Krievijas specdienestu izveidotajā personu grupā, kas organizēja četrus teroraktus Eiropas valstīs, pārsūtot ar pašizgatavotām sprāgstierīcēm pildītas pasta pakas, bija četri Latvijas iedzīvotāji.
Tā izpētījis Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs "Re:Baltica" kopā ar partneriem – Lietuvas sabiedrisko mediju LRT, Krievijas "The Insider", Igaunijas "Delfi" un Polijas "Frontstory".
Tie ir šogad martā lauku īpašumā Vidzemē aizturētie – 62 gadus vecais Latvijas nepilsonis Vasilijs Kovačs, viņa māsas dēli, divdesmitgadnieki Romāns un Vadims Borsuki no Ukrainas, kuri ar māti Latvijā bija nonākuši, bēgot no kara, un bijušais zemūdens stūrmanis no Rīgas, pensionārs Aleksandrs Kacers.
Lietuvas izmeklētāji uzskata, ka brāļi ar Kovaču 2024. gada jūnijā un jūlijā divreiz aizgādāja sabotāžai domātās pakas no Rīgas uz Viļņu. Kacers bijis vēl viens paku sūtījuma ķēdes posms.
Šis atzars, kas sākās Latvijā un apvienoja pamatā bijušos padomju zemūdens flotes biedrus, bija daļa no vērienīgas Krievijas militārā izlūkošanas dienesta (GRU) sabotāžas operācijas, vēsta "Re:Baltica".
Lietuvas prokuratūra Kovaču tur aizdomās par piedalīšanos teroristu grupas organizētās darbībās, par ko draud 20 gadu cietumsods vai pat brīvības atņemšana uz mūžu. Kovačs vainu noliedz un uzstāj, ka lieta ir safabricēta.
Mediji iepriekš ziņojuši, ka Lietuvas Ģenerālprokuratūra un Lietuvas Kriminālpolicijas birojs atklājuši personu grupu, kas organizējusi četrus teroraktus Eiropas valstīs. Noskaidrots, ka 1973. gadā dzimušais Lietuvas pilsonis A. Š. pagājušā gada 19. jūlijā, darbojoties kopā ar līdzdalībniekiem, izmantojis starptautiskos piegādes dienestus DHL un DPD, lai no Viļņas uz Eiropas valstīm nosūtītu četrus sūtījumus ar pašizgatavotām sprāgstierīcēm. Vairāki no noziegumu koordinatoriem ir tieši saistīti arī ar 2024. gada maijā Viļņā notikušo teroraktu, kad tika aizdedzināts veikals "Ikea".
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu