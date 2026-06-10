Piedāvājam ieskatu aktuālo kultūras notikumu kalendārā.
Trīs dienu "Saulrieta stunda"
No piektdienas, 12., līdz svētdienai, 14. jūnijam, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenās ēkas Lielajā zālē pirmo un vienīgo reizi būs skatāma multimediāla instalācija "Saulrieta stunda", kas apvieno Annas Heinrihsones, MAREUNROL’S, Reiņa Sējāna un Jāņa Šipkēvica radošās prakses vienotā telpiskā pieredzē.
"Saulrieta stunda" iezīmē pārejas stāvokli – brīdi starp dienas noslēgumu un nākamā cēliena sākumu. Tā ir robežzona, kurā ierastā telpas uztvere mainās: formas kļūst nenoteiktākas, gaisma pieklust, bet uzmanība saasinās. Saulriets instalācijā kļūst par metaforu pasaules trauslumam un tās nepārtrauktajai kustībai. Kostīmu māksliniece un scenogrāfe Anna Heinrihsone, kura paralēli darbībai teātrī aktīvi piedalās Latvijas vizuālās mākslas dzīvē, telpā ienes meža motīvu – vienlaikus kā atspulgu un dziļuma konstrukciju. Viņa ir sarīkojusi 13 personālizstādes un piedalījusies vairāk nekā 30 glezniecības un scenogrāfijas izstādēs Latvijā un ārzemēs. Savukārt MAREUNROL’S (Mārīte Mastiņa-Pēterkopa un Rolands Pēterkops) lielformāta skulptūras turpina mākslinieku praksē būtisko interesi par cilvēka attiecībām ar apkārtējo vidi, identitātes konstrukcijām un vizuālās uztveres nestabilitāti. MAREUNROL’S ir starpdisciplināri mākslinieki, kuri piedalījušies daudzos starptautiskos konkursos un festivālos, biennālēs un grupas izstādēs ārpus Latvijas. Skaņas ainavu veido pazīstamie mūziķi Reinis Sējāns un Jānis Šipkēvics, radot telpā vibrāciju starp trauksmi un meditāciju. Instalācija LNMM Lielajā zālē būs pieredzama tikai trīs dienas, veidojot īslaicīgu un neatkārtojamu notikumu Latvijas laikmetīgās mākslas vidē. Projekta kuratore ir mākslas procesu pētniece Auguste Petre.
Rotu estētika
Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā apskatāma pop-up izstāžu sērijas "Spektrs" otra izstāde "Skaistā daba", kas tapusi sadarbībā ar Rotu mākslas biedrību, pievēršoties dabai kā iedvesmas avotam. Tā veidota kā dzīvs arhīvs vai laboratorija – starp industriālām metāla konstrukcijām, herbāriju estētiku, stikla traukiem, gaismas spektriem un mākslīgās audzēšanas vidi. Izstādē piedalās Valdis Brože, Anna Fanigina, Guntis Lauders, Mārīte Rudzāte, Laura Selecka, Gints Strēlis, Daria Svirel, Māris Šustiņš, Zane Vilka un Maija Vītola-Zitmane.
Pieminot un godinot
Svētdien, 14. jūnijā, komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā, Rīgas Sv. Jāņa baznīcā plkst. 19 skanēs koncerts "Iesarkana saule lec", kurā piedalīsies orķestris "Rīga" un Valsts Akadēmiskais koris "Latvija". Programmā spožu pašmāju komponistu mūzika – Jura Vaivoda tautasdziesmas apdare "Mōte dēleņu auklēja", Selgas Mences kantāte "Laika vējos", Jēkaba Jančevska svīta no izrādes "Brands" –, ko vieno cilvēka likteņa un laika tēmas. Solistes – Beāte Zviedre (soprāns) un Linda Pētersone (mecosoprāns). Diriģents Valdis Butāns
Valmierā – jaunas "Skroderdienas"
Piektdien, 12. jūnijā, Valmieras teātrī pirmizrādi piedzīvos Rūdolfa Blaumaņa luga "Skroderdienas Silmačos". Režisors Elmārs Seņkovs kopā ar radošo komandu piedāvā savu skatījumu uz šo latviešu teātra klasiku. Jaunais iestudējums aicina ieraudzīt Blaumaņa radītos tēlus un situācijas, atklājot, cik pārsteidzoši precīzi tie raksturo arī šodienas latviešu sabiedrību. "Ja saka, ka katram režisoram ir jāuztaisa "Hamlets", tad katram latviešu režisoram ir jāiestudē "Skroderdienas Silmačos"," teic Elmārs Seņkovs. "Šī nav tikai komēdija, tā ir tautas luga ar tik dažādiem tēliem, kas veido mūsu sabiedrību. Vēlos, lai šī izrāde Valmieras teātrim ir kā svētki sezonas beigās – mazliet burbuļojoša prieka, apinīga rūgtuma un svaigas zāļu sajūtas garšas!" Lomās: Anna Nele Āboliņa, Rihards Jakovels, Sandis Runge, Gerda Embure, Ieva Estere Barkāne, Kārlis Freimanis, Kristaps Kristers Ozols, Artis Jančevskis un citi.
Sveicot Romualdu Jermaku
Šodien, 10. jūnijā, plkst. 19 Rīgas Domā ar īpašu koncertu, domājams, skaņradim klātesot, svinēs komponista Romualda Jermaka (1931) 95. dzimšanas dienu. Līdz ar jauno talantīgo soprānu Agati Grīnhofu un Liepājas simfoniskā orķestra koncertmeistaru, flautistu Reini Lapu koncertā piedalīsies arī pieci latviešu ērģelnieki – Vita Kalnciema, Aigars Reinis, Ilze Reine, Līga Dejus un Ruta Kaprāne. Komponists Romualds Jermaks ir latviešu vecmeistars ar bagātīgu radošo mantojumu – viņa radīto darbu kopskaits pārsniedz 1000 kompozīciju.
Līvijas Volkovas piemiņai
Latvijas Nacionālajā rakstniecības un mūzikas muzejā līdz 26. jūnijam apskatāma izstāde "Līvija no Šarlotes ielas", kas veltīta literatūrzinātnieces un muzeju darbinieces Līvijas Volkovas (1931–2025) piemiņai, godinot talantīgo muzejnieci un izcilo Rūdolfa Blaumaņa un Eduarda Veidenbauma pētnieci 95 gadu jubilejā. Apmeklētājiem būs interesanti uzzināt arī par viņas pašas "kā dzeņa vēders" raibās dzīves ceļiem, pieredzējumiem, sportisko un allaž možo garu.
Anetes Meleces burvju māksla
Tukuma pilsētas Kultūras namā līdz 5. jūlijam apskatāma Latvijas bērnu literatūras superzvaigznes – ilustratores un grāmatu autores Anetes Meleces – darbu interaktīvā izstāde bērniem "Anetes kiosks". "Anete Melece ir viena no izcilākajām vizuālās stāstniecības meistarēm bērnu literatūrā Latvijā. Viņas radītajos bilžu grāmatu stāstos vārdi elpo vienā ritmā ar ilustrācijām – tas ir īpašs tikai Anetei raksturīgs vizuālās valodas dialekts, kuru atpazīt var uzreiz," saka izstādes kuratore Rūta Briede.
Saksofonu elegance
Rīt, 11. jūnijā, kultūras pilī "Ziemeļblāzma" dāmu saksofonu kvartets "n[ex]t move" – Inga Meijere (soprāns, alta saksofons, vadītāja), Baiba Kuzmina (alta saksofons), Katrīna Kivleniece (tenora saksofons), Anete Levica (baritona saksofons) – uzstāsies īpaši veidotā koncertprogrammā "Skaņu elegance četros saksofonos", kur skaņa satiksies ar kustību, eleganci un mūsdienīgu skanējumu. Tā veidota kā vienots muzikāls stāsts, atklājot stilistiski daudzveidīgu repertuāru.
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