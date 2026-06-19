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"Minhauzens" — ne tikai medniekiem

Linda Dombrovska / Latvijas Avīze
2026. gada 19. jūnijs, 10:59
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2026. gada 19. jūnijs, 10:59
Kadrs no 2025. gada "Minhauzena" festivāla, kas notika Višķos.
Kadrs no 2025. gada "Minhauzena" festivāla, kas notika Višķos.
Foto: Linda Dombrovska / Latvijas Mediji

Tradicionāli jūlija un augusta mijā Kokneses parks piepildās ar medniekiem, pulcējot arī viņu ģimenes, medību suņus, draugus un dabas mīļotājus no visas Latvijas.

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Šogad, 31. jūlijā un 1. augustā, jau 26. reizi notiks tradicionālie "Minhauzena svētki" – viens no krāšņākajiem un neparastākajiem mednieku pasākumiem Latvijā.

Pasākumu organizē Latvijas Mednieku asociācija (LATMA) sadarbībā ar daudziem atbalstītājiem, mednieku klubiem un brīvprātīgajiem. Šī gada tēma ir "Lāčplēša jakts", kas simboliski sasaucas gan ar Latvijas kultūras mantojumu, gan aktuālajām diskusijām par lielajiem plēsējiem mūsu valstī.

No malas raugoties, kādam var šķist, ka "Minhauzens" ir kārtējais mednieku salidojums. Taču tie, kuri tur bijuši kaut reizi, zina – tas ir daudz vairāk nekā sacensības vai izklaides pasākums. Tā ir vieta, kur satiekas cilvēki no visas Latvijas, kur veidojas draudzības, dzimst jaunas idejas un tiek uzturētas tradīcijas, kas daudzviet citur jau izzudušas.

Tieši šī kopības sajūta ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc "Minhauzens" spējis saglabāt popularitāti jau vairāk nekā ceturtdaļgadsimtu. Daudziem tas ir kļuvis par neatņemamu vasaras tradīciju, kur satikt domubiedrus, pārbaudīt savas prasmes un vienkārši labi pavadīt laiku.

Protams, viens no svarīgākajiem "Minhauzena" pasākumiem ir komandu sacensības. Dalībniekiem arī šoreiz būs jāparāda ne tikai veiklība un precizitāte, bet arī zināšanas par medībām, dabu, dzīvniekiem un medību tradīcijām. Gadu gaitā tieši šī daudzveidība kļuvusi par vienu no pasākuma veiksmes atslēgām. Te nepietiek tikai ar māku labi šaut vai ātri skriet – nepieciešama komandas sadarbība, erudīcija, atjautība un humora izjūta.

Šogad īpašu uzmanību piesaistīs šaušanas disciplīnas, kas notiks "Ievas siera" šautuvē. Organizatori šogad ir sagatavojuši vairākus interesantus pārbaudījumus, tostarp – māla šķīvīšu šaušanu ar negaidītiem elementiem un papildu izaicinājumiem. Dalībniekiem būs jādemonstrē ne vien precizitāte, bet arī spēja saglabāt mieru un koncentrēšanos dinamiskās situācijās. Savukārt jaunākajiem dalībniekiem paredzētas pneimatisko ieroču disciplīnas, kurās spēkus šaušanā būs iespējams izmēģināt drošā un kontrolētā vidē.

Tomēr "Minhauzens" nekad nav bijis tikai par šaušanu. Liela uzmanība pasākumā tiek pievērsta ģimenēm un bērniem. Organizatori ik gadu cenšas panākt, lai interesanti būtu ne tikai medniekiem, bet arī viņu bērniem un dzīvesbiedriem. Tāpēc bērniem paredzētas dažādas aktivitātes, izziņas uzdevumi, praktiskas nodarbes un iespēja tuvāk iepazīt savvaļas dzīvniekus un medību pasauli.

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Ieteiktie raksti

Īpaša loma pasākumā tradicionāli ir medību suņiem. Šogad pasākuma apmeklētājiem būs iespēja vērot Latvijas Medību suņu kluba organizēto medību suņu izstādi, kas notiks paralēli festivālam. Tā būs lieliska iespēja iepazīt dažādas šķirnes, uzzināt vairāk par darbu ar tiem un suņu sagatavošanu medībām. Medību suns nav tikai palīgs medniekam – tas ir pilntiesīgs komandas biedrs, kura trenēšanā visbiežāk ieguldīti darba, pacietības un zināšanu gadi.

Viens no gaidītākajiem notikumiem arī šogad "Minhauzenā" būs Latvijas staltbriežu piebaurošanas čempionāts. Lai gan daudziem tas šķiet eksotisks un neparasts, patiesībā tā ir prasme, kas balstīta dziļā dzīvnieku uzvedības izpratnē. Attēlā – Kaspars Dukaļskis, pagājušajā gadā startējot Latvijas staltbriežu piebaurošanas čempionātā.
Viens no gaidītākajiem notikumiem arī šogad "Minhauzenā" būs Latvijas staltbriežu piebaurošanas čempionāts. Lai gan daudziem tas šķiet eksotisks un neparasts, patiesībā tā ir prasme, kas balstīta dziļā dzīvnieku uzvedības izpratnē. Attēlā – Kaspars Dukaļskis, pagājušajā gadā startējot Latvijas staltbriežu piebaurošanas čempionātā.
Foto: Linda Dombrovska / Latvijas Mediji

Viens no gaidītākajiem notikumiem būs arī Latvijas staltbriežu piebaurošanas čempionāts. Lai gan daudziem tas šķiet eksotisks un neparasts pasākums, patiesībā tā ir prasme, kas balstīta dziļā dzīvnieku uzvedības izpratnē. Sacensību dalībnieki demonstrēs spēju atdarināt staltbrieža balsi riesta laikā, un skatītājiem tas tradicionāli sagādā gan pārsteigumus, gan daudz smaidu.

Taču "Minhauzena svētku" būtība slēpjas ne tikai disciplīnās un sacensībās. Pats Minhauzena tēls simbolizē stāstus, pārspīlējumus un spēju pasmieties pašiem par sevi. Šī tradīcija palīdz uzturēt īpašo atmosfēru, kas pasākumu padarījusi tik iecienītu. Te līdzās sportiskam azartam vienmēr dzīvo draudzība, humors un savstarpēja cieņa.

Mūsdienās, kad sabiedrībā bieži dominē stereotipi un virspusēji priekšstati par medībām, šādi pasākumi iegūst vēl lielāku nozīmi. Tie sniedz iespēju cilvēkiem redzēt mednieku kopienu no citas puses – kā cilvēkus, kuri interesējas par dabu, uztur tradīcijas, iegulda darbu medību suņu sagatavošanā, rūpējas par dzīvotņu saglabāšanu un nodod zināšanas nākamajām paaudzēm.

"Minhauzens" atgādina, ka medības nav tikai medījuma sagādāšana. Tās ir zināšanas par dabu, atbildība, sadarbība un kopiena. Tās ir ģimenes, kurās medību stāsti tiek nodoti no paaudzes paaudzē. Tie ir cilvēki, kuri brīvdienās kopīgi strādā, sacenšas, mācās un vienkārši bauda atrašanos dabā.

Komandu reģistrācija pasākumam ir jau sākusies, un interese tradicionāli ir liela. Informācija par pieteikšanos un pasākuma programmu pieejama Latvijas Mednieku asociācijas informācijas kanālos un sociālajos tīklos vai arī lapā "minhauzenfest.lv". Pasākuma apmeklētājiem, kas negrasās startēt sacensībās, tas ir bez maksas.

Tiem, kuri vēl nekad nav apmeklējuši "Minhauzena svētkus", šī ir lieliska iespēja pārliecināties, kāpēc šis pasākums jau vairāk nekā 25 gadus pulcē cilvēkus no visas Latvijas. Savukārt visiem, kuri tur bijuši jau iepriekš, nav jāskaidro, kāpēc augusts sākas tieši Koknesē.

Medību saimniecības attīstības fonds.
Medību saimniecības attīstības fonds.
Foto: Žurnāls "Medības" / Latvijas Mediji

 

 

 

 

 

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