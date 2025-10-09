Britu žurnālists Vinsents Hants jau trešo reizi izdod grāmatu, ko var vērtēt kā interesantu un vērtīgu pienesumu Latvijas vēstures nozarei.
2018. gadā izdevniecībā "Latvijas Mediji" iznāca viņa grāmatas "Asinis mežā: Otrā pasaules kara beigas Kurzemes frontē" tulkojums latviešu valodā, tam sekoja autora interese par "čekas maisiem" – grāmatā "VDK un Latvija", kas Latvijā izdota 2019. gadā. Ar trešo grāmatu "Ceļš uz slaktiņu. 15. latviešu SS divīzija Pomerānijā, 1945. gada janvāris–marts" autors novirzās no tā, kas notika uz Latvijas zemes, un ieskatās vienā no latviešu leģionāriem mokošākajiem kara posmiem.
Kas jūs iedvesmoja ķerties pie šā temata?
V. Hants: Grāmatu sāku veidot 2017. gadā, kad es intervēju pēdējos palikušos latviešu leģionārus Apvienotajā Karalistē. Es devos apskatīt vietas, kur viņi bija karojuši Polijā. Tad sekoja ilgs laika posms, kad ar savu angļu un latviešu draugu un kontaktu palīdzību ilgi šķirstīju vietni "periodika.lv" un tā sauktās zaļās grāmatas (biedrības "Daugavas vanagi" izdotie 11 sējumi "Latviešu karavīrs Otrā pasaules kara laikā". – Red.), lai uzzinātu vairāk. Kad noskaidroju, ka Apvienotajā Karalistē mīt 15. divīzijas leģionāri, nolēmu viņus apciemot, lai parunātu. Viņi jau bija cienījamā vecumā.
Gadiem biju strādājis par reportieri, darot tieši to pašu, tāpēc atlika vien kāpt mašīnā un doties pie viņiem. Lielākoties viņi dzīvoja Anglijas vidienē – Dārbi, Koventrijā, Kiderminsterā un Notingemā. Pāris leģionāru dzīvoja netālu no manas agrākās mājas.
Viņi visi stāstīja par dažādām vietām, un visi, izņemot vienu, bija nonākuši Vācijā. Kad biju savācis tik daudz interviju, cik iespējams – dažkārt pie dažiem vīriem biju divreiz –, es sāku atzīmēt viņu pieredzi kartē un salīdzināt to ar maršrutiem, ko savā grāmatā "Latviešu leģions" bija aprakstījis Artūrs Silgailis. Šajā brīdī nozīmīga kļuva Flederborna (tagad Podgaje), jo latviešiem tika izvirzītas apsūdzības poļu gūstekņu slaktiņā tur. Es pavisam noteikti gribēju to vietu apmeklēt.
2018. gada augustā es ar auto izbraucu cauri Polijai no Gdaņskas līdz Ščecinai, lai redzētu tādas vietas kā Nakele, kur karoja Žano Mūsiņš, un ceļu starp Jastrovu (tagad Jastrove) un Flederbornu, kur tika ievainots Laimonis Ceriņš. Es fotografēju, runāju ar poļu vēsturniekiem, vācu vietējos stāstus.
Šajā stāstā bija tukšumi, tāpēc piezvanīju Aivaram Sinkam no "Daugavas vanagiem" un jautāju pēc palīdzības. Viņš meklēja rokā "zaļajās grāmatās" un sūtīja man izrakstus, kurus tulkoja mana tulkotāja Mančestrā Daina Vītola. Tā stāsts, sākot ar Pomerāniju 1945. gada janvārī un beidzot ar Vāciju 1945. gada maijā, bija kļuvis milzīgs, un es sapratu, ka tas jāsaīsina.
Notikumu detaļas starp Jastrovu un Landeku un šausminošais zaudējumu apjoms lika man domāt, ka jākoncentrējas uz šo posmu un stāsts jāierobežo ar notikumiem Pomerānijā, īpašu uzmanību pievēršot "ceļam uz slaktiņu". Man bija ne tikai virsnieku, bet arī ārstu veterināru, sakarnieku un kapelānu aculiecinieku stāsti. Un viņu stāstītais bija biedējošs. Bija grūti turpināt strādāt ar tik drūmu materiālu, saliekot kopā hronoloģisku notikumu gaitu, bet dažkārt tāds ir reportiera darbs.