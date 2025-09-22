Sācies kārtējais mācību gads. Skolas solos sēž topošie ārsti, inženieri, datorspeciālisti, politiķi, karavīri, dziedātāji, mākslinieki, horeogrāfi, rakstnieki un dzejnieki. Sēž arī topošie žūpas un funkcionālie alkoholiķi, varmākas un upuri, ubagi un bezpajumtnieki – visi reiz ir bijuši skolēni.
Mūsdienu skolas uzdevums, šķiet, ir izvairīties no jebkādas bērna spēju vērtēšanas un salīdzināšanas, tā vietā visādos veidos, arī nepelnīti stiprinot jaunā cilvēka pašapziņu: viss, ko tu dari, ir lieliski, neatkārtojami, ģeniāli. Bet vai tā patiešām ir? Kur beidzas motivēšana un sākas kaitēšana? Vai pedagoģiskie meli ir godīga spēle? Un kā ar paškritikas iemācīšanu? Ar godīgi pelnītu novērtējumu? Vārdu sakot – kā ar patiesību saudzējošo melu vietā?
Šādas pārdomas rosināja tīmeklī aprakstīts autortiesību pārkāpums. Pārkāpējs – latviešu puisis, kurš acīmredzot nav bijis mājās, kad dalīja paškritiku, toties viņam ļoti patīk dziedāt un publiskot savus dziedājumus soctīklos. Lai antireklāmu nepārvērstu par reklāmu, viņa vārdu neminēšu, bet līdz šim skandālam tādu nezināju. Troksnis sācies, kad jauneklis savā "TikTok" kontā publicējis paša iedziedātu populāru latviešu šlāgeri. Neesmu šī žanra piekritēja, bet jāatzīst, ka konkrētā dziesma oriģinālā patiešām ir skaista. Jaunā censoņa izpildījums nav paticis dziesmas autorei, un viņa lūgusi – vai varbūt pieprasījusi, tas nav svarīgi – ierakstu izņemt. "Varētu teikt – štrunts," autore komentē, "bet šī dziesma man ir tiešām īpaša. Tas nenozīmē, ka nedrīkst dziedāt – drīkst un pat vajag. Jautājums ir par publisko izpildījumu – vai drīkst un vai vajag. Ja tas ir skaists dziedājums, man nav iebildumu."
Konflikta un arī publikāciju par šo situāciju nebūtu, ja puisis respektētu autores vēlmi. Bet viņš nav bijis mājās arī tad, kad dalīja cieņu. Lai arī dziesma beigu beigās tika izņemta, "TikTok" lietotāji jau bija sadalījušies divās nometnēs – vieni nostājušies izpildītāja pusē, citi drosmīgi pauduši, ka puisim patiešām vajadzētu mest tā saukto dziedāšanu pie malas. Pats vaininieks komentē, ka dziedot no sirds un tikai sava prieka pēc. Samelojās. Cilvēks, kurš kaut ko dara vienīgi sava prieka pēc, necenšas ar to uzplīties citiem. Bet, ja vajadzīga auditorija, nemānies, ka dari to sava prieka pēc. Turklāt šis izpildītājs piedāvā ierakstīt dziesmas pēc pasūtījuma, tātad piepelnīties, ignorējot autortiesības.
Skandalozajā "TikTok" kontā ielūkojos tikai aiz ziņkāres – vai tiešām ir tik slikti? Bet ir vēl sliktāk. Pietika uz labu laimi atvērt kādas populāras ārzemju dziesmas versiju, lai pēc dažām sekundēm to izslēgtu un no sirds nostātos autores un to "TikTok" lietotāju pusē, kas saka: dziedi, bet nepublisko! Neminēšu, kur aug kājas puiša sakāpinātajai pašapziņai, ļoti iespējams, ka mūsdienu saudzīgajā pedagoģijā. Toties šis skandāliņš ir kā Nila Ārmstronga pirmais solis uz Mēness – mazs solis cilvēkam, bet milzīgs lēciens cilvēcei. Jo precedentiem ir jābūt, lai demokrātija nepārvērstos par visatļautību. Esmu par autortiesību aizstāvību. Atzīšos, ja ne šis skandāls, es joprojām domātu, ka oriģināla izpildītājs dzied pats savu dziesmu. Tā notiek – autori bieži paliek ēnā. Arī TV raidījumos visa uzmanība tiek raidījuma vadītājam, nevis satura veidotājiem.
Atgriežoties pie skološanās, šis gadījums liek aizdomāties par ētiku. Kurā skološanās vai pašattīstības stadijā māceklis drīkst pats sevi nodēvēt par ārstu, juristu, dziedātāju, dzejnieku? Ja esi uzlicis kādam plāksteri, vai esi ārsts? Esi devis padomu noslēgt līgumu, vai esi jurists? Iedziedāji dziesmu, esi dziedātājs? Uzrakstīji četrrindi, iemeti to soctīklos un samaksāji, lai kāds publicē uz papīra, esi dzejnieks? Šī tendence – pašpasludināties – ir izteikta un mulsinoša. Veselīgāka, mazāk piesārņota kultūrvide būtu, ja arī mākslā darbotos alkoholiķu ietiepīgais noliegums, jo neviens taču iesākumā neatzīst, ka ir alkoholiķis. Tāpēc pilnībā piekrītu zagtās dziesmas autorei – radoši izpausties drīkst un vajag. Jautājums ir par publisko izpildījumu – vai drīkst un vai vajag?
