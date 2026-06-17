Ingrīdas Burānes kultūras iespaidi: Piesātinājuma blīvums

Mākslas vēsturniece Ingrīda Burāne – par jūnijā kultūrā pieredzēto, kas mainījis izjūtas un priekšstatus.
Bauskas muzejā redzama, iepazīstama un katram skatītājam savā veidā satiekama, sajūtama laikmetīgās mākslas izstāde "Salidojums" (6. jūnijs–19. jūlijs 2026).
Meistarība un briedums kā atbildība
Kad izstādes kuratore, gleznotāja, kura veiksmīgi sadarbojas ar Bauskas muzeju un apgāda "Aminori" mākslas telpu Rīgā, Elga Grīnvalde lūdza, lai uzrakstu ievadvārdus topošajai skatei, kurā pulcināja savus kursa un studiju biedrus Latvijas Mākslas akadēmijā, nedaudz samulsu. Nerakstu par mākslas ekspozīcijām, kuras neesmu redzējusi vai piedalījusies darbu atlasē. Tomēr šaubas pārvarēju, jo visu autoru radošajam darbam esmu regulāri pievērsusi uzmanību, kopš lielākā daļa no viņiem absolvēja augstāko mākslas izglītības iestādi nozīmīgajā 2000. gadā – tātad kļuva par paaudzi, kura ievadīja un jau 26 gadus strādā mākslā 21. gadsimta gaismas un ēnas krustpunktos.
Maijā rakstītās domas un vārdus var izlasīt Bauskas muzeja ekspozīcijas ievadījumā: "Izstādes "Salidojums" pieteikums Bauskas muzejā rosina iztēli un interesi jau pirms glezniecības skates atklāšanas un konkrētās ekspozīcijas iepazīšanas. Tam vairāki iemesli, dažus minēšu.
Pirmkārt, desmit autori, kurus būs iespēja redzēt vienkopus, ir nobriedušas personības un mākslinieki ar savu noteiktu rokrakstu, atpazīstamību un bagātu un iedvesmojošu solo izstāžu pieredzi kā Latvijā, tā starptautisku izstāžu lokos. Varētu teikt, ka viņu domāšanas, izteiksmes līdzekļu palete lielā mērā nosaka laikmetīgās glezniecības esību, būtību, simbolus, metafiziku un vizuālās valodas filozofiskās pārdomas.
Otrkārt, salidojuma mērķis, iespējams, nolasāms rosinošajā izstādes afišā. Tajā desmit vārdi un uzvārdi iecentrēti līdzās atpazīstamajam un skaistajam Latvijas Mākslas akadēmijas ēkas fragmentam. Tā ir zīme ne tikai par nostalģiskām atmiņām un satikšanās svētkiem, bet arī par to, ka autori apzinās – viņu meistarība un briedums ir atbildība par Latvijas glezniecības, mākslas skolas vērtībām, pagātni un jauninājumiem.
Treškārt, šādas izstādes iecere un īstenošana ir ļoti aktuāla, savlaicīga un vajadzīga. Jo aizvien vērts redzēt kādu mūsdienu Latvijas glezniecības posmu, kopumu, negaidītību savienojumā, lasījumā, atklāsmēs. Tas ļauj novērtēt ne tikai autoru kvalitātes un izstādes kopskanējumu, bet arī pārejas no vienas realitātes otrā. Glezniecības neierobežotās iespējas, krāsa, toņu attiecības, triepiena, ritmikas, blīvuma, formu mainības, divdimensionālās virsmas daudzbalsība, gaismas satveršana un ēnu spēles liek apstāties, iedziļināties, paklusēt un satikt – sevi. Tik nozīmīgi šajā laikā. Tik nepieciešami pašiem autoriem, vizuālās mākslas profesionāļiem un katram skatītājam.
Pateicoties Bauskas muzeja mērķtiecīgai, regulārai sadarbībai ar gleznotāju un kuratori Elgu Grīnvaldi, labas un iedvesmojošas glezniecības skates padara bagātāku un pilnvērtīgāku Latvijas kultūras telpu. Vērtības, kas neizplēnē."