāt ar šim laikam neraksturīgi samērīgām izmaksām.
- Visa pārbūve izmaksāja nedaudz virs 5 miljoniem eiro (ar PVN), un kopā tika kapitāli pārbūvēti 2500 m².
- Izmaksās tas ir aptuveni 2000 eiro uz vienu kvadrātmetru.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu