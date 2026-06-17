Meksikas nacionālās futbola izlases krekliņā un zeķēs ietērptā pīle Merlins, kas Pasaules kausa finālturnīra dienās pastaigājas galvaspilsētas Mehiko centrā un parkos, kļuvusi par miljoniem skatījumu zvaigzni internetā un neoficiālo turnīra zīmolu.
Kopā ar Merlinu vēlas fotografēties daudzi līdzjutēji, arī Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) amatpersonas, vēsta aģentūra AP.
Slava pie Merlina atnāca negaidot – pīles saimniece ir atspirdzinošu dzērienu pārdevēja tūristu iecienītās Mehiko vietās.
Līdz šim putns vienkārši uzticīgi pavadīja saimniekus viņu dienas gaitās, taču ietērpts Meksikas futbolistu formā kļuva par sensāciju, kuru līdzjutēji gatavi ņemt līdzi stadionā uz izlases mačiem.
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