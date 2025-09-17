Partly cloudy 16.2 °C
T. 17.09
Vaira, Vairis, Vera
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
LATVIJĀ PASAULĒ
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma
#izrādes #izrādes #teātris

"Kultūrzīmes" pēta: Teātri taupības sezonā sola pārsteigumus

Vita Krauja / Latvijas Avīze
2025. gada 17. septembris, 17:00
Klausies ziņu audio formātā
2025. gada 17. septembris, 17:00
Valmieras teātrī 2. oktobrī pirmizrādi piedzīvos Ineses Mičules izrāde "Ļaunais gars".
Valmieras teātrī 2. oktobrī pirmizrādi piedzīvos Ineses Mičules izrāde "Ļaunais gars".
Foto: Publicitātes

Sezonā, kad pār teātriem kā visām kultūras institūcijām kā Dāmokla zobens guļas prasība pēc izdevumu samazināšanas, kas var izpausties gan kā pirmizrāžu skaita sarukums, gan biļešu cenu pieaugums, "Kultūrzīmes" noskaidroja, kādus pārsteigumus tai teātri ir sagatavojuši. Spiedīgos finanšu apstākļos teātri plāno gan oriģināldramaturģijas triumfu, gan jaunus vērienīgus iestudējumus, gan Dailes teātra direktoru uz skatuves.

Reklāma

Dailes teātrī – Jaunā zāle

Jaunā teātra sezona sākusies ar būtisku pienesumu šo kultūras institūciju ietvaram. Nacionālais teātris ieguldījis 300 000 eiro materiāli tehniskās bāzes uzlabošanā. Liepājas teātra šīs vasaras lielais prieks – beidzot rezultatīvi noslēdzies teātra Mazās zāles metu konkurss. Kā atzīst valdes locekle Eva Ciekurze, bija vērts nevis uzrunāt kādu noteiktu arhitektu, bet rīkot metu konkursu, lai arī tas ir darbietilpīgāk un dārgāk, taču rezultāts ir! Konkursā uzvarējis Ulda Lukaševica vadītais arhitektu birojs, un ir cerības, ka tuvāko piecu gadu laikā Mazā zāle beidzot taps un Liepājas teātrim mazās formas izrādes vairs nebūs jāspēlē koncertzālē "Lielais dzintars", kas tam nav īsti piemērota. Savukārt Dailes teātra galvenais notikums šajā sezonā ir Jaunā zāle ar 300 vietām. Kā saka teātra direktors Juris Žagars, zāle ir brīnišķīga, laba ventilācija, aktieriem fantastiska sajūta, skatītājiem lieliska redzamība un dzirdamība. Arhitektoniskās un dizaina kvalitātes radījuši arhitekti Reinis un Ilze Liepiņi. "Šī ir viena no retajām reizēm Latvijā, kad būves termiņi netiks nokavēti un tā dēvētais sadārdzinājums neeksistēs vai būs saprāta robežās," sezonas atklāšanas preses konferencē palepojās Juris Žagars. Pirmā izrāde Jaunajā zālē priekškaru vērs jau pēc trim dienām, 20. septembrī. Tas gods uzticēts itāļu satīras meistara Dario Fo pirms vairāk nekā piecdesmit gadiem uzrakstītajam farsam par reālu notikumu Milānā "Anarhista nejaušā nāve" Matīsa Kažas režijā.

Liepājā – oriģināldramaturģija

Liepājas teātrī visi vienpadsmit jauniestudējumi būs latviešu oriģināldramaturģijas darbi. Un tā nav nejaušība. Teātra mākslinieciskais vadītājs Valters Sīlis ir tiešs: "Tā ir mana apzināta prioritāte. Par mūsu laiku var runāt caur klasiku, taču to pašu var darīt arī caur mūsdienu oriģināldramaturģiju un, ja kaut viens no mūsu jaunajiem iestudējumiem ieies teātra vēsturē, tas būs bijis tā vērts."

Būs kārtējais jaunais muzikālais lieldarbs! Jau pats lugas nosaukums "Freimanis" saka priekšā – stāsts būs par mūziķi Mārtiņu Freimani. Sadarbībā ar dramaturģi Lindu Rudeni un muzikālo vadītāju Normundu Kalniņu šo darbu iestudēs aktieris un režisors Mārtiņš Kalita: "Mani vienmēr interesējis, kur Mārtiņa Freimaņa dullumam kājas aug. Uzvedums būs sulīgs stāsts, tapis, parakņājoties viņa laikabiedru atmiņu apcirkņos un radot no tiem spilgtu mozaīku."

Teātris atklās vēl vienu personību, kuru var pazīt jau pēc frāzes izrādes nosaukumā "Kas var būt labāks par šo?". Režisore Inga Tropa sadarbībā ar dramaturģi Lailu Burāni iestudēs izrādi, kas veltīta cilvēkam, kurš mainīja izpratni par ēšanas kultūru Latvijā un ieviesa latviešu ēdienkartē lietas, kuras agrāk neviens nepazina. Un tas, protams, ir Mārtiņš Rītiņš.

Bet sezonu Liepājā jau 6. septembrī atklāja Rasas Bugavičutes-Pēces "Amerikas latvieši" Valtera Sīļa režijā – stāsts par jauniešiem, kuri no visas pasaules satiekas nometnē, lai nedēļu domātu par Latviju, lai gan, iespējams, nekad te nav dzīvojuši.

Pašu aktieru rakstītus kopdarbus līdz šim vairāk esam raduši redzēt Jaunajā Rīgas teātrī, taču šajā sezonā divi tādi taps Liepājā. Valtera Sīļa iestudētā "Parasta pirmdiena" radusies, iepazīstot cilvēku darbadienu stāstus. Vieni apmaina savu laiku pret garlaicību, kas ir diezgan grūti izturams, otriem darbs prasa ļoti lielu pacietību un uzmanību, bet daudziem ikdiena ir konstants karalauks, kurā viņi sastopas ar visdažādākajiem cilvēkiem visdažādākajās dzīves situācijās, kad jālūdz palīdzība... Otrs izrādes veidotāju autoru kopdarbs ir "Navigācija uz nekurieni" – Elīzas Dombrovskas debija režijā uz Liepājas teātra skatuves.

Jau vairākas izrādes Liepājā iestudējusī Kristīne Brīniņa ar šo sezonu kļuvusi par teātra horeogrāfi un radījusi izrādi "Pasaulē lielākais prieks" par dakteriem klauniem: "Caur to klātbūtni ieraugām divus stāstus par diviem bērniem slimnīcā, kas uzdod viņiem svarīgus jautājumus: kas ir nāve, kas notiks ar viņiem, kad mēs nomirsim? Bērni šos jautājumus uzdod tik viegli, ka pat mums, pieaugušajiem, kļūst ne tik smagi paskatīties acīs savām bailēm un skumjām..."

Reklāma
Reklāma

Bet Mārtiņš Eihe uz Liepājas teātra skatuves atgriezīsies ar Rūdolfa Blaumaņa noveļu "Salna pavasarī" un "Raudupiete" jaunu redzējumu dramaturģes Lailas Burānes skatījumā. Par izrādi "Trīs bēres un divas kāzas" režisors saka: "Mēģināsim tēlu raksturus paplašināt ar citām novelēm, iespējams, mazliet mainīsim tēlu vārdus, jo "Salnā pavasarī" ir viena meitene, kas apprecas, un "Raudupietē" jau cita sieva, kas dzīvo kopā ar kādu... Mēģināsim saplūdināt kopā vairākas noveles, lai redzētu, kas ar šiem cilvēkiem notiek gan pēc tam, gan pirms tam. Mēģināsim ielūkoties tajā svētnīcā, par kādu uzlūkojam Latvijas laukus. Kādi tie īsti ir šodien? Būs gan jautri, gan skumji."

Rasa Bugavičute-Pēce ir autore vēl vienam darbam Mazajā zālē – "Lai deg": "Ir tāda zelta raktuve, kas saucas "Periodika.lv", un tur uzgājām brīnišķīgu faktu, ka 1911. gadā Liepājā bija ārkārtīgi smalka viesnīca "Hamburga", tobrīd Latvijā viena no skaistākajām un smalkākajām. Tur atradās arī vasaras dārzs ar varietē teātri, un vienā jaukā naktī to nodedzina. Un atklājas, ka vainīgi ir divi pusaudži. Kam jānotiek viņu dzīvē, lai spertu šādu soli un nodedzinātu teātri līdz krāsmatām? Būs meklējumi, pieļāvumi, minējumi. Izkāpjot ārpus dokumenta rāmja, mēģināsim palūkoties uz šo mazo melno, notikumu."

Dzīves teātris JRT

Jaunā Rīgas teātra kolektīvs jaunajā sezonā skatītājiem gatavo trīspadsmit jaunas izrādes.
Jaunā Rīgas teātra kolektīvs jaunajā sezonā skatītājiem gatavo trīspadsmit jaunas izrādes.
Foto: Jānis Deinats/Publicitātes

Jaunais Rīgas teātris piedāvā 13 jaunas izrādes. Pirmizrādi jau piedzīvojusi "Ledus garša" par mūsu hokejistiem pasaules čempionātos, kur režiju un telpu veidojis Vilis Daudziņš.

Režisors Alvis Hermanis šajā sezonā iestudē trīs izrādes. Leģendārās filmas "Ābols upē" turpinājums teātra valodā būs "Ābeļziedi upē". Filmas varonis Janka atgriežas stāstā par "latviešu Atlantīdu" un Ivars Kalniņš atgriežas uz JRT skatuves. Stāsts par Zaķusalas vēsturi tagad kļūs par metaforu daudz kam citam.

"Brīvais kritiens" bija viena no svarīgākajām izrādēm Jaunā Rīgas teātra pirmsākumos. Jana Tjattes komēdija par meža vientuļnieku sapņotāju un viņa neticamiem piedzīvojumiem toreiz bija viens no pirmajiem JRT "kases grāvējiem". Izrāde atgriezīsies uz JRT Lielās zāles skatuves ar citu aktieru sastāvu un citu interpretāciju. Un trešā izrāde Alvja Hermaņa režijā būs "Latviešu tinderis". Varbūt arī kā atbilde uz jautājumu – kad beidzot būs "Latviešu mīlestības" turpinājums? Protams, šie būs pilnīgi jauni stāsti un jauni varoņi.

Šajā sezonā Lāčplēša ielā 25 atgriezīsies režisors Ādolfs Šapiro, leģendārā, Latvijai reiz tik būtiskā Jaunatnes teātra radītājs. Savu nodomu iestudēt Migela de Servantesa "Donu Kihotu" viņš komentē šādi: "Poētiska izdoma vai ikdienas proza? Brīnišķīgs neprāts vai pie zemes velkošs saprāts? Dona Kihota un Sančo Pansas stāsts izgaismo dzīves teātri un teātra dzīvi. Šajā gaismā ir skaidrāk saredzama mūsdienu pasaules mētāšanās starp vientuļnieku cēlajiem nodomiem (tie vienmēr ir naivi) un samierināšanos ar realitāti, šo rūgto pieredzi." Dona Kihota lomā – Kaspars Znotiņš, Sančo Pansu atveidos Gundars Āboliņš.

Savukārt jaunā Ingas Ābeles luga "Zenta un Konstantīns" uzmanības centrā novieto latviešu rakstniekus – filozofus Zentu Mauriņu un Konstantīnu Raudivi. Teātrī atgriezies Gerds Lapoška un "Dzimšanas dienas kūka". Šajā sezonā aktieris ar samtaino balsi atkal izmēģinās spēkus režisora ampluā. Šoreiz – ar "Indrāniem".

Reklāma
Ieteiktie raksti

Dailē – pasaules režijas zvaigznes

Dailes teātrī sezonas pirmais jauniestudējums Lielajā zālē pirmizrādi jau piedzīvojis. Mariusa fon Maienburga melnā humora caurvītās satīras "Nachtland", šobrīd vienas no Eiropā visvairāk iestudētajām lugām, režisors Toms Treinis, kas pērn Dailē iestudēja publikas joprojām iekāroto "Kur pazuda valsts", par jauno iestudējumu saka: "Šajā merkantilajā pasaulē nopirkt var gandrīz visu. Tikai jānosauc cipars..."

Skats no Dailes teātra izrādes "Nachtland".
Skats no Dailes teātra izrādes "Nachtland".
Foto: Marko Rass/Publicitātes

Dailes teātra radošais direktors Viesturs Kairišs, raksturojot jauno sezonu, teic, ka izrādes būs iespaidīgas gan ideju, gan estētisko pieteikumu ziņā, gan kontraversālas, gan intelektuālu baudu sniedzošas: "Būs divi blokbāsteri ar divām mūsdienu Rietumu režijas zvaigznēm – Lukašu Tvarkovski un Danielu Ragetu –, būs brīnišķīgs stāsts par alkohola vērtību cilvēka izpratnē par dzīvi "Vēl pa vienam" Gata Šmita režijā, kura pamatā ir labi zināmā dāņu režisora Tomasa Vinterberga skandalozās filmas "Vēl pa mēriņam" scenārijs. Manā režijā būs kulta darbs – Ainas Rendas "Pirmavots" – par arhitektūru un mākslu, neiespējamu mīlestību, piedzīvojumu gabals intelektuālā un mākslinieciskā sfērā. Un sezonu noslēgsim ar "Rīkojumu Nr.2", kas ir Matīsa Gricmaņa un Valtera Sīļa kopdarbs par visiem zināmo prezidenta Valda Zatlera rīkojumu. Skaidrs, tā būs ļoti svarīga un arī ļoti komiska izrāde, jo latviešu komēdijas vienmēr ir arī latviešu traģēdijas. Uz skatuves būs visi fantastiskie mūsu valsts personāži – Lembergs, Zatlers, Šlesers..."

Skats no Dailes teātra izrādes "Nachtland".
Skats no Dailes teātra izrādes "Nachtland".
Foto: Marko Rass/Publicitātes

Dailes šīs sezonas vērienīgākais iestudējums "Orākuls" pirmizrādi piedzīvos jau parīt, 19. septembrī. Tas ir Dailes teātra un poļu režisora Lukaša Tvarkovska otrais kopdarbs, kas jau izrādīts prestižās Rūras triennāles programmā. Tāpat kā režisora pirmais iestudējums Dailes teātrī – izrāde "Rotkho" –, arī "Orākuls" sola pārsteigt ar totālu teātra un kino izteiksmes līdzekļu saplūsmi. Tvarkovska zinātnes triloģijas darbs stāsta par nākotnes pravietojumiem, kas ir neticami trāpīgi un ietekmē mūsu dzīvi tieši šobrīd. Dailes teātrī izrāde top sadarbībā ar vairākiem ārvalstu partneriem – Rūras triennāli, "NewError", Ženēvas Komēdijas teātri (Comédie de Genève), Milānas Pikolo teātri (Piccolo Teatro di Milano), Antverpenes "De Singel" teātri – un ar Ādama Mickēviča institūta atbalstu. Dramaturģija tapusi "Complicité Mudlarks" starptautiskās rezidences laikā, pateicoties "Complicité Theatre" un Polijas institūta Londonā atbalstam. Izrādes kopējās izmaksas ir vērienīgas – pusmiljons eiro. Un, jā, šī izrāde nav iekļauta abonementā, jo tai jau tagad paredzēti daudzi izbraukumi ārzemēs.

Kā atklāja teātra direktors Juris Žagars, diezgan reti gadās, kad režisors, lūdzot aktierus uz kastingu, izsacītu vēlējumu, lai galvenie mīlnieki arī dzīvē būtu laulāts pāris. Taču tieši tādu vēlējumu izteicis prestižās Olivjē balvas nominants un britu teātra uzlecošā zvaigzne Daniels Ragets, kurš iestudēs Artura Šniclera "Sapņu noveli" – mūsdienīgu laulības drāmu. Un reti kurā teātrī var atrast divus absolūti augstākās kategorijas aktierus, kuri patiešām arī ir laulātie. Un tā galvenās lomas "Sapņu novelē", kas pirmizrādi piedzīvos 30. janvārī, atveidos laulāts aktieru pāris – Ieva Segliņa un Arturs Krūzkops. Vēl intrigai var piebilst, ka šis darbs savulaik satricināja Vīnes pieklājīgo sabiedrību ar savu neslēpti erotisko valdzinājumu un iepriekš neredzētu augstāko aprindu portretējumu, kas kļuva par skandālu.

Kas var būt mazliet negaidīti, aktiera ampluā uz skatuves atgriežas arī pats Juris Žagars. Kā sacīja teātra direktors, tāds lēmums pieņemts, jo teātrī pietrūkstot viņa gadagājuma aktieru un teātrī darbs esot tā sakārtots, ka nu viņš varot atļauties arī spēlēt. Juri Žagaru uz skatuves redzēsim teātra mākslinieciskā vadītāja Viestura Kairiša jauniestudējumā "Pirmavots".

Savukārt aktieris Niklāvs Kurpnieks debitēs kā režisors. Jaunajā zālē pirmizrādi piedzīvos viņa iestudējums – psiholoģiskais trilleris "Nāve un meitene".

Viens no intriģējošākajiem solās būt arī režisora Dmitrija Petrenko jauniestudējums – tiesas process "Viņš teica, viņa teica". Tiesas prāva starp vīrieti un sievieti, kas bijuši slepeni mīļākie, trillerim līdzīgā manierē burtiski atkailinās abu personīgās un profesionālās dzīves. Vienā no galvenajām lomām Kristīne Nevarauska: "Izrādes tēma ir sieviete, vīrietis, seksualitāte, robežas. Sieviete saka – tu pārkāpi robežu, vīrietis atbild – tu melo. Vārds pa vārdam, kas pāriet spraigā tiesas procesā ar ārkārtīgi daudz lieciniekiem un pavērsieniem un ļoti negaidītu prāvas noslēgumu."

Reklāma
Reklāma

Nacionālajā – Raiņa 160. jubileja

Nacionālais teātris sezonu atklās ar vērienīgāko iestudējumu "Indulis un Ārija" Indras Rogas režijā. Pirmizrāde jau pēc trim dienām, 20. septembrī. "Mūsu iecere ir veidot "balto traģēdiju", jo, man šķiet, viss patiesi traģiskais šajā dzīvē notiek klusi. Tāpēc uzvedumā būs dinamika, bet ne troksnis. Izrāde taps sadarbībā ar Valsts akadēmisko kori "Latvija". Tieši šai izrādei Ēriks Ešenvalds komponējis kora dziesmas ar Raiņa vārdiem. Meklēsim Raiņa teksta un vārda simbiozi ar kora skanējumu un skaņu, ko koris spējīgs radīt visdažādākajos veidos, radot sajūtu, ka vajag atvērt sirdi un prātam tiks dotas daudzas šķetināmas pretrunas, ko Raiņa darbs sevī slēpj. Gan filozofiskas divkaujas, kas notiek starp galvenajiem varoņiem, pretspēkiem, pretpoliem un antagonistiem, gan Induļa izvēles, pretrunu pilnas un sarežģītas... Raiņa darbā atklāju arī pārsteidzoši daudz aktuālu asociāciju, kas saistās ar Ukrainu, bet mēs nepārcelsimies uz šodienas karu, taču nebūsim arī vēsturiskajā karā. Mēģināsim radīt ārpus laika traģēdijas esenci. Darbs būs sarežģīts, bet ceru, saprotams, uztverams, jā, sāpīgs, bet, iespējams, ar gaišumu izskaņā. Induļa lomā izcilais aktieris Kārlis Reijers. No Spānijas atbrauks mūsu pašu videomākslinieks Artis Dzērve un strādāšu ar savu klasisko komandu – Mārtiņu Vilkārsi un Annu Heinrihsoni –, kuri veidos telpu un kostīmus. Ar kora (tas atradīsies starp skatītāju rindām!) skaņu mēģināsim aptvert katru zālē sēdošo cilvēku ..."

Teātra direktors Māris Vītols, sacīdams, ka šis būs visambiciozākais iestudējums gan sarežģītības, gan izmaksu ziņā, piebilda, ka tādu "teātris var atļauties vienu reizi katrā paaudzē".

Runājot par galvenās, Ārijas, lomas atveidotāju, pavasarī teātris solīja, ka šajā tēlā redzēsim Agnesi Budovsku, taču viņa spēlēs esošajās izrādēs, bet aizņemtības dēļ kino jaunas lomas nav uzņēmusies. Ārijas lomā būs Laura Siliņa.

Arī kopumā teātrī šajā sezonā centrā būs latviešu autoru darbi. Līdzās jau minētajai klasiskās dramaturģijas pērlei "Indulis un Ārija", Ineses Mičules režijā būs Blaumaņa "Ugunī" un arī Jaunsudrabiņa "Aija". Interesanti, ka pirms piecpadsmit gadiem Regnārs Vaivars Dailes teātrī iestudēja izrādi "Aija. Pēc Jaunsudrabiņa". Nu viņš atkal nolēmis pievērsties kaisles pilnajam stāstam par Aiju un viņas vīriešiem ar izrādi "Atbalss. Aija" Nacionālajā teātrī.

Kopumā liels uzsvars likts tieši uz latviešu oriģināldramaturģiju. Ar septiņiem no piecpadsmit jauniestudējumiem teātris iecerējis parādīt mūsdienu latviešu dramaturģijas ainu, iestudējot jau tādus pazīstamus autorus kā Jānis Joņevs, Kārlis Vērdiņš, Andris Kalnozols. Taču vārds ir dots arī pavisam jauno debijām. Pirmizrādi jau pieredzējuši Gusta Ābeles darbi "Pasaulē mīļākais klusums" un "Pasaulē mīļākais troksnis", pēc kuru motīviem tapusi izrāde "Klusums un troksnis". Tajā interesanti portretēta jaunā paaudze un tās skatījums uz dzīvi. Savukārt Jānim Joņevam un Robertam Dauburam iedvesmas avots bijusi grāmata "Spilgtākie kriminālnoziegumi Latvijas vēsturē", kurai palīdzēja tapt izmeklētāja Rita Aksenoka. Izrādes radošajā komandā ir arī provokatīvais mākslinieks Kristiāns Brekte. Režisors Roberts Dauburs stāsta: "Mūs interesēja tēma: kas ir noziedznieki, kas ir izmeklētāji, un kas ir sods? Un kad tas kļūst adekvāts? Mēs intervējām Ritu Aksenoku, kura atklāja stāstu par cilvēku, kurš vienlaikus bijis gan bandas vadītājs, gan priekšzīmīgs strādnieks rūpnīcā. Un vēl iepriekš milicijas savervēts aģents. Divdesmit gadus pēc šā noziedznieka notiesāšanas Ritu Aksenoku uzmeklējusi viņa meita, par kuru nāves soda izpildīšanas laikā neviens nezināja. Sarunā ar Ritu Aksenoku viņa vēlējusies noskaidrot, kas īsti bija viņas tēvs."

Uz Nacionālā teātra skatuves debitēs Laura Groza ar izrādi "Zīda čūska", te pirmo reizi iestudēs režisors Matīss Budovskis un arī lietuviešu režisors Rolands Atkočūns, kas līdz šim vairāk viesojies Dailē.

Turpinot oriģināldramaturģijas ievirzi, Ināra Slucka iestudēs izrādi "Egles stāsti": "Esmu ļoti priecīga, ka beidzot varu tikt pie Janas Egles stāstiem. Pirmoreiz to vēlējos darīt jau pēc viņas pirmā stāstu krājuma "Gaismā", bet dažādu apstākļu dēļ tas neizdevās, tad parādījās filma "Bedre". Es izgāju lielu loku caur dažādiem mūsdienu autoriem un atkal atgriezos pie Janas Egles."

Par Kārļa Vērdiņa "Bastardiem" režisors Matīss Kaža saka: "Stāsts par puišiem elitārā galvaspilsētas skolā un viņu jauno, ambiciozo skolotāju, kuru spēlēs pats Kārlis Vērdiņš, kuram šī būs debija kā aktierim Nacionālajā teātrī. Un, ja Kārlis Vērdiņš, tad skaidrs, ka izrādē būtiska nozīme būs poēzijai un dzejai gan kā tekstam, gan performatīvam elementam."

Mērijas Orras luga "Viss par Ievu" ir kinofilmas ar tādu pašu nosaukumu režisora Džona Malkoviča pārlikums uz teātra skatuves. Nonāksim teātra aizkulišu dzīves intrigu virpulī, un kvēlojošo rampu gaismā tiks risināti jautājumi par paaudžu attiecībām teātrī, mākslinieku ambīcijām. Režisore Ināra Slucka saka: "Izrādi veidošu ļoti krāsainu ar Edgara Mākena mūziku, pirmoreiz sadarbošos ar kostīmu mākslinieci Madaru Botmani. Sieviešu lomas atveidos divos sastāvos, aktrise gados, teātra dīva būs Maija Doveika, un viņu dublēs Evija Krūze."

Vīriešu un sieviešu pasaule Valmierā

Valmieras teātrim šī būs otrā sezona atjaunotajās mājās, kuru spēles laukumi tiks piepildīti ar desmit jauniestudējumiem, vienu atgriešanās izrādi, vienu izrādi/lasījumu "Kurtuvē", kas runās un liks domāt par sievietes lomu sabiedrībā, par viņas attiecībām ar dēliem, vīriem, tēviem. Un tādēļ jo interesantāk būs redzēt aktrises Ievas Puķes autordarbu "Vai tu atceries, kā piedzima mana vecmāmiņa?". Bet, atgriežoties pie vīriešu pasaules, teātris iecerējis par vīrieša politisko izvēli krīzes laikos un atbildību, kas vēl nesen 20. gadsimtā glāba pasauli gan burtiskā, gan pārnestā nozīmē, runāt Ronalda Kītona lugā "Čērčils". Šo personību atveidos Tālivaldis Lasmanis, režisors Reinis Suhanovs.

Bet sezona Lielajā zālē sāksies ar Blaumani un arī beigsies ar Blaumani. Inese Mičule iestudēs "Ļauno garu", bet jūnijā pirmizrādi piedzīvos vispopulārākā Blaumaņa luga "Skroderdienas Silmačos" Elmāra Seņkova režijā.

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur. 

Abonē ŠEIT

Foto: Latvijas Mediji

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

Reklāma
Reklāma
Tēma
Skatuve
Tēmturi
#izrādes #izrādes #teātris
Reklāma
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
akcija1

AKCIJA!

Tikai tagad -35% atlaide Lasi.lv Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 EUR.

ABONĒ ŠEIT

AKCIJA!

Tikai tagad -35% atlaide Lasi.lv Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 EUR.

ABONĒ ŠEIT
LATVIJĀ PASAULĒ
Reklāma