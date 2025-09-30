Eiropas Savienība pārliecinoši virzās uz tikai divu no 2030. gadam izvirzīto 22 klimata un vides mērķu izpildi. 

Par spīti tam, publiski atzīt, ka 2030. gada klimata un vides mērķus, visticamāk, sasniegt neizdosies, neviens negrasās. 

Pagājušās nedēļas nogalē, 26. septembrī, tika publicēts jaunākais Eiropas Vides aģentūras ziņojums, kas izvērtē pēdējo piecu gadu progresu klimata un vides mērķu sasniegšanā. Pateikt, ka ziņojums konstatē virkni nepatīkamu faktu, nozīmē izteikties ļoti diplomātiski. Tātad – Eiropas Savienība šobrīd pārliecinoši virzās uz divu no 22 klimata un vides mērķu sasniegšanu 2030. gadam – uz ogļskābās gāzes emisiju samazinājumu un tīrāku gaisu Eiropā. Toties atlikušo 20 mērķu sasniegšanā situācija ir slikta vai ļoti slikta – sugu daudzveidība tupina samazināties, situācija ar ūdens resursiem ir ļoti sarežģīta un 10% no priekšlaicīgo nāvju gadījumiem ES esot saistīti ar piesārņotu gaisu, augsni, troksni vai kaitīgām ķīmiskajām vielām. Vislielākā neveiksme piedzīvota aprites ekonomikas ieviešanā (lasi – otrreizējo materiālu izmantošanā un atsakoties no vidi piesārņojošām un atkritumus radošām darbībām). 

