Sezonā, kad pār teātriem kā visām kultūras institūcijām kā Dāmokla zobens guļas prasība pēc izdevumu samazināšanas, kas var izpausties gan kā pirmizrāžu skaita sarukums, gan biļešu cenu pieaugums, "Kultūrzīmes" noskaidroja, kādus pārsteigumus tai teātri ir sagatavojuši. Spiedīgos finanšu apstākļos teātri plāno gan oriģināldramaturģijas triumfu, gan jaunus vērienīgus iestudējumus, gan Dailes teātra direktoru uz skatuves.
Dailes teātrī – Jaunā zāle
Jaunā teātra sezona sākusies ar būtisku pienesumu šo kultūras institūciju ietvaram. Nacionālais teātris ieguldījis 300 000 eiro materiāli tehniskās bāzes uzlabošanā. Liepājas teātra šīs vasaras lielais prieks – beidzot rezultatīvi noslēdzies teātra Mazās zāles metu konkurss. Kā atzīst valdes locekle Eva Ciekurze, bija vērts nevis uzrunāt kādu noteiktu arhitektu, bet rīkot metu konkursu, lai arī tas ir darbietilpīgāk un dārgāk, taču rezultāts ir! Konkursā uzvarējis Ulda Lukaševica vadītais arhitektu birojs, un ir cerības, ka tuvāko piecu gadu laikā Mazā zāle beidzot taps un Liepājas teātrim mazās formas izrādes vairs nebūs jāspēlē koncertzālē "Lielais dzintars", kas tam nav īsti piemērota. Savukārt Dailes teātra galvenais notikums šajā sezonā ir Jaunā zāle ar 300 vietām. Kā saka teātra direktors Juris Žagars, zāle ir brīnišķīga, laba ventilācija, aktieriem fantastiska sajūta, skatītājiem lieliska redzamība un dzirdamība. Arhitektoniskās un dizaina kvalitātes radījuši arhitekti Reinis un Ilze Liepiņi. "Šī ir viena no retajām reizēm Latvijā, kad būves termiņi netiks nokavēti un tā dēvētais sadārdzinājums neeksistēs vai būs saprāta robežās," sezonas atklāšanas preses konferencē palepojās Juris Žagars. Pirmā izrāde Jaunajā zālē priekškaru vērs jau pēc trim dienām, 20. septembrī. Tas gods uzticēts itāļu satīras meistara Dario Fo pirms vairāk nekā piecdesmit gadiem uzrakstītajam farsam par reālu notikumu Milānā "Anarhista nejaušā nāve" Matīsa Kažas režijā.
Liepājā – oriģināldramaturģija
Liepājas teātrī visi vienpadsmit jauniestudējumi būs latviešu oriģināldramaturģijas darbi. Un tā nav nejaušība. Teātra mākslinieciskais vadītājs Valters Sīlis ir tiešs: "Tā ir mana apzināta prioritāte. Par mūsu laiku var runāt caur klasiku, taču to pašu var darīt arī caur mūsdienu oriģināldramaturģiju un, ja kaut viens no mūsu jaunajiem iestudējumiem ieies teātra vēsturē, tas būs bijis tā vērts."
Būs kārtējais jaunais muzikālais lieldarbs! Jau pats lugas nosaukums "Freimanis" saka priekšā – stāsts būs par mūziķi Mārtiņu Freimani. Sadarbībā ar dramaturģi Lindu Rudeni un muzikālo vadītāju Normundu Kalniņu šo darbu iestudēs aktieris un režisors Mārtiņš Kalita: "Mani vienmēr interesējis, kur Mārtiņa Freimaņa dullumam kājas aug. Uzvedums būs sulīgs stāsts, tapis, parakņājoties viņa laikabiedru atmiņu apcirkņos un radot no tiem spilgtu mozaīku."
Teātris atklās vēl vienu personību, kuru var pazīt jau pēc frāzes izrādes nosaukumā "Kas var būt labāks par šo?". Režisore Inga Tropa sadarbībā ar dramaturģi Lailu Burāni iestudēs izrādi, kas veltīta cilvēkam, kurš mainīja izpratni par ēšanas kultūru Latvijā un ieviesa latviešu ēdienkartē lietas, kuras agrāk neviens nepazina. Un tas, protams, ir Mārtiņš Rītiņš.
Bet sezonu Liepājā jau 6. septembrī atklāja Rasas Bugavičutes-Pēces "Amerikas latvieši" Valtera Sīļa režijā – stāsts par jauniešiem, kuri no visas pasaules satiekas nometnē, lai nedēļu domātu par Latviju, lai gan, iespējams, nekad te nav dzīvojuši.
Pašu aktieru rakstītus kopdarbus līdz šim vairāk esam raduši redzēt Jaunajā Rīgas teātrī, taču šajā sezonā divi tādi taps Liepājā. Valtera Sīļa iestudētā "Parasta pirmdiena" radusies, iepazīstot cilvēku darbadienu stāstus. Vieni apmaina savu laiku pret garlaicību, kas ir diezgan grūti izturams, otriem darbs prasa ļoti lielu pacietību un uzmanību, bet daudziem ikdiena ir konstants karalauks, kurā viņi sastopas ar visdažādākajiem cilvēkiem visdažādākajās dzīves situācijās, kad jālūdz palīdzība... Otrs izrādes veidotāju autoru kopdarbs ir "Navigācija uz nekurieni" – Elīzas Dombrovskas debija režijā uz Liepājas teātra skatuves.
Jau vairākas izrādes Liepājā iestudējusī Kristīne Brīniņa ar šo sezonu kļuvusi par teātra horeogrāfi un radījusi izrādi "Pasaulē lielākais prieks" par dakteriem klauniem: "Caur to klātbūtni ieraugām divus stāstus par diviem bērniem slimnīcā, kas uzdod viņiem svarīgus jautājumus: kas ir nāve, kas notiks ar viņiem, kad mēs nomirsim? Bērni šos jautājumus uzdod tik viegli, ka pat mums, pieaugušajiem, kļūst ne tik smagi paskatīties acīs savām bailēm un skumjām..."