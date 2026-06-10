10. jūnijā plkst. 22, saulrieta laikā, LAUKKU mājās "Braslavas Kalniņi" (Braslavas pagastā Limbažu novadā) ar viesmākslinieku Pītera Terezaka, Alisonas Grīnas, Alana Stouna un Henrija Torres Blanko veidotu gaismas instalāciju-dejas improvizāciju "Sirds Ritmi Gaisma: Braslava" ("Heart Beats Light: Braslava") tiks atklāta Latvijas laikmetīgās dejas trīsdesmit gadiem veltītā programma.
Viņu radītās instalācijas bijušas arī citviet Latvijā – Jūrmalā, Cēsu pilī, Lādezera pļavā, Doma baznīcas dārzā. Mākslinieki ir ieradušies, lai svinētu Latvijas laikmetīgās dejas trīsdesmit gadus un vienlaikus arī radītu programmas notikumus.
Pīters Terezakis ir asociētais vizuālās mākslas profesors Tiša Mākslas skolā Ņujorkā un veidojis interaktīvus darbus no juvelierizstrādājumiem līdz interaktīvām ēkām un īslaicīgām kinētiskām gaismas instalācijām vidē – tuksnešos, mežos un nacionālajos parkos. Viņa darbi tikuši izstādīti Kanādā, Grieķijā, Itālijā, Japānā, Latvijā, Meksikā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Spānijā, Lielbritānijā un ASV. Alisona ir horeogrāfe, māksliniece, kuratore un Tiša Mākslas skolas goda dekāne. Viņa ir autore vairāk nekā 130 dejas teātra izrādēm, kas izrādītas vairāk nekā 20 valstīs. Ar Alisonu Pīters sāka sadarboties 1997., ar komponistu Alanu Stounu – 2003. gadā. Visi trīs 2006. gadā uzsāka sadarbību ar latviešu laikmetīgās dejas horeogrāfēm Intu Balodi un Olgu Žitluhinu.
No maija beigām Latvijā viesojas arī Elizabeta Bisaro, starptautiskās dejas platformas "Aerowaves" līdzdirektore, kura strādājusi dejas un skatuves mākslas programmu veidošanā un vadībā vairākās valstīs. Elizabeta Latvijā kopā ar dažādu nozaru laikmetīgās mākslas kuratoriem darbojas LAUKKU kuratoru rezidencē, domājot par to, kā veiksmīgāk veidot dialogu ar dažādām sabiedrības grupām.
Piektdien, 13. jūnijā, Dejas mājā laikmetīgās mākslas telpā "Kurtuve" visas dienas garumā darbosies horeogrāfu un dejotāju komanda "Deja Today" (Latvija), kas ir plašāk zināma ar rīkoto laikmetīgās dejas notikumu cikliem "Dance&Perform", par ko tika saņemta arī "Dejas balva 2023–2024" par "Pārsteigumu dejas mākslā".
Sestdienas, 14. jūnija, programmas, kas veidota ciešā sadarbībā ar festivālu "Laiks dejot", notikumi būs pieredzami vairākās vietās Valmierā. Plkst. 16 Pārgaujas Valsts ģimnāzijas bijušajā peldbaseinā varēs redzēt horeogrāfes Darjas Turčenko un dejas kompānijas "Sixth" izrādi no cikla "Telpas kods: šeit un tagad". No plkst. 17.30 laikmetīgās mākslas telpā "Kurtuve" norisināsies videolektorijs par Latvijas laikmetīgās dejas vēsturi. Bet plkst. 19 Vecpuišu parkā Valmierā norises noslēgs Alisonas, Pītera, Alana, Henrija un Latvijas mākslinieku veidots notikumu kopums "Zaļa zeme, gaiša debess" ("Sacred Sky, Sacred Earth").
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