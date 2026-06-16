"Latvijas Avīzes" lasītājiem ASV dzimušais latvietis Juris Ulmanis zināms kā viedokļrakstu autors, kurš vienmēr stingri aizstāv Ukrainu, aicina stāties Zemessardzē, bet no Latvijas aizbraukušos – atgriezties tēvzemē.
Viņš ir alpīnists un vairāku grāmatu autors, kuros aprakstījis savus izaicinājumus kalnos, ekspedīcijas Grenlandē un Dienvidpolā, kā arī Ukrainas frontē piedzīvoto. Nesenais traģiskais notikums Aļaskā, ASV, kur bojā gāja trīs Latvijas alpīnisti, bija viens no iemesliem aicināt Juri uz plašāku sarunu. Kāpēc cilvēki riskē ar dzīvību, lai kāptu kalnos?
Rakstos, kurus publicējat "Latvijas Avīzē", autora vārdam un uzvārdam parasti ir pievienoti vairāki paskaidrojumi – profesors, zemessargs, alpīnists, dažreiz – polārpētnieks. Kāpēc ir svarīgi izcelt katru no šīm identitātēm?
J. Ulmanis: Man tas nav tik svarīgi, taču žurnālisti, uzaicinot uz intervijām, parasti prasīja, kā lai mani piesaka. Tad nu kaut kas bija jāizdomā, nosaucu dažas lietas, lai var izvēlēties. Man jau pašam tas nav svarīgi, esmu vienkārši – Juris.
Tad sāksim ar alpīnismu. Diemžēl daļēji traģiska un skumja notikuma dēļ – 29. maijā no Aļaskas, ASV pienāca ziņa, ka tur gājuši bojā trīs alpīnisti no Latvijas. Tas nav pirmais notikums, kad ar mūsu kalnākāpējiem notiek nelaime, bet, šķiet, pirmo reizi tas izraisīja tik plašu sabiedrības interesi un arī diskusijas. Kādas bija pirmās domas un sajūtas, uzzinot šo vēsti?
Es to saņēmu Nepālā, pie manis vērsās Latvijas Radio žurnālists, kurš vēlējās komentāru. Es, protams, biju šokā, pat nezināju, ko atbildēt. Es uzreiz teicu, ka nebūtu godīgi kaut ko komentēt par šo konkrēto notikumu, jo nebiju tur klāt.
Ja jau Nepāla, tad arī pats bijāt devies kāpt kalnos?
Jā, un jau pirmajā kāpšanas dienā es paklupu un salauzu kaulu pie potītes, tāpēc piecas nedēļas tur pavadīju gan slimnīcā, gan pie draugiem – ārstējoties. Joprojām atkopjos, arī tagad, kad esmu jau atgriezies Latvijā. Var teikt, "atpūtos" Nepālā.
Bet kāds bija sākotnējais mērķis?
Mērķis bija Mera Peak virsotne, apmēram sešarpus tūkstoši metru augsta. Pēc tam man bija doma arī apiet Kailašu Tibetā, kas ir svētais kalns. Budisti un citu reliģiju pārstāvji tur taisa tā saukto prostāciju – gandrīz vai rāpo ap šo kalnu. Es to nebūtu darījis, varbūt gribētu, bet man tam nebūtu laika, taču apiet biju apņēmies. Pagaidām tas nesanāca, tomēr vienlaikus es ieguvu ļoti daudzas atziņas un daudz ko iemācījos. Redzēju Nepālas cilvēku ikdienas dzīvi. Par mani ļoti rūpējās ģimene, pie kuras es biju, un es ļoti jutu budistu mīlestību un izpalīdzību. Es tur biju kā viens no ģimenes locekļiem. Zinu, ka neko tādu nepiedzīvotu Latvijā, kur visi parasti ir tik ļoti aizņemti. Man arī uztaisīja pudža ceremoniju vai rituālu, kur mūki lūdza, lai es ātrāk izveseļotos – tas bija ļoti skaisti. Tieši šajā laikā Nepālā bija kāds satraucošs notikums, jo viens šerpa (kalnu pavadonis Nepālā. – Red.) bija atstāts kalnos un daudzi domāja, ka viņš ir miris, bet viņš nedēļu bija rāpojis lejā. Viņu atrada dzīvu un evakuēja uz slimnīcu Katmandu. Man bija tas gods viņu sastapt, sasveicināties.