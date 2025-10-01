Piedāvājam ieskatu aktuālo kultūras notikumu kalendārā.
Uz Operetes skatuves dzīvi sāk Džudita
Piektdien, 3. oktobrī, Operetes teātrī pirmoreiz Latvijā skatuves dzīvi sāks Franča Lehāra operete "Džudita", ko veido austriešu režisors Gernots Kranners. Darbs pie skatītājiem nonāks par godu tā autora, komponista Franča Lehāra (1870–1948) 155. dzimšanas dienai.
Operetes teātris aicinājis iestudējuma tapšanā iesaistīties spēcīgu starptautisku domubiedru komandu – režisoru Gernotu Kranneru (Austrija), kostīmu mākslinieci Aleksandru Brandneri (Vācija) un scenogrāfu Hervigu Libovicki (Austrija), režisora asistente būs mūsu izcilā operdīva Sonora Vaice, kuras darbs režijā – "Cilvēka balss.Telefons" – jau 2021. gadā novērtēts ar Lielo mūzikas balvu. Uz skatuves satiksies gan Operetes teātra skatītājiem labi pazīstami solisti, gan solisti ar pieredzi Itālijas un Šveices opernamos.
Gernots Kranners ir austriešu izcelsmes režisors, solists (tenors), aktieris, humorists, operetes un mūzikla jomas speciālists ar plašu radošo biogrāfiju. Plašākai Latvijas publikai viņš varētu būt pazīstams arī no seriāla "Komisārs Reksis". "Džuditu" Kranners iestudē jau otro reizi – pirmizrāde notika 2007. gadā Lehāra festivālā Bādišlā (Austrija), kur režisora lasījums guva lielus panākumus.
Operete vēsta mūžam aktuālu stāstu – par Džuditas un Oktavio satikšanos, par ilgām, apsēstību, apreibinošu iekāri un magnētiski kaislīgu mīlestību, par izvēlēm brīdī, kad dzīve un nāve stāv līdzās. "Džudita" bijusi paša Franča Lehāra mīļākais darbs, viņš to mēdzis dēvēt par "opereti ar operas dvēseli", uzsverot, ka šajā operetē, salīdzinot ar daudzām citām viņa operetēm, ir padziļināta dramatiskā līnija.
Titullomu dziedās divas spožas solistes, soprāni. Antas Jankovskas balss apvieno lirisku smalkumu ar dramatisku spēku, padarot katru uzstāšanos par īpašu notikumu. Viņas dzīve un radošā darbība norit Itālijā. Starptautisku atzinību viņa guvusi ar Franča Lehāra "Jautrās atraitnes" titullomu Parmā, Lukā, Pizā un Livorno. Anastasija Dogoņenko nupat kļuvusi par Pirmā Starptautiskā Marinas Zirdziņas vokālistu konkursa laureāti, iegūstot otro vietu un īpašo balvu – iespēju debitēt "Džuditas" iestudējumā.
Izstāde iezvana "BILDES 2025"
Pēc nedēļas, trešdien, 8. oktobrī, tirdzniecības centrā "Spice" atklās mūzikas un mākslas festivāla "BILDES 2025" radošo darbu izstādi "Punktojam!", kuras darbu lielākā daļa tapusi festivāla vasaras nometnes laikā Jumurdas muižā un veidota puantilisma stilā, izmantojot "Tikkurila" un "Hobby Set" krāsas un citus materiālus. Festivāla muzikālā daļa sāksies ar blūza koncertu, kas notiks 23. oktobrī plkst. 19 mūzikas namā "Daile", un to vadīs Jānis Bukums. Šo koncertu tradīcija tiek kopta jau no deviņdesmitajiem gadiem, un šobrīd ir viena no nedaudzajām iespējām plašākai sabiedrībai redzēt un dzirdēt Latvijas blūzmeņus uz vienas skatuves. Koncertā uzstāsies Ainars Pūpols un "[Pī] Blues", "Exiled in Brussels", "Vocada", Laimis Rācenājs, "Vanadziņa Trio +", Edgars Rubenis, Antonija Dombrovska un Māris Lasmanis, "Royal Foxes", Mārcis Kalniņš & "Blues Mastery", IGO un Aivars Hermanis, Māris Repšs un "Los Polidos".
Stāsts par cilvēcību
Neparasta satikšanās, kurā skumjas un bailes sastopas ar gaišu cilvēcību, kurai ir mazliet jocīga gaita un uzmaukts sarkans klauna deguns. Ar šo satikšanās mirkli sākas piedzīvojums, kurā rodas pasaulē lielākais spēks. Šāds nosaukums ir arī horeogrāfes un dramatizējuma autores Kristīnes Brīniņas veidotajai izrādei, kas Liepājas teātrī pirmizrādi piedzīvos piektdien, 3. oktobrī. "Pasaulē lielākais spēks" būs izrāde visai ģimenei. Tā top, iedvesmojoties no Igora Narovska un Nataļjas Policjas grāmatas "Daktera klauna brīnumainās spēles" ("Zvaigzne ABC", 2023). Izrādē piedalās aktieri – Polina Čerņenoka, kurai šī būs pirmā loma kā Liepājas teātra aktrisei, Kārlis Ērglis, Kaspars Kārkliņš, Edgars Ozoliņš, Everita Pjata-Gertnere, Karīna Tatarinova, Sandis Pēcis. Dramaturģijas ieteikumus sniegusi Rasa Bugavičute-Pēce.
Trilleris par attiecībām
Trešā lielā un nenoliedzami tāpat ļoti intriģējošā piektdienas, 3. oktobra, pirmizrāde ir režisora Dmitrija Petrenko jauniestudējums – tiesas process "Viņš teica, viņa teica" Dailes teātrī. Tiesas prāva norisinās starp vīrieti un sievieti, kas bijuši slepeni mīļākie, trillerim līdzīgā manierē burtiski atkailinot abu personīgās un profesionālās dzīves. Galvenajās lomās: Kristīne Nevarauska (Katarīna Šlītere) un Andris Bulis (Kristians Tide).
Skanīga sinerģija
Piektdien, 3., un sestdien, 4. oktobrī, Liepājas Lutera baznīcā izskanēs koncerts "Roks un ērģeles Liepājai", kur majestātiskās ērģeles satiksies ar rokmūzikas enerģiju. Jaunu skanējumu iegūs pasaulē pazīstami rokmūzikas hiti, "Pink Floyd", "Rolling Stones", "The Animals", "Queen" un "Deep Purple" melodijām saplūstot ar ērģeļu tembru. Skanēs arī Latvijā iemīļoti skaņdarbi – grupu "Pērkons", "Līvi" un Liepājas brāļu dziesmas, fragmenti no Zigmara Liepiņa rokoperas "Lāčplēsis", kā arī pašu liepājnieku balsojumā izvēlēta "Liepājas dziesma". Uzstāsies starptautiski atzītā ērģelniece Ilona Birģele, festivāla "Latvija – ērģeļu zeme" vadītāja un Rīgas Sv. Jēkaba katedrāles galvenā ērģelniece, ģitārists Mārcis Vasiļevskis, grupas "Laime pilnīga" dalībnieks un Latvijas pārstāvis Eirovīzijā 2019. gadā, kā arī basģitārists un vokālists Ervīns Ramiņš un citi.
Pandēmijas laika jaunumi
Latvijas Komponistu savienības veidotajā koncertciklā "Latviešu kamermūzikas jaunumi", kas skanēs rīt, 2. oktobrī, plkst. 19 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Lielajā zālē, iekļauti darbi, kas tapuši pandēmijas gados. Šobrīd Jeila Universitātē studējošās komponistes Annijas Annas Zariņas skaņdarbu "I" dzirdēsim soprāna Viktorijas Majores interpretācijā. Programmā – arī Jēkabs Nīmanis, Indra Riše, Evija Skuķe, Anna Veismane, Leonīds Lobrevs, Vineta Līce un citi, kuru darbus atskaņos izcilākie Latvijas mūziķi.
LSO kopā ar Daniilu Mickeviču
Jau otro gadu desmitu Liepājas Simfoniskais orķestris (LSO) ar koncertiem dodas apceļot Latvijas novadus: "Mums šis ir viens no visnozīmīgākajiem gada notikumiem," stāsta LSO vadītājs Uldis Lipskis. "Iespēja uzstāties kopā ar spožo Latvijas jauno pianistu Daniilu Mickeviču ir auglis mūsu orķestra sadarbībai ar Latvijas Mūzikas akadēmiju un tās rīkoto Jāzepa Vītola Starptautisko pianistu konkursu." Šodien plkst. 19 – koncerts Jelgavas Kultūras namā.
