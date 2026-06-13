Rīgā sāks sniegt jaunu bezmaksas atbalsta pakalpojumu ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem, kurās vecāku starpā radušās domstarpības par bērna audzināšanu, aprūpi vai saskarsmes jautājumiem, informēja Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijā.
Pakalpojumu "Vecāki bērna labā" nodrošinās Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija ar Rīgas pašvaldības bāriņtiesas finansējumu. Pakalpojuma mērķis ir palīdzēt vecākiem mazināt konfliktus, uzlabot savstarpējo komunikāciju un rast risinājumus, kas veicina bērna emocionālo drošību. Tas paredzēts situācijām, kad vecāku domstarpības vēl iespējams risināt ar profesionālu atbalstu, pirms tās nonākušas bāriņtiesā vai tiesā.
Pakalpojums paredzēts ģimenēm, kurās notiek vai ir noticis šķiršanās process, vecākiem ir grūtības savstarpējā komunikācijā ar bērniem, rodas domstarpības par bērna aprūpi, audzināšanu vai saskarsmi, kā arī nepieciešams profesionāls un emocionāls atbalsts sadarbības veidošanai bērna labā. Ģimenēm būs pieejamas speciālistu konsultācijas, kā arī, izvērtējot situāciju, psihologa un ģimenes psihoterapeita individuālas vai kopīgas konsultācijas bērnam un vecākiem. Tāpat paredzēts individuāls atbalsts bērnam.
Pēc pieteikuma saņemšanas pirmā konsultācija tiek nodrošināta trīs darba dienu laikā. Pakalpojums bez maksas pieejams Rīgas ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem, ja vismaz viens no vecākiem vai bērns ir deklarēts Rīgā. Pakalpojuma saņemšana ir konfidenciāla.
Īpaši nozīmīgs šāds atbalsts var būt šķiršanās laikā vai pēc tās, kad pieaugušo savstarpējās attiecības nereti būtiski ietekmē arī bērnu, norāda asociācijā.
Rīgas pašvaldības bāriņtiesas priekšsēdētājs Aivars Krasnogolovs skaidro, ka vecāku domstarpības par bērna aprūpi un saskarsmi nereti saasinās, jo ģimenes pēc palīdzības vēršas pārāk vēlu: "Vēlamies nodrošināt iespēju saņemt profesionālu atbalstu jau pirmajās konflikta pazīmēs, lai vecāki spētu rast risinājumus bērna interesēs vēl pirms situācija nonāk līdz ilgstošiem strīdiem vai institucionāliem procesiem."
Plašāka informācija par pakalpojumu pieejama, rakstot uz e-pastu "domstarpibas@sosbca.lv" vai zvanot pa tālruni 22572449.
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