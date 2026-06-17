Vakar 1. Meža kapu kapličā atvadījāmies no bezgala talantīgā un tautā iemīļotā aktiera Paula Butkēviča.
"Viņa aiziešana noslēdz spilgtu un bagātu mūžu, kas vairāk nekā sešus gadu desmitus bija cieši saistīts ar Latvijas kino, teātri un kultūras dzīvi. Skatītāju atmiņās viņš paliks kā harismātisks, daudzpusīgs un talantīgs aktieris, kura radošais mantojums ir neatņemama Latvijas kino vēstures sastāvdaļa," atvadu vārdos raksta Latvijas Kinematogrāfistu savienības valdes priekšsēdētāja Marta Bite.
"Pauls Butkēvičs bija ne tikai aktieris. Viņš bija apdāvināts mūziķis ar perfekto dzirdi, dziedātājs, rakstnieks, dzejnieks, stāstītājs," ar mīlestību un visdziļāko cieņu pret savu tēti sociālajos tīklos raksta aktiera meita Alēna Butkēviča.
Pauls Butkēvičs dzimis 1940. gadā. Pēc Rīgas 11. vidusskolas absolvēšanas 1959. gadā viņš mācījās Rīgas Politehniskajā institūtā un strādāja rūpnīcā VEF par automātisko tālruņu sakaru regulētāju. Vienlaikus viņš aktīvi iesaistījās mākslinieciskajā dzīvē, darbojās Roberta Ligera Rīgas pantomīmas teātrī, vēlāk Dailes teātra eksperimentālajā 3. studijā, kur kopā ar vairākiem vēlāk pazīstamiem skatuves māksliniekiem apguva aktiermākslas pamatus. Viņš studēja arī Latvijas Universitātes Juridiskajā, Vēstures un filozofijas fakultātēs, kā arī Latvijas Valsts konservatorijas Kordiriģentu nodaļā.
Ceļu kinomākslā Pauls Butkēvičs sāka 1963. gadā ar lomu televīzijas filmā "Nedziedātā dziesma". Jau pēc dažiem gadiem viņš ieguva savu pirmo galveno lomu Adas Neretnieces filmā "Hipokrāta zvērests", kur atveidoja Imantu Veidi. Filmējies Rolanda Kalniņa kinofilmās "Akmens un šķembas" (1966) un "Četri balti krekli" ("Elpojiet dziļi", 1967). Ar filmā "Četri balti krekli" atveidoto Ralfa lomu guva ievērību; daudzas no filmā dzirdamajām dziesmām Paula Butkēviča izpildījumā latviešu kultūrā ir tapušas par mākslinieciski vēsturisku vērtību.
Savas karjeras laikā aktieris piedalījās aptuveni 150 filmās, kļūstot par vienu no visvairāk filmētajiem Latvijas aktieriem. Viņš spēlēja tādās skatītāju iemīļotās filmās un seriālos kā "Rallijs", "Nepabeigtās vakariņas", "Ilgais ceļš kāpās", "Mirāža" un "Aija". Viņa talants tika novērtēts arī ārpus Latvijas. Butkēvičs filmējās Krievijā, Vācijā, Polijā, Zviedrijā, Dānijā un Indijā.
"Skatītāju mīlestība viņu pavadīja visas karjeras garumā. Paula Butkēviča aiziešana ir būtisks zaudējums Latvijas kultūras videi. Viņa radītie tēli, balss un personība turpinās dzīvot filmās, dziesmās un atmiņās," uzsver Latvijas Kinematogrāfistu savienība.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Paula Butkēviča radiniekiem, draugiem, kolēģiem un talanta cienītājiem.
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