1995. gada 1. oktobrī. Pirms 30 gadiem pirmajā reisā uz Stokholmu devās jaundibinātā Latvijas nacionālā aviokompānija "Air Baltic", kas sākotnēji izmantoja Zviedrijā ražotās 33 vietu lidmašīnas "Saab 340".
Kompānija tika izveidota 1995. gada augusta beigās ar virsuzdevumu saglabāt Latvijas aviāciju, kuras liktenis pēc "Latavio" bankrota tolaik bija atzīts par grūti prognozējamu. Kā dibinātāji uzstājās Latvijas valsts, kam piederēja 51%, ziemeļvalstu lidsabiedrība SAS ar 28,5% akciju (vēlāk daļa palielinājās) un vēl virkne investoru no ASV, Zviedrijas un Dānijas. Par pirmo valdes priekšsēdētāju kļuva Edmunds Krastiņš no politiķu aprindām, kurš kā galvenos uzņēmuma pamatprincipus nosauca Latvijas civilās aviācijas attīstīšanu saskaņā ar Eiropas standartiem, kā arī Latvijas interešu atbalstīšanu gan patstāvīgi, gan sadarbībā ar citu valstu aviokompānijām.
Kas attiecas uz "Latavio", tad, tā kā Latvijas valsts aviokompānija tika izveidota 1992. gadā, par bāzi izmantojot bijušās PSRS aviopārvadājumu monopolista "Aeroflot" padomju ražojuma lidmašīnas, kas atradās Rīgā. Lai uzsāktu un uzturētu darbu, "Latavio" atkārtoti ņēma kredītus par cienījamu uzskatītajā "Bankā Baltija". Kredīti tā arī netika apmaksāti, jo kompānija pastāvīgi strādāja ar zaudējumiem. Punktu visam pielika septiņu miljonu dolāru aizņēmums bankā 1994. gadā. Nespēja to atdot, kā arī samaksāt parādus par gaisa telpas un lidostu pakalpojumu izmantošanu kā Latvijā, tā ārzemēs galu galā noveda līdz bankrotam un likvidācijai.
"Air Baltic" dzimšanu Latvijas sabiedrībā neuztvēra ar sajūsmu.
Daudzi tajā saskatīja kārtējo tumšo privatizācijas shēmu; tika apgalvots, ka "Latavio" spētu izķepuroties, bet gremdēta, ka Latvijas valsts loma būšot vien nomināla, jo galvenie noteicēji jaunajā kompānijā būs skandināvi un SAS, kas caur "Air Baltic" plānojot ielauzties Krievijas tirgū. Bija iebildumi arī pret anglisko nosaukumu. Faktiski te sadūrās divas filozofijas un uzskati par biznesu. Varēja vērot nevēlēšanos aptvert, ka agrākie "Aeroflot" lidaparāti nekad nespēs konkurēt ne ar Rietumu lidmašīnām, ne aviokompānijām. Turklāt "Latavio" uzskatīja par perspektīvu sadarbību ar Krievijas "Aeroflot", kamēr "Air Baltic" lūkojās pavisam citā virzienā.
"Latvis", 1925. gada 1. oktobrī
Mūsu laiku tikumi. Raunas Upliču mājās dzīvojošais 70 g. vecais Pēteris Spunde ziņoja policijai, ka viņu piekāvusi dēla Pētera bijusī kalpone Anna Līnis. Pēdējā arī griezusies pie policijas, ka viņu piekāvis Spunde. Viņa bijusi pie sūdzētāja dēla, jaunsaimnieka Pētera par dienestmeitu. Pēdējais solījis viņu precēt, bet, kad viņa nonākusi grūtniecības stāvoklī, līgavainis un tā vecāki spiežot, lai viņa izdarītu abortu, uz ko viņa neielaižoties, tāpēc Spunde viņu atlaidis.
