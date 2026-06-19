Par spīti tam, ka par pirmo valsts uzņēmumu Latvijā, kura akciju pakete tiks piedāvāta privātajiem investoriem, ilgstoši tika uzskatīta AS "Air Baltic", realitātē par šādu uzņēmumu ir kļuvusi relatīvi mazzināmā "LAU Infra grupa".
Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Vilnis Vitkovskis skaidro, kāda notikumu virkne noveda pie izraušanās līderos šajā jomā un ko uzņēmums cer sagaidīt no sākotnējā akciju piedāvājuma rezultātiem.
Kā tas gadījās, ka nebūt ne tas zināmākais un populārākais valsts uzņēmums – "LAU Infra grupa", kas agrāk bija pazīstams ar nosaukumu "Latvijas autoceļu uzturētājs" (LAU), izrāvusies priekšgalā procesam, kurā gadiem ilgi piesaukti un daudzināti daudz pazīstamāki valsts uzņēmumi, proti, valsts uzņēmumu akciju paketes laišanai biržā?
V. Vitkovskis: Būt pirmajam nav bijis pašmērķis. Uzņēmuma sākotnējais akciju piedāvājums, kuram esam gatavojušies vismaz pēdējos divus gadus, ir bijusi apzināta biznesa izvēle. Kādreiz "LAU" bija vienīgais valsts autoceļu uzturētājs, bet apmēram pirms četriem gadiem valsts pieņēma lēmumu atvērt šo tirgu brīvai konkurencei. Tā nu mēs, samērā smagnējs valsts uzņēmums, nokļuvām brīvās konkurences apstākļos, un tas piespieda nopietni domāt par turpmāko uzņēmuma attīstību. Šajā procesā esam spējuši transformēties no valsts uzņēmumiem raksturīgās budžeta līdzekļu tērēšanas pieejas uz domāšanu par konkurētspēju un biznesa izaugsmi. Šobrīd jebkurš nopelnītais eiro tiek iegūts konkurences apstākļos un konkursa ceļā, valsts nekādas dotācijas vairs nepiešķir. Šāda situācija liek domāt, kā valsts uzņēmums var konkurēt ar privātajiem uzņēmumiem un kādus jaunus darbības virzienus mēs spējam attīstīt. Rezultātā izveidojušies tādi jauni darbības virzieni kā ražošana un celtniecība, tostarp militārās infrastruktūras celtniecība, ir izdevies uzsākt arī pirmos publiskās un privātās partnerības projektus. Rezultātā neesam vairs tik ļoti atkarīgi tikai no ceļu uzturēšanas, biznesa riski ir sadalīti starp vairākiem darbības veidiem un vairākiem pasūtītājiem. Vienlaikus nevar noliegt, ka valsts un pašvaldību autoceļu būvniecība, rekonstrukcija un uzturēšana jo