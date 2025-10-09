1935. gada 9. oktobrī. Pirms 90 gadiem gandrīz jau pilnībā pabeigtā Brīvības pieminekļa pakājē notika pēdējie darbi, lai nākamajā dienā, 10. oktobrī, pieminekļa obeliska augšdaļā paceltu alegorisko Brīvības jeb Latvijas tēlu.
Figūra, kas tehniski ir vara plāksnēm apšūts dzelzs karkass, kā arī to rotājošās trīs zelta zvaigznes zviedru varkaļa Ragnara Mīrsmēdena vadībā Stokholmā vasaras gaitā izgatavoja Latvijas Mākslas akadēmijas audzēknis Jānis Zibens un Rīgas Valsts mākslas amatniecības skolas metālkalšanas klases vadītājs Arnolds Naika. Sākotnēji bija paredzēts, ka brīvības alegorija pār Latvijas galvaspilsētu pacelsies jau 1. oktobrī, taču deviņus metrus augstā konstrukcija izjauktā veidā Rīgas–Stokholmas satiksmes tvaikonī "Odin" atceļoja 2. oktobrī. Tad kastēs sapakotās detaļas kravas automašīnās nogādāja pieminekļa būvniecības vietā. Visa tēla kopsvars bija 1,5 tonnas. Lai saliktu figūru, vadīt tās pacelšanu un nostiprināšanu pieminekļa virsotnē Rīgā ar to pašu "Odin" reisu ieradās arī Mīrsmēdens un viņa palīgs Niklass Jērans. Salikšana prasīja vairākas dienas. "Jaunākās Ziņas" 10. oktobrī par procesu rakstīja: "Atsevišķas tēla daļas sakniedēja, bet dzelžus iestiprināja stiprām misiņa skrūvēm. Dzelzs konstrukcija ir cinkota un būs pret laikazobu tikpat izturīga kā pats vara tēls. Pieminekļa galotnē uzceltas stalažas augstākas par tēlu. Smago tēlu pacels pieminekļa virsotnē ar blokiem un piesaistīs pie pieminekļa kolonnas ar betonu. Tad tēlu nopulēs un patinēs, piedodot tam varam īpatnējo zaļgano nokrāsu. Trīs zeltītās zvaigznes, kas visu laiku atradās rūpīgi iesaiņotas kastē, tēlam piestiprinās īsi pirms uzcelšanas pieminekļa virsotnē. Zvaigznes ir zeltītas – pārklātas ar plākšņu zeltu, un katra no tām ir ap 50 centimetru diametrā liela. Tēla uzstādīšana ilgs vairākas dienas."
Oktobra beigās sākās pieminekli iekļaujošo stalažu nojaukšana, bet Mīrsmēdens ar palīgu devās atpakaļceļā uz Stokholmu, lai atkal ierastos uz svinīgo pieminekļa atklāšanu 18. novembrī. Tehniskā komisija figūru pieņēma 30. oktobrī. Publikai apskatīt pieminekli līdz atklāšanas brīdim bija ļauts tikai daļēji, jo visas Kārļa Zāles veidoto tēlu grupas tā sānos aizsedza ar milzīgiem auduma gabaliem, kas krita vien 18. novembrī.
"Darba Balss", 1925. gada 9. oktobrī
Vētras postījumi Daugavā. Vētra nodarījusi lielu postu un zaudējumus Daugavas vietējiem koku tirgotājiem. Izpostīti visi koku dārzi Daugavā un visi tur vēl atrodošies koku materiāli, kā stenceles, baļķi, malka, papīrmalka utt. izsvaidīti un izmētāti pa visu upi uz vairāk kilometriem. Vētra tanī laikā bija tik spēcīga, ka visi koku materiāli tika dzīti pret straumi. Visvairāk koku materiāli izklīdināti Zaķusalas, Zvirgzdu, Libeka, Lucavas, Beņķu salām un Bišu muižai. Ar peldošiem koku materiāliem piedzīta arī pilna Andreja osta. Rīgas koku tirgotāji griezušies pēc palīdzības pie ostas valdes. 6. oktobrī pēc pusdienas izbrauca apskatīt vētras postījumu sekas ostā sevišķa komisija ar ostas priekšnieka un vietējiem kokrūpniekiem ar velkoni, lai lemtu, ko darīt, lai ātrāki savāktu izmētātos koku materiālus. Koku materiālu savākšana vien izmaksātu pēc pavirša aprēķina ap 500 000 rbļ. Bez tam daļa no koka materiāliem aizpeldējusi pa nakti jūrā un daļa nozudusi.
