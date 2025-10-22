Overcast 4.4 °C
T. 22.10
Irīda, Īrisa
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
MEDNIEKS MAKŠĶERNIEKS
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma

Par spiningošanu un makšķerēšanu oktobrī

Raivo Skrastiņš / Lielais Loms
2025. gada 22. oktobris, 00:00
Klausies ziņu audio formātā
2025. gada 22. oktobris, 00:00
Oktobrī ūdens temperatūra strauji pazeminās, kas dažādi ietekmē zivju aktivitāti.
Oktobrī ūdens temperatūra strauji pazeminās, kas dažādi ietekmē zivju aktivitāti.
Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Oktobris nav vienkāršākais makšķerēšanas laiks. Lai šajā periodā panāktu stabilu zivju aktivitāti, makšķerniekam labi jāizpēta zemūdens iemītnieku paradumi un jāspēj atrast daudzsološas makšķerēšanas vietas. Copes efektivitāte būs atkarīga arī no pareizas inventāra un ēsmas izvēles.

Reklāma

Oktobrī ūdens temperatūra strauji pazeminās, kas dažādi ietekmē zivju aktivitāti. Tieši tad pieaug plēsīgo ihtiofaunas pārstāvju interese par barību. Tie cenšas pēc iespējas vairāk uzkrāt taukus pirms ziemas, tas ir iemesls, kāpēc plēsīgās zivis tik intensīvi barojas. Sākot ar šo rudens mēnesi, strauji palielinās spiningotāju iespējas noķert trofejas eksemplārus.

Miermīlīgie zemūdens iemītnieki jeb baltās zivju sugas, ūdenim atdziestot, samazina savu barošanās aktivitāti un pārvietojas uz dziļākām ūdenskrātuves vietām. Šāda zivju uzvedība liek makšķerniekam pievērst lielāku uzmanību inventāra, ēsmas un mānekļa izvēlei.

Vasaras laikā zivju aktivitātes maksimums ir rīta un vakara stundās, savukārt oktobrī tās jau barojas gandrīz visas dienasgaismas laikā, ieturot īsu pauzi pēcpusdienā. Oktobrī, skaidrās, bezvēja dienās, makšķerēšana būs veiksmīgāka nekā lietainā un vējainā laikā.

Kur meklēt zivis?

  • Oktobrī zivis pamet savas vasarā iecienītās uzturēšanās vietas un dodas uz rezervuāra dziļākajām daļām. Piekrastes zonā paliek tikai jaunās zivtiņas, kas nerada mums īpašu interesi. Oktobrī plēsīgās ihtiofaunas pārstāves iecienījušas atrasties vietējās bedrēs, kur dziļums ir no trim līdz desmit metriem, vietās ar sarežģītu grunts reljefu, pie dziļāku zemūdens bedru kastītes.
  • Ja oktobris ir silts, tad saulainās un bezvēja dienās plēsēji bieži izlien baroties 2–4 metrus dziļās ūdenstilpju vietās. Mierīgā laikā šādās vietās ir liela balto zivju koncentrācija, kas pievilina līdakas, zandartus un asarus.
  • Līdz ar oktobra sākumu miermīlīgās zemūdens iemītnieku sugas sāk veidot lielus barus un dodas uz savām ziemošanas bedrēm. Tās var atrast pie zemūdens bedrēm, dziļākās vietās, pie izejām no šīm bedrēm.
  • Oktobra sākumā balto zivju bari nereti sastopami piekrastu bedrēs. Šajās vietās, it sevišķi vējainās dienās, vējš iepūš lielu daudzumu dažādu kukainīšu un kāpuru, kas zivīm ir liela delikatese. Arī ūdens temperatūra šajās vietās ir nedaudz augstāka par citām rezervuāra daļām. Jau mēneša beigās “baltās” zivis ir apmetušās ziemošanas bedrēs un ir pārgājušas uz ziemas barošanās režīmu.

Makšķerēšana Daugavā

Oktobris ir viens no labākajiem mēnešiem makšķerēšanai Daugavā. Šajā laikā ir izveidojies komfortabls ūdens temperatūras režīms, arī asinssūcēji odi un dažādi knišļi gandrīz pilnībā izzuduši. Man nezināmu iemeslu dēļ pēdējos divos gados gar Daugavu lidinās daudz knišļu, agrāk tas netika novērots. Rudens vidū plēsēji uzsāk savu aktivitāti. Obligāti jāpiemin tādas zivis kā zandarti un asari, siltākos mēnešos dažādos forumos parādās ziņas vēl par noķertajām meža vimbām un pat samiem. Salates sastopamas 3–5 metru dziļuma posmos un krāču izejās.

Daugavā, Rīgas teritorijā, bieži var redzēt daudzas laivas, kur spiningotāji medī zandartus un asarus. Oktobrī Daugavas līdakas iespējams noķert dziļākās upju vietās. Lielākie eksemplāri atrodas pie bedrēm.

Oktobrī miermīlīgi Daugavas ihtiofaunas pārstāvji barojas 3–7 metru dziļumā. Protams, katram makšķerniekam ir savas iecienītās copes vietas, tāpēc minēšu vien, ka joprojām ķeras tādas zivis kā raudas, brekši un pliči, parādās informācija par pirmajām noķertajām vimbām. Pavīd vēl informācija par noķertām karūsām un līņiem. Šīs sugas ir aktīvas tikai oktobra sākumā. Mēneša beigās jau praktiski viss, informācija par šīm zivīm ir ļoti skopa, lai neteiktu, ka tās nav vispār.

Rudens makšķerēšana un spiningošana Ventā

Arī oktobrī makšķerēšana un spiningošana Ventā, it sevišķi tās augštecē, var būt diezgan veiksmīga. Ir dienas, kad gan plēsīgās, gan miermīlīgās ihtiofaunas pārstāves izrāda interesi par ēsmām un mānekļiem.

Reklāma
Reklāma

Makšķerniekiem jārēķinās, ka Ventas krasti pārsvarā ir aizauguši. Upē ir krāčaini posmi, kuri mainās ar mierīgiem un dziļākiem posmiem. Šajā apkārtnē bieži tiek ķertas trofeju līdakas un zandarti. Šeit asari visu oktobri nepārtraukti ķeras. Lejpus Kuldīgas Venta jau ir līkumaina, tās tecējums mierīgs, krasti lēzeni. Makšķerniekam vajadzētu būt uzmanīgam, jo upe plūst cauri mežainiem apvidiem, tāpēc piekļuve upes ūdeņiem reizēm var būt izaicinājums.

Brekšu, raudu, pliču, vimbu makšķerēšanas cienītāji priekšroku dod copēt netālu no Kuldīgas ķieģeļu tilta. Copmaņu vidū iecienīta ir arī Ventas pieteka Abava.

Vēlos atgādināt, ka makšķerēšana Ventā ir licencēta un tā notiek divās sezonās:

  • ziemas–pavasara sezona (no 01.01. līdz 15.06.),
  • vasaras–rudens sezona (no 16.06. līdz 31.12.).

Makšķerēšana Lielupē

Oktobrī makšķerēšana Lielupes augštecē nav īpaši produktīva, kas ir saistīts ar upes seklo dziļumu šajā apgabalā. Labi copēt tur, kur straujas krāces mijas ar dziļām bedrēm. Tajās dzīvo līdakas, zandarti, asari, kā arī brekši, pliči. Oktobrī, sevišķi mēneša beigās, jau parādās pirmās ziņas par vēdzelēm.

Lielupes vidusdaļa ir ūdenskrātuve, kura ir ideāli piemērota makšķerēšanai tieši rudenī. Dažādais gultnes reljefs un bagātīgais barības piedāvājums piesaista plēsīgas un mierīgas zivis. Daudzsološas vietas ir pie mazāku upju ietekas. Upes lejtecē interesanti spiningot asarus, kas medī kaut kādus ūdens kukainīšus.

Makšķerēšana Babītes ezerā

Oktobrī lielākā daļa Rīgas copmaņu dodas uz šo pilsētai tuvo ezeru un pievēršas plēsīgo zivju spiningošanai. Rudens vidū laivas ar spiningotājiem ir manāmas vai visā ezerā. Spiningotāji nereti lielās ar trofeju līdakām.

Babītes ezers ir teicama ūdenskrātuve arī vidēja izmēra karūsu ķeršanai. Nereti tas oktobrī iepriecina ar smukām karūsām.

Makšķerēšana Burtniekā

Oktobrī no Burtnieka ienāk ziņas par labiem lomiem. Mēneša beigās, kad jau ir kļuvis auksts un lietains, bet naktīs termometra stabiņš bieži noslīd līdz +2–3 °C, tas ietekmē zemūdens iemītnieku uzvedību. Miermīlīgās zivis dodas uz ziemošanas bedrēm, bet plēsīgās kļūst aktīvas un piesakās uz dažādas krāsas vobleriem. Bieži vien pieredzējuši spiningotāji lielās un izrāda savus veiksmīgākos voblerus. Cik cilvēku, tik domu, bet laikam jau košās krāsas vobleri ir veiksmīgāki, bet nu jāeksperimentē pašam.

Spiningošana

Spinings laikam tomēr ir visefektīvākais inventārs šajā skaistajā un krāsainajā mēnesī. Ar spininga palīdzību iespējams pacīnīties ar tādām zivīm kā līdakas, zandarti, asari un pat vēl meža vimbas.

Reklāma
Ieteiktie raksti

Spiningošanas efektivitāte lielā mērā ir atkarīga no mānekļa izvēles. Oktobrī līdakas bieži var iekārdināt ar porolona zivtiņu vai lēni grimstošu vobleru.

Oktobrī zandarti labi reaģē uz gumijas mānekļiem, vēlams, kas pagatavoti no “ēdamā” silikona. Plēsēji, kuru svars ir jau ap diviem kilogramiem, priekšroku dod uzbrukt 10–13 cm gariem tvisteriem un vibroastēm. Lielākiem eksemplāriem vajadzētu piedāvāt lielākus mānekļus, kuru garums ir vismaz 15 cm.

Asarus var mēģināt iekārdināt ar nelieliem tvisteriem un vibroastītēm, kuru garums ir līdz 10 cm. Dažreiz asariem patīk, ja aukla tiek ietīta raustīti, tā teikt, ieturot nelielas pauzes. Mānekļa krāsu izvēlas eksperimentējot. Ir dienas, kad asariem tīk košas gumijas, bet ir dienas, kad viņiem jāpiedāvā tikai pelēcīgi jeb bezkrāsas mānekļi.

Vasarā un vēl septembrī meža vimbas nereti uzbruka mānekļiem, kas pārvietojās ūdens virsmas tuvumā, savukārt oktobrī māneklis jāvada ūdens vidējos slāņos, dažkārt pat grunts tuvumā. Šādos apstākļos vimbu ķeršanai tiek izmantoti šūpojošie vizuļi, kā arī nelieli, kompakti “pilkera” tipa mānekļi. Aukla jāietin pakāpeniski, lai māneklis “dancotu”.

Ķeršana ar pludiņa makšķeri

Copējot ar pludiņa makšķeri, jāizvēlas vietas, kur krasta tuvumā veidojas ievērojamāks dziļums. Atrodot vai zinot šādas bedres, var cerēt uz stabilu lomu. Rudenī pludiņa makšķeri izmanto, lai ķertu vimbas, brekšus, teibas, raudas, ruduļus un pličus.

Mēneša sākumā, kad ūdens vēl nav daudz atdzisis, var turpināt makšķerēt karūsas un līņus. Rudenī miermīlīgie ihtiofaunas pārstāvji pārstāj pievērst uzmanību augu izcelsmes ēsmām. Labāk tiem piedāvāt sliekas, motiļus, tārpus, baltos kāpurus un mizgraužus.

Izvēloties ēsmas izmērus, jāņem vērā zivju barošanās aktivitāte. Jo zivis intensīvāk uzbrūk ēsmai, jo lielākai tai jābūt. Makšķerēšanas gala rezultāts ir atkarīgs arī no iebarojamās ēsmas sastāva. Pievilinošajam maisījumam jāietver dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļas – sasmalcinātas sliekas, džokeri (mazie motilīši) vai baltie mušu kāpuri. Aukstā ūdenī labāk izmantot tumšas krāsas iebarojamo ēsmu. Tā kā miermīlīgu zivju barošanās aktivitāte oktobrī jau ir zema, tad ar kilogramu sausa maisījuma pietiks visai copes dienai.

Reklāma
Reklāma

Makšķerēšana ar fīderu

Rudenī, ūdenim atdziestot, miermīlīgās zivis pārvietojas ievērojamā attālumā no krasta. Šādos apstākļos neaizstājams makšķerēšanas inventārs ir tieši fīders, ar kura palīdzību var aizmest ēsmu 80 un pat 100 m attālumā. Oktobrī to izmanto, lai ķertu brekšus, karūsas, teibas, vimbas, raudas un pličus.

Barotavas smagums tiek izvēlēts, ņemot vērā straumes stiprumu un dziļumu vēlamajā copes vietā. Šis rādītājs var svārstīties no 20 līdz pat 100 g, iespējams, nepieciešamas pat smagākas barotavas.

Sākumā vajadzētu uzklāt zivīm galdu, iemetot vismaz 3–5 barotavas ar barību. Ja makšķerējam mērenā vai spēcīgā straumē, samitrinātajam barības maisījumam jāpievieno smaga augsne. Barotavas sistēma tiek iemesta uz līdzena “galda”, kas parasti atrodas pie kantītes malas. Pēc tam tiek veikti vairāki metieni, kas ļauj noteikt ūdenskrātuves grunts reljefa raksturu.

Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Īsumā par zivīm oktobrī

Karūsu ķeršana

Ja rudens ir silts un ūdens temperatūra oktobrī nenoslīd zem 13 grādiem, makšķernieks var gaidīt stabilu karūsu copi. Mēneša sākumā karūsas var ķert ar pludiņa makšķeri 1,5–2,5 m dziļumā. Kā ēsma tiek izmantoti motiļi, sliekas, baltie mušu kāpuri.

Dažās ūdenskrātuvēs karūsas neatsakās nogaršot ēsmu, kas gatavota no mannas putraimiem, proti, “baltušku”, vislabāk sevi apliecinājusi šī ēsma ar ķiploku garšu. Mēneša beigās karūsas aizpeld uz dziļumu, kur tās var noķert ar makšķeri. Iebarojamās ēsmas maisījumam jāsastāv vismaz 30% no dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļām. Makšķerēšanai labāk izvēlēties skaidru un bezvēja laiku.

Karpu makšķerēšana

Latvijā karpas var ķert arī oktobrī. Karpu makšķernieki cenšas ēsmu iemest tuvāk zemūdens bedrēm, kurās slēpjas karpas. Šādas vietas parasti ir pilnas ar ķērājiem. Makšķerēšanas vieta iepriekš tiek iebarota ar grieztām vai veselām boilām, protams, var izlīdzēties ar vārītiem graudaugiem, kas sajaukti ar smagāku augsni. Kā ēsma tiek izmantotas tās pašas boilas vai tārpu pušķītis. Citi veiksmīgi copē ar kukurūzas graudiņiem, pa kuriem ložņā viens vai divi baltie gaļas tārpiņi.

Maksas dīķos zivju koncentrācija ir augsta, tāpēc tās turpina ķerties pat pie zemām ūdens temperatūrām.

Brekšu cope

Oktobrī brekši pulcējas lielos baros un sāk aktīvi pārvietoties pa ūdenskrātuvi. Ja nav peldoša transportlīdzekļa, tad ieteicams izmantot fīderi. Pieredzējuši makšķernieki apgalvo, ka oktobrī brekši meklējami vietās, kur dziļums ir seši metri, tātad arī ēsma jānogādā attiecīgā dziļumā. Kā ēsma tiek izmantots mēslu slieciņu pušķītis, 3–4 baltie kāpuri (jāeksperimentē, jo, iespējams, lielais brekšu paps vēlēsies tikai vienu kāpuriņu), brekši noteikti neatteiksies no odu kāpuru pušķīša.

Reklāma
Reklāma

Brekšu copīšu skaits lielā mērā ir atkarīgs no iebarojamās ēsmas kvalitātes. Maisījumam jābūt tumšā krāsā, ieteicams, smalkam, bet ar neitrālu smaržu, nekādā gadījumā tam nedrīkst būt salda smarža. Vēlams obligāti iekļaut ēsmas sastāvā dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļas, kas tiek uzliktas uz āķa.

Līdaku makšķerēšana

Līdaku ķeršana oktobrī dažkārt var būt ļoti produktīva. Pieredzējuši līdaku mednieki apgalvo, ka tieši šajā rudens mēnesī viņiem izdodas noķert lielākos zobainā plēsēja eksemplārus. Spiningojot upē, tiek izmantota džiga makšķerēšanas metode. Kā ēsma tiek izmantotas porolona zivtiņas, kā arī tvisteri un vibroastes, kuras ir 15–18 cm garas, bet dažkārt “izšauj” grimstošie vobleri.

Kā zināms, tad, darbojoties ar šiem mānekļiem, tiek izmantota klasiskā pakāpeniska auklas ietīšanas metode. Ja nav copju, mānekļa spēli var dažādot ar papildu raustījumiem.

Lai noķertu trofeju mierīgos ūdeņos, izmantojiet lielus šūpojošos vizuļus, nereti veiksmīgas ir klasiskās karotes, peldošie vobleri, kuru iegrime ir 1–2,5 metri, bet tikpat labi var “izšaut” arī spinerbaiti un džerkbaiti. Šie mānekļi tiek vadīti ar agresīvu raustīšanu.

Meža vimbu jeb salašu copēšana

Oktobrī līdz ar ūdens atdzišanu meženes maina savu uzvedību un sāk medīt ūdens zemākajos slāņos. Šajā periodā efektīvi ir šādi mānekļu veidi: “kastmasteri” vai “daudzskaldņi”.

Meža vimbām var piedāvāt arī dabiskas krāsas “shad” tipa voblerus, kas darbojas 4–6 metru dziļumā. Bieži vien šos plēsējus spiningo arī ar džiga mānekļiem, kas paredzēti līdakām un asariem. Lai oktobrī noķertu meža vimbu, spiningotājam nepieciešams motorizēts ūdens transportlīdzeklis, kas ļauj ātri pārvietoties pa ūdenskrātuvi un atrast zivju uzturēšanās vietas.

Asaru makšķerēšana

Oktobrī piekrastes zonā, kur dziļums ir aptuveni divi metri, var saķert tikai mazus asarēnus. Lielie īpatņi labprātāk uzturas ievērojamā attālumā no krasta. Tie ir sastopami zemūdens paaugstinājumu tuvumā, vietās, kur ir sarežģītāks grunts reljefs, kā arī pie dziļām bedrēm.

Asaru ķeršanai lieliski noder vieglie spiningi. Kā mānekļi tiek izmantotas dažādas krāsas un formas gumijas astītes. Silikona imitācijas mānekļa garums nedrīkst pārsniegt 10 cm. Auklu vajadzētu ietīt nelieliem, bet biežākiem rāvieniem, tādējādi provocējot svītraino mednieku.

Foto: Lielais Loms

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.

Foto: Publicitātes

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

Reklāma
Reklāma
Tēma
Copes eksperta pieredze
Reklāma
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
2026akcija2

AKCIJA!

Abonē 2026. gadam, vari laimēt 1500 EUR vai kafijas automātu.

ABONĒ ŠEIT

AKCIJA!

Abonē 2026. gadam, vari laimēt 1500 EUR vai kafijas automātu.

ABONĒ ŠEIT
MEDNIEKS MAKŠĶERNIEKS
Reklāma