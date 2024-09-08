Rīt, 25. septembrī, Latvijas Nacionālā teātra Aktieru zālē gaidāma pirmizrāde dramaturga Jāņa Joņeva un režisora Roberta Daubura krimināldrāmai "Ko var cilvēks". "Kultūrzīmes" aktrisi Sanitu Paulu uzrunāja sarunai par pasauli ap mums, noziegumiem un sodiem, par to, ko var vai nevar iespēt cilvēks.
Lūdzu, pastāstiet, par izrādi un savu lomu!
S. Paula: Izrādes galvenā līnija stāsta par Ritu Aksenoku, kura vairāk nekā trīsdesmit gadus bija Latvijas PSR Prokuratūras (pēc valstiskās neatkarības atgūšanas – Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūra. – Red.) sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļas vadītāja. Tiesa, sižets un lielākoties arī teksts veidots, balstoties uz izmeklētājas atmiņām, viņas sarunām ar izrādes režisoru un dramaturgu, kā arī pieredzi, bet vienlaikus tas nav gluži autobiogrāfisks stāsts, tajā ir daudz interpretāciju un mainītu notikumu, tāpēc nepretendējam uz autobiogrāfisku Ritas dzīvesstāsta pārstāstu vai viņas portretēšanu. Līdz ar to izrāde vairāk runā par tēmām, kas radušās saistībā ar izmeklētājas atmiņām un viņas pieredzēto.
Izrādē minētie notikumi norisinājušies pirms vairāk nekā 50 gadiem. Vai uz skatuves notiekošais atpazīstams ar šodienas acīm?
Runājot par skatuves vizuālo noformējumu, tas atveido laiku, kurā pati nebiju vēl dzimusi, līdz ar to man ir tikai kaut kādi priekšstati un asociācijas no filmām un fotogrāfijām.
Tomēr, runājot par notikumiem, it kā varētu šķist, ka tagad esam nokļuvuši tālāk un noziedzība varētu nebūt tik liela. Protams, te nerunāju par skaitļiem un faktiem, jo tos tiešām nepārzinu, vienkārši runāju par sajūtu, kāda varēja rasties tolaik un dzīvojot tagad. Tiesa, savās atmiņās Rita piemin, ka toreiz par noziedzību runāja maz, savukārt tagad par to dzirdam arvien vairāk. Brīžiem pat liekas, ka par to vien runājam – radušies pat īpaši raidījumi, kas veltīti noziedzības tēmām. Turklāt – pasaulē šobrīd notiek kari, kas arī nav saucams savādāk kā noziedzība. Šādā aspektā skatoties, droši vien esam pat ļoti, ļoti stipri atkrituši atpakaļ pat vēl pirms pagājušā gadsimta septiņdesmitajiem gadiem. Tomēr – ļoti ceru, ka ikdienas dzīvē noziedzība ir mazinājusies.
Protams, brīdis, kad sākās Ukrainas karš, ļoti, ļoti būtiski izmainīja iepriekšējo dzīves uztveri, jo man, vēl salīdzinoši jaunam cilvēkam, globālākā mērogā laikam tomēr bija kaut kādas naivākas ilūzijas par šo pasauli.
Tādējādi, atbildot uz jautājumu, sanāk gan – jā, gan – ne. Tomēr ticu, ka sabiedrība kopumā kļūst cilvēcīgāka, tajā pašā laikā, protams, arī ļaunums nesnauž.
Līdz Ukrainas kara sākumam liela daļa, vismaz mūsu platuma grādos, jau bija iedomājušies, ka notikusi cilvēces attīstība un zemcilvēki ir teju vai izzuduši.
Pagājušajā gadā klajā nāca grāmata "Skandalozākie noziegumi Latvijas vēsturē", kur Rita bija izteikusies, ka attiecībā pret Putinu viņa gan nelolojot nekādas īpašas cerības.