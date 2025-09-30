Kopš 27. septembra Rīgas centru drīkstēs šķērsot tikai ostā reģistrētie lauksaimnieku kravas auto.
Rīgas ostā ir ieviests digitāls risinājums autotransporta plūsmas regulēšanai ražas sezonas laikā. Līdz ar to no šodienas pa ielu posmiem, kuros atcelti lauksaimniecības kravu pārvadātāju satiksmes ierobežojumi, varēs pārvietoties tikai tie kravas transportlīdzekļi, kuri būs reģistrējušies un saņēmuši apstiprinājumu elektroniskajā pieteikšanās sistēmā "i.rop". Satiksmes organizācijas izmaiņu papildinājums ieviests, lai atceltos ierobežojumus izmantotu tikai lauksaimniecības kravu pārvadātāji un pašvaldība varētu efektīvāk kontrolēt kravas transportlīdzekļu plūsmu pilsētā. Esošās ceļa zīmes tiks aprīkotas ar papildzīmēm "Izņemot i.rop pieteiktiem ostas apmeklējumiem lauksaimniecības kravas pārvadātājiem".
Turpmāk pirms došanās uz ostu lauksaimniecības kravu piegādātājiem būs jāpiesakās caur elektronisko pieteikšanās sistēmu "i.rop", lai saņemtu digitālu piekļuves apstiprinājumu no konkrētā ostas termināļa. Rīgas brīvostas pārvalde nodrošinās ostas sistēmā esošo datu integrāciju ar Rīgas pašvaldības policiju, kas uzraudzīs, kā tiek ievēroti satiksmes ierobežojumu atvieglojumi lauksaimniecības kravu pārvadātājiem.
Satiksmes ierobežojumu atvieglojums lauksaimniecības kravu pārvadātājiem ir spēkā Akmeņu ielas posmā no Mūkusalas ielas līdz Valguma ielai, Daugavgrīvas ielas posmā no Raņķa dambja līdz Lidoņu ielai, Mūkusalas ielas posmā no Kārļa Ulmaņa gatves līdz Akmeņu ielai, Raņķa dambī, Valguma ielas posmā no Akmeņu ielas līdz Uzvaras bulvārim.
Kā ziņots, šosezon graudus Rīgas ostā ir gatavi pieņemt un apstrādāt 15 ostas termināļi. Pēdējo gadu laikā lauksaimniecības kravu pārkraušanas apmēri Rīgas ostā ir būtiski pieauguši, un 2024. gadā pārkrauti 3,6 miljoni tonnu lauksaimniecības kravu. Rīgas brīvostā 2024. gadā pārkrāva kopumā 18,062 miljonus tonnu kravu, kas ir par 3,9% mazāk nekā 2023. gadā. Rīgas osta pēc pārkrauto kravu apmēra ir lielākā osta Latvijā.
