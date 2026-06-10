"Kultūrzīmes" piedāvā iknedēļas jaunāko grāmatu apskatu, kurā iekļauti dažādu Latvijas grāmatu izdevniecību jaunumi. Grāmatplauktā atrodami žanriski atšķirīgi gan Latvijas, gan ārvalstu autoru darbi, tulkojumi, proza un dzeja.
Ilze Graudiņa, "Māsa. Brālis". "Latvijas Mediji".
Romāns tiek pieteikts kā skumjš, skaists un ārkārtīgi gaišs pieaugšanas stāsts. Kopš pašas agrākās bērnības Māsa un Brālis ir komanda. Savienība, kurā māsa ir kārtīgā, bet brālis – apsviedīgais. Māsa centīgā, brālis gudrais. Romānā varoņu, protams, ir vairāk – arī tēvs un māte. Pretpoli, kuri pievilkušies, lai cīnītos mūža garumā, un arī bērniem tur jāiesaistās. Jūra, neizzināmā un varenā stihija. Un mīlestība, kura sadalīta nevienlīdzīgās daļās… Pusaudzības izaicinājumi un pieaugušo dzīves līkloči brāli un māsu atsvešina, tomēr saikne saglabājas. Tās spēks ir pārāks par ikdienišķām ķildām, meliem, pārpratumiem un citām nelādzībām. Līdz dienai, kad…
Elina Roth, "Pļavā. Grāmata ar lukturīti". No vācu valodas tulkojusi Iveta Osīte. Ilustrējusi Fiona Osbaldstone. "Latvijas Mediji".
Atraktīva grāmata bērniem (no trīs gadu vecuma), kas piedāvā iespēju iepazīt pļavas floru un faunu, izmantojot kartona lukturīti. Tajā ir daudz aizraujošu faktu, āķīgu jautājumu, krāsainu ilustrāciju, ar kuru palīdzību varēs uzzināt daudz jauna par pļavu puķēm, augļu dārziem, mitrajām pļavu teritorijām – augiem, dzīvniekiem un kukaiņiem. Elina Roth ir vācu bērnu populārzinātnisko grāmatu autore – viņa raksta par dzīvniekiem, dabu, eksperimentiem un rokdarbiem. Autores stils ir izglītojošs, orientēts uz bērnu zinātkāri, eksperimentiem un radošumu.
Janīna Kursīte, "Medus un etiķis. Latviešu humoristiski satīriskā dzeja". LU Akadēmiskais apgāds.
Humors ir pastāvējis vienmēr, bet īpaši nepieciešams bijis krīžu un pārejas laikmetos. Pašlaik vairāk nekā jebkad sabiedrībai nepieciešams atbalsts un stiprinājums, ietverts humordzejas formā. Janīnas Kursītes darbs ir pirmreizīgs pētījums par latviešu humoru un tā izpausmēm dzejā. Autores pētījumā latviešu humors aplūkots gan teorētiskā (pirmā un trešā nodaļa), gan praktiskā izpildījumā (otrā nodaļa – antoloģija). Antoloģijas daļā iekļauti 79 dzejnieki, sākot no Jāņa Ruģēna un beidzot ar Ronaldu Briedi. Ietverta arī humoristiskā dzeja izlokšņu formā (R. Blaumanis, Alant Vils, F. Trasuns, N. Neikšānīts, E. Leja jeb Ķetum Jūliš, U. Krasts, G. Godiņš). Grāmata tiks atvērta ceturtdien, 11. jūnijā, plkst. 16 LU Mazajā aulā.
Inga Grencberga, "Selīna, kā tev klājas?" "Zvaigzne ABC".
Selīnai ir viss. Mīlošs vīrs, meitiņa un aizraujošs hobijs – deja. Tomēr kādu dienu šī pasaule sabrūk. Selīnas stāsts nav par nāvi, tas ir par to, kā turpināt dejot, kad mūzika ir apklususi. Ir vērts apstāties, ieraudzīt, sajust. Ir vērts izstāstīt un uzklausīt šīs sievietes stāstu, kas tapis, iedvesmojoties no patiesiem notikumiem. Es redzēju tevi dejojam... Inga Grencberga ir latviešu rakstniece, romānu "Sestā sieva" un "Marija /Déjà vu/" autore, kustības #LaiksLasīt idejas autore un vēstnese.
Viesturs Ķerus, "Es meklēju Teodoru". Ilustratore: Laura Lukeviča. Dizains: Artis Briedis. "Liels un mazs".
Rakstnieka un ornitologa Viestura Ķerus trešā grāmata bērniem vēsta par zinātkāru Rīgas nomales zēnu Viesturu, kurš aug 20. gadsimta 80. un 90. gados un aizrautīgi iedziļinās apkārtējās dabas vērošanā. Mamma viņu iepazīstina ar Džeriju, kuram tieši tāpat kā Viesturam "patīk visādi kukaiņi". Džerijs ir apbrīnojams zēns – dodas ekspedīcijās dabā, tur mājās dažādus dzīvniekus un plāno strādāt zoodārzā, kad izaugs liels. Viesturs gribētu Džerijam līdzināties, tāpēc arī viņš kopā ar brāli dodas ekspedīcijās un veido savu zoodārzu. Taču Džerijam ir kas tāds, kā Viesturam nav, – Teodors, īsts zinātnieks, kas palīdz iepazīt dabu. Viesturam arī gribētos savu Teodoru… Stāsts balstīts autora bērnības pieredzē, tāpēc grāmata ierindojama dokumentālās prozas žanrā, vienlaikus saglabājot rotaļīgu iztēles klātbūtni. Grāmatas izdošanu atbalstījis Valsts kultūrkapitāla fonds.
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