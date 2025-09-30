Ceturtdien, 25. septembrī, pēc septiņu mēnešu renovācijas ar četru miljonu eiro ieguldījumu atklāta pieczvaigžņu viesnīca "Pullman Riga Old Town". Pasākumu apmeklēja vairāk nekā 400 cilvēku. Aplūko foto no pasākuma.
Pasākumu apmeklēja arī VID vadītāja Baiba Šmite-Roķe, veselības ministrs Hosams Abu Meri un Saeimas deputāts Edvards Smiltēns u.c. prominences.
Renovācijas darbus veica viesnīcas ēkas īpašnieks IDK Investment, bet viesnīcu pārvalda Accor – viesnīcu tīkls ar vairāk nekā 5700 viesnīcām vairāk nekā 110 valstīs.
Atklāšanas pasākums notika vairākās zonās ar tematiku, iedvesmojoties no dabas stihijām – gaisa, zemes, uguns un ūdens. Viesi varēja iepazīt viesnīcas jauno dizainu, baudīt restorāna Harper Woolf ēdienus un kokteiļus, kā arī piedalīties dažādās aktivitātēs un muzikālajos priekšnesumos.
Renovācijas laikā Pullman Riga Old Town tika pārbūvēti 151 numurs un apartamenti, tostarp Prezidenta apartaments. Visi numuri aprīkoti ar augstākās klases ērtībām, tostarp Illy kafijas automātiem un C.O. Bigelow kosmētikas produktiem. Viesiem pieejams Fit&Spa Lounge ar baseinu, saunu un fitnesa zonu.
Viesnīca piedāvā arī konferenču un pasākumu telpas līdz 250 viesiem, un tās atrašanās vieta Vecrīgā padara to par iespējamu norises vietu gan biznesa, gan sabiedriskiem pasākumiem.
Ēka atrodas Jēkaba ielā 24, celta 1789. gadā un savieno vēsturisko arhitektūru ar mūsdienīgu dizainu. Pullman Riga Old Town ir Green Globe sertifikāts, kas apliecina viesnīcas ilgtspējības pieeju, tostarp energoefektivitāti un atkritumu samazināšanu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu