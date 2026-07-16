Izdevumā "The Primary Care Companion for CNS Disorders" nesen aprakstīti indiešu psihiatru novēroti kāda no alkohola lietošanas atkarīga vīrieša psihiskie traucējumi. Šajā gadījumā tas ir tā dēvētais inkuba sindroms, kas izpaužas kā spilgti izteiktas seksuālās halucinācijas, kuras šim konkrētajam cilvēkam sākušās saistībā ar mēģinājumu samazināt alkoholisko dzērienu lietošanu.

Piebilsts, ka psihiatrijā ar inkuba sindromu saprot reti sastopamu murgainu stāvokli, kurā cilvēki vēstī par seksuālu kontaktu ar neredzamu, nereti ārpasaulīgu būtni vai būtību.

Folklorā inkubi un to sievieškārtas analogi sukubi pazīstami kā dēmoniskas būtnes, kas miegā vardarbīgi izmanto vai pavedina cilvēkus. Ārsti šādus erotomāniskos murgus uzlūko kā psihiskas iedabas traucējumus – šizofrēnija, disociatīvie stāvokļi vai psihozes, kuras izraisītas ar psihoaktīvo vielu lietošanu. Tostarp gluži zinātnisku datu par inkuba sindromu ir gaužām maz, jo sevišķi saistībā tieši ar vīriešiem.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē