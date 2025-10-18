Žurnāls "Medības" saņēmis kāda lasītāja vēstuli ar lūgumu pēc padoma. Viņš raksta: “Kā atradināt suni no nepatīkama ieraduma – viņš lec uz būdas, kas ir voljērā, un nokārto savas dabiskās vajadzības tur. Tā pagalmā ir vienīgā vieta, kur viņš to dara. Kā rīkoties, kāpēc tā notiek?”
Šādai rīcībai var būt vairāki iemesli: suns var iezīmēt teritoriju. Viņš var uztvert būdu kā svarīgu sava īpašuma daļu un, nokārtojoties uz jumta, it kā uzliek zīmi visredzamākajā vietā. Tāpat šāda darbība var būt dominance vai augstākas pozīcijas izjūta. Ja suns regulāri uzkāpj uz būdas jumta, tas var būt saistīts ar instinktu būt augstākā punktā, pārskatīt apkārtni. Nokārtošanās tur var būt vienkārši papildu uzvedība šajā pašā vietā.
Vēl šāda darbība var būt vides vai higiēnas faktors. Ja būdas tuvumā ir mitrums, netīrumi, dubļi vai citur nav tik ērti, suns var izvēlēties jumtu kā sausu un tīrāku vietu…
Taču tā var būt arī uzvedības īpatnība vai garlaicība. Reizēm suņi izdara dīvainas lietas vienkārši tāpēc, ka viņiem ir garlaicīgi vai arī viņi ir iemācījušies, ka noteiktā vietā kārtot darīšanas ir uzmanības piesaistīšana.
Ja tas notiek regulāri, ieteicams pārbaudīt, vai būda un tās apkārtne ir pietiekami tīra un sausa, vai sunim ir skaidri noteikta vieta, kur nokārtoties, vai viņam nav veselības problēmu (piemēram, nespēja aizturēt urīnu vai fēces).
Pieredzējusī suņu audzētāja un kinoloģe Alīna Zavodilova uzsver, ka suns ir jāved pastaigā vismaz divas reizes dienā un jāstaigā tik ilgi, līdz tas visas savas vajadzības izdara ārpus teritorijas.
“Izskatās, ka sunim ir par maz fiziskās un mentālās slodzes,” spriež Alīna Zavodilova.
