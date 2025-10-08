Kamēr zelta rudens visā Latvijā tikai uzņem jaudu, pacietīgi gaidīdams stafetes kociņu no ieilgušās septembra vasaras, arī Nacionālais teātris pakāpeniski ieskrienas ar vairākiem jauniestudējumiem. Rīt, 9. oktobrī, Aktieru zālē pirmizrādi piedzīvos "Egles stāsti" Ināras Sluckas režijā.
Izrādē režisore virknējusi rakstnieces Janas Egles stāstus no krājumiem "Svešie jeb Miļeņkij ti moi" (2018), "Dzimšanas diena" (2020) un "Latvju pacients" (2023, visi izdoti izdevniecībā "Latvijas Mediji"). "Iestudējumam "Egles stāsti" izvēlēti ne gaišākie stāsti no manām grāmatām. Katrā no tiem ir kāda dziļa sāpe un grūti atbildams jautājums, par ko man, toreiz rakstot, gribējies parunāt ar savu lasītāju. Tagad izrāde runā ar mani. Jāatzīstas, nav viegli. Uzrakstījusi stāstu, publicēju vai iekļauju to krājumā, izdevniecība izdod grāmatu, un es vairs pie tā neatgriežos. Nu nācās atgriezties, paskatīties uz tiem pašiem jautājumiem no cita skatpunkta un saprast, ka man joprojām nav atbilžu. Izrāde liek atkal par tiem domāt, tā ielaužas prātā un sirdī, dziļi saviļņo. (..) Tajā pašā laikā ir ļoti interesanti redzēt, kā režisore tos iedzīvinājusi uz skatuves, neizbēgami īsinot, no teksta izvēloties svarīgāko, saliekot savus uzsvarus. Manuprāt, ārkārtīgi trāpīgus," teikusi rakstniece. Bet teātris izrādes pieteikumā uzsvēris, ka tā "ir par mums pašiem. Par mums vistuvākajiem cilvēkiem, kuri reizēm kļūst sveši. Par mūsu spēju pārtrūkušās saites sasiet no jauna. Dzīves stāsti, mirkļu uzplaiksnījumi un sapņi. Reizēm skarbi un smeldzes pilni, tomēr ļoti cilvēcīgi – gaišuma, smieklu un mīlestības piepildīti."
Režisorei, aktrisei un pasniedzējai Inārai Sluckai arī šis teātra cēliens ir ļoti intensīvs. 15. novembrī Nacionālā teātra Lielajā zālē pirmizrādi piedzīvos viņas iestudētā Mērijas Orras luga "Viss par Ievu".
Teātra kritiķi Ināru Slucku mēdz dēvēt arī par prozas iedvesmotu režisori dramaturģi. Viņas pirmā debija teātra režijā bija Harolda Pintera luga "Mīļākais" (2006, Latvijas Nacionālais teātris). Pirmais latviešu prozas dramatizējums – Noras Ikstenas "Amariļļi" (2007, Latvijas Nacionālais teātris), bet pirmā debija operas režijā – Bruno Skultes "Vilkaču mantiniece" (2011, Latvijas Nacionālā opera un balets).
Kā ir iesācies jūsu jaunais rudens cēliens Nacionālajā teātrī?
I. Slucka: Ar mēģinājumiem Lielās zāles iestudējumam "Viss par Ievu". Savukārt darbs pie "Egles stāstiem" Aktieru zālē sākās jau pagājušajā sezonā. Tagad tikai noslēgsim mēģinājumu procesu. Līdz ar to gandrīz vienlaikus uz teātra skatuves iznāks divi darbi. Ar "Egles stāstiem" es vēlējos aktualizēt latviešu stāstus. Šāda ideja man radās, to piedāvāju teātrim un saņēmu atbalstu. Šie ir stāsti, kas, manā skatījumā, pieprasa zināmu intimitāti, tādēļ tos ieplānoja Aktieru zālē. Izlasīju daudzus pēdējā laikā izdotos stāstus, tomēr iesāku ar Janas Egles stāstu krājumiem un beigās arī paliku pie tiem. Tā bija kā atgriešanās pie tiem, jo 2016. gadā bija iznākusi Janas Egles grāmata "Gaismā", un es uzrakstīju no tiem dramaturģisko materiālu. Bet laikam kaut kas man nesanāca ar laikiem, un es izrādi neuztaisīju. Vēlāk jau bija filma ("Bedre" Daces Pūces režijā, 2020) un divus no šiem stāstiem izmantoja tur. Līdz ar to šī ideja atkrita pati par sevi. Bet esmu priecīga, ka beidzot man ir iespēja ar Janas Egles darbiem strādāt.
Kādēļ tieši šie stāsti?
Pirmkārt, tie ir jēgpilni. Par cilvēkiem, kuri brien dziļus sniegus vai dubļus. Neraugoties uz to, viņi saglabā cilvēcību un mīlestību. Ar visām tām sāpēm, ko piedzīvojuši, viņi paliek paši un savā būtībā stipri. Egles stāsti ir dzīvi apliecinoši, lai gan tie reizēm tiek uzskatīti par smagiem, melniem, man tā neliekas. Jo faktiski šo varoņu dzīve ir ļoti trausla, un beigās viņi visi aiziet gaismā. Visi viņi ilgojas un meklē tuvību, atbalstu, maigumu.
Kādi būs šo stāstu varoņi uz skatuves?
Izrādē piedalās pieci aktieri. Lāsma Kugrēna, Jana Ļisova, Juris Hiršs, Daiga Kažociņa, Ivars Kļavinskis. Katrs izstāstīs gan savu stāstu, gan piedalīsies pārējos stāstos, līdz ar to katram būs trīs līdz četras lomas. Dramatizēti ir pieci stāsti no dažādiem krājumiem un viens nepublicēts stāsts, ko man atsūtīja Jana Egle.
Šo stāstu atmosfēra ir diezgan tumša, tam piekrītu. Vai nav izaicinājums to sabalansēt ar tādu kā vieglumu, ko skatītājs varbūt arī sagaida, dodoties uz teātri?