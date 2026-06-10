Agnese Jēkabsone – labākā aktrise – par Lienes Raudupietes lomu izrādē "Trīs bēres un divas kāzas", Valts Skuja – labākais aktieris – par Freimaņa lomu izrādē "Freimanis", Agnija Dreimane – labākā aktrise otrā plāna lomā – par lomām izrādēs "Vientuļākā aita pasaulē", "Amerikas latvieši", "Trīs bēres un divas kāzas" un "Freimanis", bet Rolands Beķeris – labākais aktieris otrā plāna lomā – par lomām izrādēs "Dzīvoklis", "Trīs bēres un divas kāzas" un "Freimanis".
Tādi ir rezultāti skatītāju balsojumam par iemīļotākajiem Liepājas teātra māksliniekiem.
Par šīs sezonas veiksmīgāko Liepājas teātra izrādi pārliecinoši atzīta režisora Mārtiņa Kalitas iestudētā izrāde "Freimanis"; otro un trešo vietu balsojumā ieguvušas divas Valtera Sīļa veidotās izrādes – "Dzīvoklis" un "Parasta pirmdiena".
Skaistā tradīcija, ka skatītājiem sezonas izskaņā dota iespēja nobalsot par mīļākajiem un labākajiem aktieriem, kā arī izrādi, Liepājas teātrī izveidojusies jau kopš 2008. gada. Līdz ar to sezonas noslēgums bez šī balsojuma Liepājas teātrī nemaz nav iedomājams.
Kopumā 119. sezonas balsojumā iekļauti desmit jauniestudējumi – tai skaitā izrāde "Dzīvoklis", kas tapa pagājušās sezonas izskaņā. Savukārt šīs sezonas pēdējais iestudējums "Kas var būt labāks par šo?" tiks iekļauts nākamā gada balsojumā. Ar šo izrādi 5. septembrī teātris arī uzsāks savu 120. jubilejas sezonu.
18. jūnijā uzzināsim profesionāļu vērtējumu par sezonu Latvijas teātros, kad nominācijas paziņos "Spēlmaņu nakts" žūrija, savukārt Liepājas teātra kolektīvs dosies atvaļinājumā. Uzreiz pēc tā Liepājas teātris viesosies Rīgā, kur Dailes teātrī rādīs Regnāra Vaivara veidoto iestudējumu "Latviešu raķetes" (5. un 6. augustā) un Valtera Sīļa izrādi "Dzīvoklis" (7. augustā). Biļetes uz visām trim izrādēm gan jau izpārdotas.
Ar Liepājas skatītājiem teātris satiksies vēl pirms sezonas sākuma – otrajā starptautiskajā teātra festivālā "Teātris tuvplānā", kas šogad notiks no 20. līdz 23. augustam. Ar tā programmu, kurā ietilps arī vairākas viesizrādes no Lietuvas, Igaunijas, Somijas un Zviedrijas, var iepazīties Liepājas teātra mājas lapā sadaļā "Festivāls 2026".
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