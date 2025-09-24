Piedāvājam ieskatu aktuālo kultūras notikumu kalendārā.
Siguldā – grāmatu un lasīšanas prieks
No piektdienas, 26., līdz svētdienai, 28. septembrim, Siguldā norisināsies jau otrais Siguldas Bērnu un jauniešu literatūras festivāls (SBJLF), ko organizē kultūras centrs "Siguldas devons" un Siguldas novada pašvaldība. Festivāla misija ir veicināt bērnu un jauniešu lasītprieku, ļaut atklāt lasīšanu kā aktīvu nodarbi un vaļasprieku, ko iespējams piedzīvot kopā ar draugiem un ģimeni.
Šogad festivāla norises vienojošā tēma būs daba, ekoloģija un zaļais dzīvesveids, atklājot, kā šie jautājumi atspoguļoti bērnu un jauniešu literatūrā. Tā mugurkaulu veido Autoru un Ilustrācijas programmas, tomēr katrā festivālā tiek veidota vēl kāda īpaša programma, šoreiz – animācijas.
Festivāls norisināsies trīs dienas: 26. septembrī notiks festivāla Skolu diena, kurā tiks aicināti piedalīties Siguldas novada skolēni, savukārt 27. un 28. septembrī notiks Ģimeņu dienas, kurās apmeklētājus no visas Latvijas gaidīs plaša programma: tikšanās ar grāmatu autoriem no Latvijas, Ukrainas un Islandes, ar ilustratoriem, animācijas filmu māksliniekiem un režisoriem. Notiks radošās darbnīcas, izstādes, animācijas filmu seansi, diskusijas un lekcijas vecākiem un pedagogiem, autoru vēl nepublicētu darbu lasījumi, jaunāko bērnu grāmatu prezentācijas un aktivitātes pilsētvidē.
Sestdien, 27. septembrī, plkst. 13 koncertzālē "Baltais flīģelis" paralēli festivāla norisēm notiks Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības Pierīgas reģionālais fināls, ko organizē Siguldas novada bibliotēka ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalstu. Siguldā viesosies 14 Pierīgas novadu lasīšanas čempioni, lai parādītu savas lasīšanas prasmes, kā arī attīstītu runas un uzstāšanās iemaņas, lasot savu mīļāko grāmatu.
SBJLF radošajā komandā šogad strādā trīs programmu kuratores: bērnu grāmatu izdevēja, Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas valdes locekle Alīse Nīgale, māksliniece, Latvijas Mākslas akadēmijas docente Rūta Briede un animācijas filmu producente, Latvijas Animācijas asociācijas valdes priekšsēdētāja Sabīne Andersone.
Daži spilgtākie Siguldas Bērnu un jauniešu literatūras festivāla notikumi
Piektdien, 26. septembrī
Skolu diena – īpaša programma, kas izveidota tieši Siguldas novada skolēniem un iekļauj gan tikšanās ar autoriem un ilustratoriem, gan radošās darbnīcas, izstādes un animācijas filmas.
Sestdien, 27. septembrī
Kultūras centrā "Siguldas devons"
- Plkst. 10 – festivāla atklāšana pie mozaīkas "Divas sirdis, viens ozols".
- No plkst. 10 līdz 15 – mozaīkas "Divas sirdis, viens ozols" veidošana.
Zālē "Digiti":
- Plkst. 10.45 – animācijas filmas seanss "Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi" (5+) un tikšanās ar režisoru Edmundu Jansonu un mākslinieci Elīnu Brasliņu.
- Plkst. 12.45 – "Zvēri nāk!" (3+).
- Plkst. 14.15 – "Vīrs, kurš stādīja kokus" (10+).
Foajē:
- Plkst. 10.45 – Nepublicēto darbu lasījumi (5+) – piedalās Luīze Pastore, Viesturs Ķerus, Lote Eglīte un Elvīra Beķere, Inese Zandere, Sanita Reinsone.
- Plkst. 11.45 – "Ja tev suņa nav, tad VAU!" – runājošo suņu darbnīca ar mākslinieci Elīnu Brasliņu.
- Plkst. 12.45 – Nepublicēto darbu lasījumi (12+) – piedalās Signe Viška, Emija Grigorjeva, Anete Grīnberga, Tonijs Strods, Inga Gaile.
- Plkst. 13.45 – misija "Klimata varoņi" – radošā darbnīca bērniem pēc animācijas īsfilmu seansa "Zvēri nāk!".
Zālē "Radix":
- No 10.45 līdz 15.30 – Grāmatizdevēju tirgus.
- Plkst. 11 – grāmatas "Mula un ēna" prezentācija un radošā darbnīca ar autori Martu Leimani (SIA "Mula").
- Plkst. 12 – darbnīca "Rudens talka vārdu dārzā" ar rakstnieci Eviju Gulbi un mākslinieci Aneti Bajāri-Babčuku (apgāds "Zvaigzne ABC").
- Plkst. 13 – kustības "#Laiks lasīt" nodarbība.
- Plkst. 14 – diskusija "Literatūra planētas labā" (angļu valodā) ar islandiešu rakstnieka Andres Snaija Magnasona ievaduzrunu. Piedalīsies arī Viesturs Ķerus, Kitija Balcare, Katerina Mihaļicina (Ukraina), moderē Rita Ruduša.
Siguldas Pils kvartālā
Pils paviljonā
- Plkst. 11.30 "Kas aug mežā? Kas aug parkā?" – tikšanās un radošā darbnīca ar ukraiņu autori Katerinu Mihaļicinu.
- Plkst. 12.45 "Postaža parkā" – tikšanās un darbnīca ar autori Daci Krēsliņu.
- Plkst. 14 "Zīmuļskaidiņu darbnīca" – veltīta Reiņa Pētersona ilustrētajai Kārļa Vērdiņa dzejas grāmatai "Tētis".
Turaidas muzejrezervāta Smēdes ēkā
- No plkst. 10 līdz 18 "Ods nokrita no ozola" – Anitas Paegles tautasdziesmu ilustrāciju izstāde.
Svētdien, 28. septembrī
Kultūras centrā "Siguldas devons"
- Zālē "Digiti": animācijas filmu seansi – plkst. 10.30 "Zvēri nāk!"; plkst. 11.45 "Dusmukule"; plkst. 13 "Straume".
Foajē
- Plkst. 10.30 ilustratoru cīņas "Atrisini ekoproblēmu!" – vada Reinis Boters, piedalās Elīna Brasliņa, Anita Rupeika, Elvīra Beķere, Tonijs Strods, Vivianna Maria Staņislavska, Edmunds Jansons, Jurijs Tatarkins, Laura Lukeviča.
- Plkst. 12.15 "Plastmasas huligāni" – radošā darbnīca ar autori Agnesi Vanagu. Vietu skaits ierobežots. Pieteikšanās, rakstot uz literatura@sigulda.lv.
- Plkst. 13.30 izdevniecības "Baltais valis" radošā darbnīca ar Gunu Apsi un Aiju Lazdiņu.
- Plkst. 13.30 cianotipijas darbnīca kopā ar filmas "Straume" mākslinieci Kristinu Rezvihu. Vietu skaits ierobežots. Pieteikšanās, rakstot uz literatura@sigulda.lv.
Orķestra zālē, 2. stāvā
- Plkst. 10.45 "Lasīšanas ekosistēma" – nodarbība vecākiem un visiem pārējiem par bērnu grāmatu pasauli un lasītprieka attīstīšanu.
- Plkst. 12.15 komiksu lasīšanas darbnīca vecākiem un visiem pārējiem ar komiksu izdevniecības "kuš!" vadītāju Dāvidu Šilteru.
- Plkst. 13.15 Šķirgrāmatu darbnīca (7+) ar ilustratori Viviannu Mariu Staņislavsku. Vietu skaits ierobežots. Pieteikšanās, rakstot uz literatura@sigulda.lv.
Zālē "Radix"
- No plkst. 10 līdz 15 Grāmatizdevēju tirgus.
- Plkst. 10.15 "Miega mākoņu darbnīca. Bērniem, aitām un lāčiem" ar mākslinieci Ūnu Laukmani (izdevniecība "Liels un mazs").
- Plkst. 11.15 "Burti ar astēm un kātiņiem" atvēršana un radošā darbnīca ar autori Ilzi Dzirvinsku (izdevniecība "Latvijas Mediji").
- Plkst. 12.15 grāmatas "Ūna un Māre no Nelabo ciema" atvēršana ar autori Rutu Zimnohu un ilustratori Martu Toodu-Pusaudzi ("Latvijas Mediji").
- Plkst. 13.15 "Ekskavatora Ekas e-e-ēstāsti" ar tulkotāju Māru Poļakovu, ukraiņu rakstnieci Katerinu Mihaļicinu, mākslinieku Edmundu Jansonu, redaktori Inesi Zanderi (izdevniecība "Liels un mazs").
- Plkst. 14.15 Agneses Vanagas darbnīca "Garum garais sss Jannis un Čapa" (apgāds "Zvaigzne ABC").
Peršēvica "Mīti un Pasakas"
Liepājas muzeja mazajā zālē līdz 2. novembrim apskatāma tēlnieka Egona Peršēvica izstāde "Mīti un Pasakas". Tajā eksponēti četri mītiskie zirgi – Pēgass, Kentaurs, Vienradzis un Zelta zirgs – tēlnieka versija par četru dažādu konceptu mītiskās interpretācijas transformāciju. Savukārt centrā atrodas lielformāta darbs "Mūsdienu mīts", kas attēlo, pēc mākslinieka domām, visas liberālās Rietumu pasaules ļaunuma avotu – baltu heteroseksuālu vīrieti. Muzejs uzsver: šis ir īpašs notikums arī tādēļ, ka pēdējā mākslinieka personālizstāde Liepājas muzejā notika pirms desmit gadiem. Toreiz tā bija veltīta Liepājai un kļuva par nozīmīgu kultūras dzīves notikumu pilsētā.
Izrāde pusaudžiem un pieaugušajiem
Piektdien, 27. septembrī, Liepājas Leļļu teātrī pirmizrāde režisores Māras Uzuliņas monoizrādei "Ūdenstornis", kas tapusi, sekojot rakstnieces Lotes Vilmas Vītiņas godalgotās grāmatas motīviem un iedvesmojoties no Liepājas jauniešu personiskiem stāstiem. Galvenajā lomā – aktrise Inga Štelmahere.
DDT – "Plēsoņas"
"Šī izrāde stāsta par cilvēkiem, kuri meklē mierinājumu, attālinoties no cilvēciskās prātuļošanas un sociuma uzslāņojumiem, tā vietā pievēršoties instinktiem, impulsiem un maņām, kas biežāk sastopami dzīvnieku pasaulē," tā "Dirty Deal Teatro" mājaslapā tiek raksturots Paulas Pļavnieces jaunais iestudējums "Plēsoņas", kas piedzīvos pirmizrādi rīt, 25. septembrī. Tas balstīts dokumentālās liecībās un ielūkojas kvadroberu subkultūrā.
