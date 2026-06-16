Izdevīgais atkritumu tūrisms. 1. daļa. Kravas uz papīra

Ik gadu no Latvijas uz Lietuvu ceļo vairāk nekā 120 000 tonnu atkritumu. Kaimiņvalsts robežu atpakaļceļā šķērso trīsreiz mazāk – 45 000 tonnu, tomēr arī tas ir daudz. Kāpēc atkritumi ceļo šurpu turpu? Papētot atkritumu tūrismu, "Latvijas Avīze" noskaidroja, ka uzņēmēji ne vienu vien Lietuvas robežu šķērsojošo atkritumu kravu "zīmē" uz papīra un tā nesasniedz tai norādīto mērķi. Pārstrādei domātā bieži vien tiek sadedzināta. Kāpēc?
Centrālā statistikas pārvalde (CSP) ik mēnesi ziņo par Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījumu, kur cita starpā iekļauti arī darījumi ar atkritumiem. Jā, Latvija, pēc CSP un Valsts vides dienesta sniegtās statistikas informācijas, ir gan liela atkritumu eksportētāja, gan arī importētāja – saskaitot kopā, robežu abos virzienos šķērso aptuveni miljons tonnu atkritumu gadā (skat. uzziņu).
No Latvijas uz Lietuvu visvairāk ved papīra un kartona iepakojumu, metālu, plastmasu un gumiju, plastmasas iepakojumu, atkritumu mehāniskas apstrādes atkritumus, kā arī katalizatorus. Savukārt virzienā no Lietuvas uz Latviju galvenokārt sūta plastmasas iepakojumus, jo Latvijā darbojas Ziemeļvalstīs lielākais pārstrādes uzņēmums "Nordic Plast", kā arī čugunu un tēraudu, plastmasu un gumiju, jauktos metālus un naftas produktu atkritumus. Specializācija atkritumu pārstrādē ir vienkāršākais un virspusējākais tik lielas atkritumu plūsmas skaidrojums.
Strauji augošs noziedzības veids
"Latvijas Avīze" noskaidroja, ka, izmantojot atkritumu pārstrādes specializāciju, uzņēmēji ne vienu vien Lietuvas robežu šķērsojošo atkritumu kravu "zīmē" uz papīra, tā nesasniedz pavadzīmē norādīto mērķi un valsts nesaņem miljonos eiro vērtus naudas ienākumus. Ieguvēji ir negodīgi uzņēmēji, kas par katru nepareizi uzrādīto tonnu nopelna vairākus simtus eiro. Turklāt nozari uzraugošās valsts pārvaldes iestādes Valsts vides dienests (VVD), Klimata un enerģētikas ministrija, pieļaujot atkritumu kravu zīmēšanu uz papīra, godīgo uzņēmēju un sabiedrības acīs rāda savu nevarību. Jācer, ka tā nav apzināta negribēšana.
Eiropas Savienības (ES) iekšienē ik gadu pārvieto aptuveni 67–70 miljonus tonnu atkritumu. Pārvietošanas mērķis ir atkritumu pārstrāde un reģenerācija, kas dedzināšanas laikā ļauj iegūt un vēlāk pārdot siltumu un elektroenerģiju. Papildu iepriekš nosauktajiem 70 miljoniem tonnu, vēl vairāk nekā 35 miljonus tonnu atkritumu sūta uz trešajām valstīm, galvenokārt uz Turciju. Šajos sūtījumos 15–30% kravu ir nelikumīgas.
Latvijas Finanšu izlūkošanas dienests (FID) šā gada sākumā publicētajā "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riski saistībā ar noziegumiem pret vidi" vērš uzmanību, ka noziegumi pret vidi ir viens no visienesīgākajiem un visstraujāk augošajiem noziedzības veidiem pasaulē. Pēc starptautiskās Finanšu darījumu darba grupas (FATF) secinājumiem un Starptautiskās Kriminālpolicijas organizācijas ("Interpols") aplēsēm, iepriekš nosauktais noziedzības veids pērn pasaulē varētu būt pārsniedzis 300 miljardus eiro apmēru. Vides noziegumiem visbiežāk ir pārrobežu raksturs.
Šajā rakstā aplūkotie, visticamāk, nelegālie atkritumu sūtījumi jeb tirdzniecība ir viens no nopietnākajiem vides noziegumiem, uzsver gan FATF, gan "Interpols". Aplēses liecina, ka Eiropas Savienībā 15–30% no visiem atkritumu pārvadājumiem varētu būt nelikumīgi, un šāda tirdzniecība var sasniegt līdz pat 9,5 miljardiem eiro gadā.
Eksports trīs reizes pārsniedz importu
Vai arī Latvijas atkritumu nozares uzņēmēji, operatori, ir iesaistīti vienā no visstraujāk augošajiem noziedzības veidiem? Ļoti ticams, ka ir, rāda "Latvijas Avīzes" pētījums. Mūsu uzmanību piesaistīja atkritumu plūsmas uz un no Lietuvas, kā arī UAB "Žalvaris" meitas uzņēmums – Jelgavā reģistrētais Lietuvas un Igaunijas kopuzņēmums SIA "Grindplast", UAB "Žalvaris" meitas uzņēmums.