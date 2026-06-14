Tuvojoties vasaras saulgriežiem, dabā turpinās zaļošana un ziedēšana. Garās dienas mums ļauj atlicināt vairāk laika atpūtai, kas saistīta ar nodarbošanās maiņu, un viena no vērtīgākajām iespējām redzesloka paplašināšanai ir ceļošana. 

Latvijā izveidoti daudzi populāri tūrisma maršruti, taču vienmēr aizraujoši atklāt jaunas, mazāk zināmas vietas un baudīt radošu, strādīgu cilvēku darba augļus, kuri, kopjot un attīstot savu tuvāko apkaimi, padara mūsu Latviju skaistāku un pievilcīgāku. Kuru novadu apceļot, izbraucot arī mazos ceļus, katra paša ziņā, bet tas var būt arī Dobeles novads.

Vieta, kur sajust patriotismu

Nogriežoties no Rīgas–Liepājas šosejas Bikstos pa kreisi uz P104 ceļa, drīz vien brūnā norādes zīme kreisajā pusē vedinās doties uz Īles nacionālo partizānu bunkuru (Zebrenes pag.), pie kura 1949. gada 17. martā īsi pirms kārtējām masu deportācijām divdesmit četri latviešu un lietuviešu partizāni izcīnīja savu pēdējo kauju pret milzīgu pārspēku – Valsts drošības ministrijas (čekas) karaspēku ar 760 vīriem. 

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