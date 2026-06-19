No šodienas, 19. jūnija līdz 2027. gada 15. janvārim Lauku atbalsta dienests (LAD) aicina iesniegt projektu pieteikumus atbalsta pasākumam "Bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošana."
Atbalsta pasākuma īstenošanas mērķis ir uzlabot zālāju kvalitāti Latvijā, veicinot bioloģisko daudzveidību un dabisko ekosistēmu atjaunošanu.
Kopējais pieejamais finansējums - 2,1 miljons eiro.
Projekta īstenošanas termiņš ir divi gadi no dienas, kad pieņemts LAD lēmums par atbalsta piešķiršanu, bet ne ilgāk kā līdz 2029. gada 30. jūnijam.
Atbalsta pretendents ir fiziska vai juridiska persona, kas apsaimnieko lauksaimniecības zemi un veic lauksaimniecisko darbību, saņem tiešos maksājumus vai īsteno lauku attīstības pasākumus, kā arī citi reģistrēti zemes apsaimniekotāji.
Projektu pieteikumi jāiesniedz LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS). Detalizēta informācija par atbalsta saņemšanas nosacījumiem pieejama dienesta tīmekļvietnes sadaļā Atbalsta veidi/Projekti un investīcijas.
Jautājumu gadījumā LAD aicina zvanīt pa tālruni +371 67095000 darbdienās no pulksten 8 līdz 20.
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