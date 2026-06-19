"Minhauzens" — ne tikai medniekiem

Tradicionāli jūlija un augusta mijā Kokneses parks piepildās ar medniekiem, pulcējot arī viņu ģimenes, medību suņus, draugus un dabas mīļotājus no visas Latvijas.
Šogad, 31. jūlijā un 1. augustā, jau 26. reizi notiks tradicionālie "Minhauzena svētki" – viens no krāšņākajiem un neparastākajiem mednieku pasākumiem Latvijā.
Pasākumu organizē Latvijas Mednieku asociācija (LATMA) sadarbībā ar daudziem atbalstītājiem, mednieku klubiem un brīvprātīgajiem. Šī gada tēma ir "Lāčplēša jakts", kas simboliski sasaucas gan ar Latvijas kultūras mantojumu, gan aktuālajām diskusijām par lielajiem plēsējiem mūsu valstī.
No malas raugoties, kādam var šķist, ka "Minhauzens" ir kārtējais mednieku salidojums. Taču tie, kuri tur bijuši kaut reizi, zina – tas ir daudz vairāk nekā sacensības vai izklaides pasākums. Tā ir vieta, kur satiekas cilvēki no visas Latvijas, kur veidojas draudzības, dzimst jaunas idejas un tiek uzturētas tradīcijas, kas daudzviet citur jau izzudušas.
Tieši šī kopības sajūta ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc "Minhauzens" spējis saglabāt popularitāti jau vairāk nekā ceturtdaļgadsimtu. Daudziem tas ir kļuvis par neatņemamu vasaras tradīciju, kur satikt domubiedrus, pārbaudīt savas prasmes un vienkārši labi pavadīt laiku.
Protams, viens no svarīgākajiem "Minhauzena" pasākumiem ir komandu sacensības. Dalībniekiem arī šoreiz būs jāparāda ne tikai veiklība un precizitāte, bet arī zināšanas par medībām, dabu, dzīvniekiem un medību tradīcijām. Gadu gaitā tieši šī daudzveidība kļuvusi par vienu no pasākuma veiksmes atslēgām. Te nepietiek tikai ar māku labi šaut vai ātri skriet – nepieciešama komandas sadarbība, erudīcija, atjautība un humora izjūta.
Šogad īpašu uzmanību piesaistīs šaušanas disciplīnas, kas notiks "Ievas siera" šautuvē. Organizatori šogad ir sagatavojuši vairākus interesantus pārbaudījumus, tostarp – māla šķīvīšu šaušanu ar negaidītiem elementiem un papildu izaicinājumiem. Dalībniekiem būs jādemonstrē ne vien precizitāte, bet arī spēja saglabāt mieru un koncentrēšanos dinamiskās situācijās. Savukārt jaunākajiem dalībniekiem paredzētas pneimatisko ieroču disciplīnas, kurās spēkus šaušanā būs iespējams izmēģināt drošā un kontrolētā vidē.
Tomēr "Minhauzens" nekad nav bijis tikai par šaušanu. Liela uzmanība pasākumā tiek pievērsta ģimenēm un bērniem. Organizatori ik gadu cenšas panākt, lai interesanti būtu ne tikai medniekiem, bet arī viņu bērniem un dzīvesbiedriem. Tāpēc bērniem paredzētas dažādas aktivitātes, izziņas uzdevumi, praktiskas nodarbes un iespēja tuvāk iepazīt savvaļas dzīvniekus un medību pasauli.