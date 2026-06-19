Dziesmās apliecinot Baltijas vienotību. Saruna ar diriģentu Edgaru Vītolu

Par studentu dziesmu un deju svētkiem runājat ar tik lielu azartu, ka nav brīnums, cik daudzi pamanījuši jūsu spēju jauniešus uzrunāt un aizraut dziedāt korī!
Enerģija un azarts rodas darot. Pašlaik mēģinājumi notiek no agra rīta līdz pat vēlam vakaram, sākam deviņos un pabeidzam desmitos vakarā. Var teikt, ka tās ir īsti piepildītas dienas! Izdejojām, izdziedājām, izmēģinājām visu programmu, un, saulei uzspīdot, liekas, ka ir cerību stariņi, lai viss izdotos. Citējot vienu deju vadītāju – būs labāk nekā jebkad, izdosies lieliski!
Tomēr, turpinot par jauniešu motivāciju, kā jums izdodas viņu domas, viņu laiku pagriezt par labu kormūzikai?
Atbildot ļoti nopietni, godīgi teikšu, ka es to pat nezinu. Laikam jāsaka paldies ikvienam – sev, maniem mīļajiem kormeistariem, visiem, kas mani atbalsta, koru iekšējai vadībai, protams, katram dziedātājam un droši vien arī augstākiem spēkiem par to, ka ir cilvēki, kuri joprojām saredz, cik svarīgi ir dziedāt. Man liekas, koros nāk tie, kuri emocionālo pasauli jūt līdzīgi, jo dziesmās ir tik daudz vārdiskā satura. Kad dziedi "Lauztās priedes" un saproti, ko saki, ja par katru vārdu vari atbildēt un esi pārliecināts, tad rodas arī vilkme kopumā.
Es gan negribētu teikt kādus skaļus apgalvojumus vai izvirzīt hipotēzes, bet, iespējams, ja kolektīviem izdodas strādāt pietiekami kvalitatīvi, tiešām ļoti augstā līmenī, tad rodas vilkme, jo mūsdienās izglītība jau ir tendēta uz zināmu izcilību. Līdz ar to – ja jaunieši saprot, ka laiks, ko viņi pavada ārpus studijām, tiek pavadīts kvalitatīvi, tam ir arī kvalitatīvs rezultāts, tas veido sava veida piederību tam, ko tu vari izdarīt. Protams, ir arī visādi mazie mehānismi, kā mēdzam teikt, ir jābūt gan burkānam, gan pātagai, jo jābūt arī zināmai stingrībai, prasībām, uzstādījumiem un uzdevumiem. Vienlaikus jābūt arī burkānam: kas ir tas, kāpēc mēs tur piedalāmies, kāpēc tas ir svarīgi, ko no tā iegūstam. Pēc tam viņi ir gatavi nākamiem izaicinājumiem.
Ir bijušas dažādas situācijas, piemēram, mammas vēlas, lai viņu puiši, dēli dzied, un es saprotu, ka tiem dēliem galīgi negribas, viņi mēģina atrast visvisādus iemeslus nedziedāt. Tad saku, ka kaut kāds kompromiss tomēr būtu jāatrod, bet negribu piespiest. Jautāju: vai mēs varam sarunāt? Es mammai nemelošu, vai nu tu nāc, vai nenāc. Un tad piedāvāju: nāc regulāri un par šo parunājam pēc diviem koncertiem. Paiet tie divi koncerti, bet pēc otrā koncerta vairs nav nekādu sarunu, nekādu jautājumu par to, vai gribas vai negribas, viņš nāk un dara, jo grib!
Protams, viena lieta ir diriģenta personība. Otra ir mūzika, programma, pasākumi, notikumi. Turklāt notiek arī kolektīva iekšējā dzīve, tur ir draudzības, kopēja laika pavadīšana, protams, veidojas arī pāri, kas ļoti ilgstoši draudzējas un ir kopā. Tas ir kopums.
Es domāju, ka katram diriģentam jāatrod savs enerģijas spēks tādai vilkmei, kas spēj paraut līdzi. Ir tāds teiciens: kā man patīk darbs, es varētu stundām skatīties, kā citi strādā. Taču, ja tu, piemēram, organizētu sev mājās talku, bet pats tikai sēdētu, dzertu kokteili un skatītos, kā tavi talcinieki strādā, tad viņi strādāt tomēr negribēs. Taču, ja tu pats dari, viņi dara līdzi, viņi nāk un dara.
FAKTI
"GAUDEAMUS" VĒSTURES LAPPUSES
- Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētku tradīcija aizsākās 1956. gadā Tartu Igaunijā, kopš tā laika Baltijā svētki notikuši jau 19 reizes.
- Latvijā svētki līdz šim notikuši sešas reizes.
- Otrais "Gaudeamus"1958. gadā Rīgā un Siguldā, 1971. gadā piektie "Gaudeamus" izskanēja Rīgā, bet lielākie koncerti notika Ogres estrādē. 1981. gadā septītie "Gaudeamus" svētku koncerti notika Ogrē un citviet Latvijā, bet centrālais notikums bija Rīgas deju un dziesmu pasākums. Vienpadsmitie "Gaudeamus" svētki notika 1991. gadā Liepājā un Cēsīs, bet galvenais koncerts tika rīkots Ogrē. 2004. gadā 14. "Gaudeamus" svētki notika Rīgā un 2014. gadā 17. "Gaudeamus" notika Daugavpilī.
Uzziņa
Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētku "Gaudeamus" programmas izlase
Svētku programmā iekļauti septiņi koncerti, tos apmeklēt aicināts ikviens interesents. Ieeja koncertos – ar bezmaksas ieejas kartēm, kuras pieejamas "Biļešu paradīzes" kasēs.
- Piektdien, 19. jūnijā: no plkst. 14 Doma laukumā tradicionālo Zāļu tirgu papildinās īpaša "Gaudeamus" tautas mūzikas un deju programma, kurā uzstāsies visu triju Baltijas valstu dalībnieki.
- Plkst. 17 Latvijas Universitātes Lielajā aulā skanēs XX Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētku Atklāšanas koncerts, kas iecerēts kā apliecinājums pirms 70 gadiem iesāktā ceļa turpinājumam, atverot arvien jaunus apvāršņus Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētku stāstā. Koncertā uzstāsies kori no Latvijas un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas simfoniskais orķestris. Tiks godināti svētku virsdiriģenti un virsvadītāji. Atklāšanas koncerta mākslinieciskais vadītājs – Edgars Vītols, režisors – Sandis Kalniņš.
- Plkst. 20 Dailes teātrī notiks tautas deju ansambļu koncerts "Uz viena ceļa". Krāsains, trīs Baltijas valstu nacionālo kultūru caurausts ceļojums, atklājot gan kopīgo, gan savdabīgo un atšķirīgo. Koncertā katru dalībvalsti pārstāvēs vairāki tautas deju ansambļi. No Latvijas – Rīgas Tehniskās universitātes tautas deju ansamblis (TAD) "Vektors", LU TDA "Dancis", Rīgas Stradiņa universitātes TDA "Ačkups". Koncerta mākslinieciskā vadītāja – Dagmāra Bārbale, režisore – Diāna Kaijaka, scenārija autors – Kaspars Bērziņš.
- Sestdien, 20. jūnijā: Vērmanes dārzs pārtaps par muzikālu satikšanās vietu jaunībai, enerģijai, profesionālai meistarībai un Baltijas valstu pūtēju mūzikas tradīcijām – skanēs pūtēju orķestru koncertprogramma.
- Plkst. 11 – uzstāsies Lietuvas pūtēju orķestri, plkst. 13 – spēlēs Latvijas pūtēju orķestri, bet plkst. 14.30 – Igaunijas pūtēju orķestri.
- Plkst. 18.30 LU Lielajā aulā lietuviešu tautas mūzikas koncerts "Baltijas dziesmas", kurā piedalīsies 230 lietuviešu studenti – tautas mūzikas izpildītāji. Programma veltīta trim tēmām – nacionālajai identitātei, ģimenei un mīlestībai pret dzimteni. Tautas mūzika savīsies ar laikmetīgu skanējumu, saglabājot dzīvu tradīciju garu. Mākslinieciskā vadītāja Jolanta Ķisielīte-Sadauskiene.
- Plkst. 20 – Rīgas Doma baznīcā skanēs Garīgās mūzikas koncerts, kuram katra svētku dalībvalsts izvēlējusi savu garīgās mūzikas programmu ar nacionālajiem komponistiem. Līdzās Igaunijas, Lietuvas un Latvijas koru garīgās mūzikas programmām skanēs arī Doma baznīcas ērģeles, ērģelnieks – Aigars Reinis. Koncerta mākslinieciskais vadītājs – Edgars Vītols.
- Svētdien, 21. jūnijā: plkst. 16 svētku dalībnieki dosies gājienā no Vecrīgas līdz Brīvības laukumam, kur plkst. 17 sāksies XX Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētku "Gaudeamus" lielkoncerts "Līdz Bezgalībai…". Tas būs svētku centrālais un noslēdzošais notikums – vienā mākslinieciskā mirklī satiksies 3903 studenti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Koncerts veidots kā vēstījums par cilvēku nepārtrauktā kustībā, kas mijas starp tradīciju un nākotni, starp personisko un kopīgo, starp zemi un bezgalīgo Visumu. Caur mūziku, dejas soļiem, vārdiem un simbolisko norises vietu – Brīvības laukumu – tiks izcelta jaunības drosme meklēt, radīt un pārveidot pasauli sev apkārt, nezaudējot saikni ar savu kultūras mantojumu un Baltijas kopības sajūtu. Lielkoncertu bagātinās gan valstu individuālās programmas, gan kopdziesmas un vienoti mirkļi, godinot svētku tradīcijas. Koncerta režisors – Juris Jonelis, režisora asistents un tekstu autors – Sandis Kalniņš, koru programmas mākslinieciskais vadītājs – Edgars Vītols, deju programmas mākslinieciskā vadītāja – Dagmāra Bārbale, pūtēju orķestru programmas mākslinieciskais vadītājs – Māris Martinsons.
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