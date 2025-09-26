Vašingtonas štatā atrastas un identificētas Trevisa Dekera mirstīgās atliekas – vīrieša, kurš tika meklēts par savu trīs nepilngadīgo meitu slepkavību, ziņo ārvalstu prese.
Vašingtonas štatā ar DNS testu palīdzību apstiprināts, ka šomēnes atrastās mirstīgās atliekas tiešām pieder Trevisam Dekeram – bijušajam karavīram, kurš tika meklēts par savu trīs mazo meitu slepkavību pavasarī, ceturtdien pavēstīja Čeilenas apgabala šerifa birojs.
Dekera mirstīgās atliekas atrastas attālā, stāvā meža nogāzē Grindstouna kalnā, mazāk nekā pusotra kilometra attālumā no nometnes, kur 2. jūnijā tika atrastas viņa meitu – 9 gadus vecās Peitinas, 8 gadus vecās Evelīnas un 5 gadus vecās Olīvijas – mirstīgās atliekas.
Autopsijā tika konstatēts, ka meitenes bija nosmacētas.
32 gadus veco Dekeru tiesībsargi bija meklējuši vairāk nekā trīs mēnešus.
Šerifs Maiks Morisons norādīja, ka izmeklētāji vēlējās godināt meiteņu piemiņu, līdz galam noskaidrojot lietas apstākļus. Viņš arī atvainojās meiteņu mātei Vitnijai Dekerai par ilgo izmeklēšanas laiku.
"Ceru, ka jums būs vieglāk iemigt, zinot, ka Treviss ir atrasts," sacīja Morisons.
Dekers bija kopā ar meitām likumīgas apciemojuma vizītes laikā, taču neatveda viņas pie mātes. Māte iepriekš tiesā bija norādījusi, ka vīrieša garīgā veselība pēdējā laikā pasliktinājusies un viņš kļuvis nestabils. Viņa bija arī lūgusi aizliegt Dekeram uzturēties ar bērniem naktīs.
Trīs dienas pēc tam, kad meitenes netika atvestas mājās, policists atrada gan viņu mirstīgās atliekas, gan arī Dekera automašīnu.
Dekers bija dienējis ASV armijā no 2013. līdz 2021. gadam, četrus mēnešus pavadījis Afganistānā un ieguvis iemaņas navigācijā un izdzīvošanā. Viņš bija pazīstams ar to, ka spēj ilgstoši dzīvot mežos bez sakariem ar civilizāciju.
Meklēšanā piedalījās vairāk nekā 100 federālo un štata amatpersonu, kas pārmeklēja simtiem kvadrātkilometru – gan kalnainus, gan attālus apvidus – ar sauszemes, gaisa un ūdens transportu. ASV maršalu dienests bija izsludinājis līdz 20 000 dolāru lielu atlīdzību par informāciju, kas novestu pie viņa notveršanas.
Pašlaik eksperti turpina darbu, lai noteiktu Dekera nāves iemeslu un laiku.
