No 21. līdz 27. jūnijam Francijā norisināsies viens no pasaules lielākajiem animācijas forumiem – Ansī starptautiskais animācijas filmu festivāls –, uz kuru dosies arī Latvijas animācijas nozares pārstāvji.
Festivāla programmas sadaļā "Ansī piedāvā/Annecy Presents" tiks svinēta režisora Edmunda Jansona pilnmetrāžas filmas "Laimīgie" pasaules pirmizrāde. Tikmēr paralēli notiks arī filmu tirgus MIFA ("Marché international du film d’animation", šogad no 23. līdz 26. jūnijam), kur Latvijas animāciju pārstāvēs režisori, studiju pārstāvji un citi nozares profesionāļi.
Jau 67. reizi jūnijā Francijas pilsēta Ansī kļūs par animācijas mākslas epicentru, Ansī Starptautiskajā animācijas filmu festivālā un filmu tirgū MIFA pulcējot tūkstošiem animācijas cienītāju, mākslinieku un nozares pārstāvju. Par animācijas mākslas Meku dēvētā norise kalpo gan par prestižu pieturpunktu darbu starptautiskajā apritē, gan par vērtīgu topošo projektu attīstības platformu. Jau vienpadsmito gadu šajā nozīmīgajā forumā tiek pārstāvēti arī Latvijas animācijas autori un projekti. Ceturtdien, 25. jūnijā, Ansī programmā pasaules pirmizrādi svinēs režisora Edmunda Jansona jaunākais pilnmetrāžas darbs "Laimīgie"/"Born in the Jungle" – studiju "Atom Art" (Latvija), "Letko" (Polija) un "Hausboot" (Čehija) sadarbībā tapusī ģimenes filma, kas lielus un mazus skatītājus aizvedīs aizraujošā piedzīvojumā Venecuēlas lietusmežu biezokņos. Filmai festivālā plānoti četri seansi, tā atlasīta ārpuskonkursa programmas sadaļai "Ansī piedāvā/ Annecy Presents", kas izceļ starptautiskās animācijas ainavas daudzveidību, plašai auditorijai piedāvājot īpašu pilnmetrāžas darbu izlasi, kurā apkopotos darbus vieno spēcīgs autora rokraksts.
Latvijas animācija tiks pārstāvēta arī paralēli notiekošajā filmu tirgū MIFA. Kā daļa no animācijas profesionāļu tīkla "CEE Animation" kūrētas izlases auditorijai tiks prezentēta režisores Anetes Meleces topošā īsfilma "Saule spīd visiem/ Sunshine for Everyone". Ironiskā divdimensiju animācijas īsfilma atklāj haosu plakanajā pasaulē pēc saules nozagšanas.
Uz filmu tirgu dosies arī Nacionālā kino centra, Latvijas Animācijas asociācijas un studiju "Atom Art", "Lokomotīve", "Sunday Rebel Films" un "Ego Media"/ "Bivrost Film" pārstāvji, lai klātienē attīstītu nākotnes profesionālo sadarbību un turpinātu popularizēt Latvijas animāciju un topošos animācijas projektus. Turpinot ilggadēju sadarbību ar kolēģiem no Igaunijas un Lietuvas, arī šogad filmu tirgū Baltijas valstu pārstāvjus varēs sastapt stendā "Animated Baltics".
Latvijas animācijas pārstāvniecību Ansī organizē Latvijas Animācijas asociācija ar Nacionālā kino centra un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu