1935. gada 23. septembrī. Pirms 90 gadiem Latviju pāršalca ziņa par traģēdiju, kas agrā rītā ap pulksten pusčetriem, vēl tumsā, bija notikusi Baltezera–Juglas kanālā pie Bukultiem.
Iepriekšējā dienā, svētdienā, Baltezera krastā bija noticis Latvijas Nacionālo atvaļināto karavīru biedrības rīkots pasākums un balle. Viesus turp un atpakaļ pa kanālu vadāja motorlaivā "Ausma", kuru stūrēja vietējais zvejnieks, 31 gadu vecais kara invalīds Rūdols Lipors. Motorlaiva piederēja viņa mātei. Kad jau no rīta prom no svētku vietas veda pēdējos aptuveni 25 svinētājus, kā vīriešus, tā sievietes, daļa no tiem lūdza izlaist viņus krastā netālu no kanāla ietekas Juglas upē, Bukultu muižas tilta tuvumā. Taču laiva tumsā uzdūrās kādam zemūdens pālim. Laiva bija veca, un trieciens ielauza tās sānus. "Ausma" sāka strauji grimt, turklāt apstājās motors. Pilnīgā tumsā izcēlās panika, ļaudis metās uz vienu bortu, kas grimšanu tikai paātrināja; daļa salēca ūdenī un sasniedza krastu, citi, kas peldēt neprata, ķepurojās ūdenī. Kanālā noslīka 12 cilvēki. Varēja būt arī mazāk, ja vairāki apstākļi nebūtu veicinājuši traģēdiju. Piemēram, Ādažu pagasta policijas kārtībnieks Kārlis Ārgalis bija skaitījies ļoti labs peldētājs, taču viņu novilka dibenā tie, kas peldēt neprata un viņam pieķērās. Dažas minūtes pēc laivas nogrimšanas garām katastrofas vietai no Juglas uz Baltezera pusi bija braucis velkonis "Katrīna". Krastā izkļuvušie sauca kapteinim, lai palīdz slīkstošajiem, taču tas saucienus ignorēja, turklāt velkoņa saceltie viļņi paātrināja ūdenī esošo cilvēku bojāeju. Gan kapteini Eduardu Švāģeri, gan kuģīša kurinātāju un mašīnistu, kuri arī bija dzirdējuši saucienus, arestēja par palīdzības nesniegšanu slīkstošajiem un atstāšanu viņus nāves briesmās.
Palīgāsaucienus tāpat bija dzirdējuši apkaimes ļaudis, bet viņi pēc pieredzes bija padomājuši, ka tur ālējas ballētāji, kas brauc mājup.
Vēl klāt pie visa – 20. gadsimta sākumā iekārtotā baļķu pludināšanas kanāla krasta nostiprinājuma konstrukcijas bija noglumējušas – pie tām nevarēja pieķerties – un daļēji satrunējušas. Kad bija augsts ūdens līmenis, pāļu gali nebija redzami. Tiem varēts uztriekties pat dienas laikā, kur nu vēl tumsā. Kanāla pārmeklēšana, piedaloties ugunsdzēsējiem, aizsargiem, vietējiem zvejniekiem, Rīgas ostas velkonim un vairākām laivām, ilga visu dienu līdz vēlam vakaram. Kanālā bija spēcīga straume un ne visus uzreiz izdevās izcelt. Pēdējo – policistu Ārgali – atrada tikai nākamā gada maijā. Kā vainīgo notiesāja tikai laivas vadītāju Liporu. Viņam piesprieda gadu cietumā un samaksāt kompensāciju par labu bojāgājušo ģimenēm.
"Jaunais Rīts", 1925. gada 23. septembrī
Nāves sodu piesprieda sestdien, 19. septembrī, pazīstamā Jonasa laupītāju–slepkavu bandas dalībniekam Pēterim Bruģim. Pērn 14. jūlija vakarā Vecgulbenes mežā trīs aizmaskojušies vīrieši uzbrukuši no Lejasciema uz Vecgulbeni braucošiem Alvīnei Kaložai, Elzai Gindei, Minnai un viņas māsai Marijai Dukulēm, Ernestam Vanagam un J. Bujānam. Nolaupījuši Kaložai 15 zelta rubļus, 80 ls un zelta gredzenu ar dažādām citām lietām. Bujānam zābakus un kabatas pulksteni. Minnai Dukulei, izprecētai Paeglei, zelta gredzenu, 800 ls un somu un Gindei 25 rubļus. Viņi ieveduši abas māsas Dukules mežā un nošāvuši. Citi bandas dalībnieki pa daļai jau notiesāti, bet daži vēl nav atrasti.
