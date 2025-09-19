1885. gada 19. septembrī. Pirms 140 gadiem Vidzemes gubernators izsniedza atļauju Tirzas pagasta "Krāču" saimniekam Jānim Misiņam atvērt savā sētā "lasāmu bibliotēku" ar noteikumu, ka "pašam jābūt par tās atbildīgo vadītāju un ka šādu atbildību neuzliek citai personai bez guberņas valdes atļaujas".
Tas bija sākums leģendārā grāmatnieka, fanātiskā jebkādu latviešu drukas izdevumu vācēja, pirmā latviešu zinātniskā bibliogrāfa un viena no mūsdienu LU Akadēmiskās bibliotēkas krājuma veidotāja darbībai. Kāre pēc lasāma vārda Misiņu bija pārņēmusi jau agrā bērnībā. Savu krājumu viņš bija sācis vākt pamazām, vēlāk arī uzpērkot vai pārņemot grāmatas un periodiskos izdevumus, kas vairs nebija vajadzīgi kaimiņiem un Lejasciema ļaudīm. Lūzuma punkts pienāca 1880. gadā, kad jaunais grāmatnieks laikrakstā "Balss" izlasīja Krišjāņa Valdemāra rakstu "Grāmatu krātuves kā tautas gara modinātājas", kurā latvieši tika mudināti dibināt publiskas bibliotēkas, turklāt ne tikai pilsētās, bet arī "uz zemēm", jo tās vajadzīgas kā "tautas gara modinātājas". Vēl laiks pagāja, lai saņemtu vajadzīgās atļaujas, kaut zināms, ka grāmatas apkārtējiem ļaudīm viņš izsniedzis vēl gadus pirms tam arī bez tās. Atklāšanas brīdī bibliotēkā varēja būt vairāki simti sējumu, jo 1890. gadā pēc sarakstiem tādu bijis 500. To vidū bija izdevumi, kas acīmredzami vairāk interesēja pašu bibliotekāru nekā Tirzas pagasta iedzīvotājus. Piemēram, Garlība Merķeļa raksti vai reti Vecā Stendera izdevumi. Abonentiem vajadzēja maksāt gada maksu 30 cara kapeiku apmērā, ar ko gan bija par maz, lai varētu pienācīgi papildināt krājumu vai uzturēt saimniecību. Lauksaimniecības jomā Misiņam, kuram kopš bērnības bija veselības problēmas, nesekmējās, bet savilkt galus viņam gan tad, gan vēlāk palīdzēja grāmatu iesiešanas rūpals. Tajā ziņā "Krāču" saimnieks bijis populārs pat apkaimes muižnieku aprindās.
Tirzas "Krācēs" bibliotēkas periods noslēdzās 1892. gadā, Misiņam pārceļoties uz Lejasciemu. Tur viņš paralēli atvēra kā grāmattirgotavu, tā sietuvi, pēc 1905. gada pārcēlās uz Cēsīm, tad atvēra arī savu veikalu Rīgā. Kā rakstījuši laikabiedri:
"Viņa galvenās rūpes bija tomēr dienu dienā dabūt kopā visas latviešu grāmatas un ievērojamākos darbus arī citās, sevišķi vācu un krievu, valodās.
Nepiekusis viņš meklēja augšā pa kaktu kaktiem pārdotavās vairs nedabūjamas grāmatas, lika kopā arī visu, kas patlaban iznāca, katru avīžu numuru, lapiņu un proklamāciju. Un galā viņa plauktos maz kas trūka, kas latviešu valodā iespiests." Mūža otrajā pusē, jau kā slavens grāmatu lietu zinātājs, Misiņš savu bibliotēku ar 28 tūkstošiem sējumu, tostarp daudzām raritātēm, par 50 723 latiem pārdeva Rīgas pilsētai. Šī summa viņam ļāva līdz mūža beigām ne tikai turpināt nodarboties ar grāmatniecību, bet arī uzturēt cienījamu dzīves līmeni.
"Latvijas Sargs", 1925. gada 19. septembrī
Valka. Bez maz katastrofa. Aizvakar uz Valkas–Rūjienas šaursliežu dzelzceļa, starp Valku–Ērģemi, pasažieru vilcienam tuvojoties kādai pārbrauktuvei, divi pajūgi brauca pāri sliežu ceļam. Vienam no viņiem izdevās pārbraukt, bet otram – iztrūkās zirgs un sāka skriet vilcienam pretim, pie kam ar ilksi izsita logu vagonam. Nelaime nenotika tikai tāpēc, ka zirgs, satrūcies no plīstoša stikla, novirzījās sāņus un vilcienu apturēja. Braucējs aizturēts.
