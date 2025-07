Krievijas propaganda pret Baltijas valstīm ieguvusi jaunu formu – pie Latvijas vēstniecības ēkas Maskavā izvietoti plakāti, kuros sagrozīti vēstures fakti un Baltijas valstu iedzīvotāji netieši attēloti kā nacisma piekritēji. Šajos vizuālajos materiālos tiek kritizēta it kā “nepateicība” par padomju laikiem un izmantoti nacistiskās Vācijas propagandas elementi, paužot nicinājumu pret Baltijas tautām, vēsta 360TV Ziņas.

Eksperti norāda, ka šādas aktivitātes nav jauna parādība. Krievijas sabiedrībā jau ilgstoši tiek kultivēti vēstījumi par it kā nacisma atdzimšanu Baltijas valstīs, kā arī pārmetumi par vēstures “pārrakstīšanu”. Pētnieki skaidro, ka šiem naratīviem ir ciklisks raksturs – tie atgriežas viļņveidīgi, atkarībā no politiskās situācijas.

Austrumeiropas politikas pētījumu centra pētnieks Armands Astukevičs uzsver, ka šie vēstījumi nav vērsti uz starptautisku auditoriju, bet gan domāti Krievijas iekšējai sabiedrībai. To mērķis ir mobilizēt vietējos iedzīvotājus, demonizējot kaimiņvalstis un radot ārēja ienaidnieka tēlu, kas varētu kalpot kā attaisnojums noteiktai politiskai rīcībai.

Ārlietu ministrija šo incidentu nav publiski komentējusi, taču eksperti skaidro, ka šāda pieeja ir stratēģiska. Plakātus formāli nav izvietojusi Krievijas valsts, bet gan ar to saistīta organizācija – Krievijas militārās vēstures biedrība. Lai gan tā tiek finansēta no valsts līdzekļiem, oficiāla valsts institūciju iesaiste šajā gadījumā nav fiksēta. Līdz ar to reakcijas neesamība no Latvijas puses tiek skaidrota ar vēlmi izvairīties no nevajadzīgas ažiotāžas un situācijas eskalācijas, kas tikai veicinātu propagandas izplatību.

Valsts drošības dienests apstiprina, ka par šīm aktivitātēm ir informēts. Dienests uzskata, ka šādi propagandas gājieni ir daļa no plašāka mēģinājuma novērst Krievijas sabiedrības uzmanību no iekšējiem izaicinājumiem, kas saasinājušies pēc Krievijas uzsāktā kara pret Ukrainu.

