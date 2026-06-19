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#gleznas #izstādes #mākslinieki

Pārsteidzošais banāna stāsts; Lauras Ozolas konceptuālās mākslas izstāde "Banānu jūra"

Daina Šulca / Latvijas Avīze
2026. gada 19. jūnijs, 00:00
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2026. gada 19. jūnijs, 00:00
Skats no performances "Melnais banāns" izstādes atklāšanā Majoru pludmalē.
Skats no performances "Melnais banāns" izstādes atklāšanā Majoru pludmalē.
Foto: No personiskā arhīva

Līdz 1. augustam Raiņa un Aspazijas vasarnīcā Jūrmalā ir apskatāma gleznotājas Lauras Ozolas konceptuālās mākslas izstāde "Banānu jūra". Konceptuālā mākslas virziena populārākā īpašība ir idejas un nodoma svarīgums un prevalēšana pār pašu mākslas darbu, bet šajā izstādē estētika un meistarība nostājas līdzās intelektuālajam un empīriskajam vēstījumam, ko māksliniece ar saviem darbiem vēlas pastāstīt.

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Ekspozīcijā izvietotas desmit lielformāta eļļas un akrila gleznas, ko raksturo ļoti precīzi un rūpīgi otas triepieni, ģeometrisku un organisku līniju kompozīcijas, plašs spilgtu krāsu pielietojums, kas apbrīnojamā kārtā rada harmoniju, vieglumu un dzīvespriecīgu noskaņojumu. Gleznās redzamais ir ļoti tālu no sablīvējuma un pārslodzes, lai arī tajos reizēm ir skatāmi ap simts un vairāk objektu un detaļu. Lauras Ozolas darbi ir globāla rakstura gleznas, pēc kurām mākslinieces tautība nav nolasāma, vienīgi, balstoties redzamajā, pasakāms, šķiet, ir tas, ka māksliniece nāk no Rietumu pasaules.

Banāns – jau vēsturiski konceptuāls

Katrā izstādes gleznā ar nolūku un nodomu ir attēloti banāni dažādās versijās – kādā redzama tikai miza, citā gleznā – ļoti daudz banānu iepakojumu kastu… Pat jūras viļņi ir ieņēmuši banāna formu, reizēm to ķekars atgādina jūras ķemmīšu gliemežvāku. Darbos redzami daudz uzgleznoti banāni – daži vēl ir zaļgani, daži – dzelteni, citi sākuši pārgatavoties un ir nosēti ar maziem brūniem punktiņiem. Tieši šī viena objekta mākslinieciskā un vizuālā refleksija dažādos variantos pauž izstādes koncepcijas galveno kopdomu par banānu kā daudzslāņainu un daudzkontekstuālu laikmetīgu vizuālu zīmi, kas aktīvi darbojas mūsdienu pasaulē, ietiecoties arī mākslas vēstures labirintos.

"Banānu ornaments". 2021, audekls, akrils, 120x150 cm.
"Banānu ornaments". 2021, audekls, akrils, 120x150 cm.
Foto: No personiskā arhīva

Pasaules kultūra banānu ir pacēlusi neiedomājamos augstumos. Fredijs Merkurijs dziedāja savu hitu "Es sāku nedaudz zaudēt prātu" ("I’m Going Slightly Mad") ar banānu ķekaru kā cepuri uz galvas. 2024. gadā ar līmlenti pie sienas pielīmētais banāns mākslas darbu izsolē Ņujorkā tika pārdots par 6,2 miljoniem ASV dolāru. Banāni attēloti Pola Gogēna, Džordžo de Kīriko, Endija Vorhola un daudzu citu mākslinieku darbos.

Banāna tēla vizuālā izstrāde

Laura Ozola ir iedvesmojusies no daudziem dižgariem, īpašu uzmanību pievēršot dažādu laiku modernajiem māksliniekiem – Tomasam Baumgārtelam un Pablo Pikaso –, filozofam Ludvigam Vitgenšteinam, kurš ir sacījis: "Valoda veidojas kontekstā."

Uz šī teiciena bāzes māksliniece ir attīstījusi banānu konceptuālo vizuālo valodu, kad gleznas saturs veidojas kontekstā ar laiku, vēsturi, personībām, popkultūru un patērētāju kultūru, ar sevis pašas pieredzēto.

Iedvesmojoties Pablo Pikaso 1901. gada darbā "Absinta dzērājs", māksliniece ir reflektējusi, saglabājot oriģinālo gleznas kompozīciju, tās pamatelementus un attēlotā cilvēka pozu, bet, interpretējot savā versijā, banāni ieguvuši simbolisku, semantisku un māksliniecisku objektu nozīmi.

Gleznotājas Lauras Ozolas konceptuālās mākslas izstāde "Banānu jūra".
Gleznotājas Lauras Ozolas konceptuālās mākslas izstāde "Banānu jūra". 
Foto: No personiskā arhīva

Mākslas darbi, ko redzam izstādē, ir būvēti racionāli, pirms gleznošanas veidojot pārdomātas skices.

Bagātīgās interpretācijas un asociācijas

Laura Ozola banāna tēlu savos darbos ir interpretējusi jau vairāk nekā divdesmit gadus, sākotnēji to erotizējot kā seksualitātes un vīrišķo elementu. Pēc tam ar banāna tēlu apliecinot koķetēriju, simbolizējot attiecību problēmas vai to izbeigšanos, uzgleznojot, piemēram, aizkostu un zemē nomestu banānu – viss ir beidzies! Banāns gleznā darbojas kā zīme, kā ziņnesis.

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Ieteiktie raksti

Izstādē redzams, ka gleznās nereti tiek izmantota krāvuma kompozīcija, kad no viena izmēra taisnstūra formas iezīmētām un ar līniju norobežotām gleznām veidojas viena liela, atgādinot daudzstāva ēku vai Mendeļejeva ķīmisko elementu tabulu. Ideja par daudzām mazajām gleznām, kas apvienojas vienā lielā, ir Lauras Ozolas zīmols attīstībā, tāpat kā banāna tēlam paredzētas vēl neskaitāmas vizuālas, emocionālas un intelektuālas iespējas, un viena no tām ir melnā banāna interpretācijas rotaslietās un, iespējams, arī tekstilā.

"Izgaismotā realitāte", 2025, audekls, akrils, 197x147 cm.
"Izgaismotā realitāte", 2025, audekls, akrils, 197x147 cm.
Foto: No personiskā arhīva

Stāsts par melno un zelta banānu

Banāna stāsts konceptuālā līmenī aizsākās 2025. gada rudenī Londonā, kad kādā atpūtas braucienā Lauru Ozolu uzrunājis ielu mākslinieks, kas zīmējis portretus. Saņēmis mākslinieces atteikumu, viņš atbildējis: "Ja ne tagad, tad kad?"

Māksliniece viņu raksturo kā vīrieti melnās drēbēs ar bālu, gandrīz slimīgi izteiksmīgu seju. Šis īsais dialogs atstājis spēcīgu iespaidu un kļuvis par impulsu ilgstošam radošam procesam. Vēlāk šī pieredze materializējās melnā banāna mizas tērpā, kas veido alegoriju par banāna sairšanas galējo posmu, to salīdzinot ar cilvēka ādas novecošanu.

Māksliniece uzsver, ka šis notikums bijis pagrieziena punkts viņas jaunradē. Banāns kā auglis un alegorija tam, kas slēpjas aiz mizas viņas mākslā, kļuvis par cilvēka būtības kodolu un vērtību sistēmu, ko Laura Ozola savos darbos un teorētiskajos pētījumos apzīmē ar jēdzienu "zelta banāns".

Gleznotājas Lauras Ozolas konceptuālās mākslas izstāde "Banānu jūra".
Gleznotājas Lauras Ozolas konceptuālās mākslas izstāde "Banānu jūra". 
Foto: No personiskā arhīva

"Lai banāns nonāktu tirgū, tropiskos apstākļos tam nepieciešami aptuveni deviņi līdz divpadsmit mēneši," viņa saka. "Tas ir līdzīgi cilvēka augļa attīstības laikam, un šī līdzība ļauj runāt par banāna un cilvēka nonākšanu tirgū un sabiedrībā, kur abos gadījumos sākas dažādas manipulācijas. Manos darbos banāns ir cilvēka alegorija, viņa vērtības simbols. Banāna miza ir socializējoša – tas ir, ko mēs "uzvelkam", kad izejam sabiedrībā."

Gadījums Londonā ir šķietami parasts, un daudzi ko līdzīgu piedzīvojuši pasaules metropolēs, bet šoreiz mākslas darbos tas pārtapis simboliskā un dziļi saturiskā banāna tēlā, kas stāsta par spējām parastajā saskatīt neparasto.

Trīs mediju izstāde

Londonas ielas epizodi māksliniece integrējusi videodarbā, kad, tērpusies melnā banāna mizā, ko no auduma radījusi modes dizainere Māra Binde, veica performanci Jūrmalas pludmalē, izraisot atpūtnieku izbrīnu un neizpratni.

"Banānu jūras" ekspozīcijā līdzās gleznām apskatāmi vēl divi mediji – performances videofilma un melnā banāna tērps. Izstāde ir starpdisciplināra ne tikai mediju izvēlē, bet arī konceptuālo ideju apvienojumā.

Gleznojot banānu kastu simetriskos un rūpīgos krāvumus, alegoriski tiek attēlotas daudzdzīvokļu mājas, kas jau pēc noklusējuma ietver mūsu katra dzīvi savā kastē. Izstādē spēcīgi ieskanas patērētāju tēma, kad pasaulslaveni zīmoli tiek integrēti caur banāna tēlu eļļas un akrila glezniecībā.

Raiņa un Aspazijas vasarnīcas Jūrmalā kā izstādes vietas izvēle nav nejaušība. Laura Ozola ir jūrmalniece, un šo ēku viņa pazīst kopš bērnības. "Izstādei šo vietu izvēlējos tās īpašās atmosfēras un savu bērnības atmiņu dēļ. Es tai bieži gāju garām un iztēlē romantizēju notikumus tajā. Vasarās, kad dzīvojām Jūrmalā, atceros, kā mamma padomju laikos lika tumsā nogatavināt zaļos banānus, kas tolaik bija deficīts." Bērnībā sajustā radniecība ar Raiņa un Aspazijas vasarnīcu mudina aizdomāties par to, ka, lai cik neatkarīga būtu mākslas tēma un ideja, to nav iespējams atraut no paša mākslinieka emocijām un dzīves.

Izstādē apskatāmi arī vairāki jaunākie, šogad tapušie darbi. Radošā interpretācijā attēlotas Raiņa un Aspazijas figūras. Latviešu kultūras un literatūras dižgari uzrunā izstādes apmeklētājus pavisam negaidītos un pārsteidzošos risinājumos. Rainis ir izkāpis no savas leģendārās fotogrāfijas, bet šoreiz pumpainā peldkostīmā, un jūras viļņi gleznas fonā atgādina banānu formu. Aspazija attēlota uz kamuflāžas raksta fona, tērpta audumā ar "Louis Vuitton" rakstiem, kas joprojām ierindojas pasaules atpazīstamāko zīmolu vidū, un rokās tur bērnu, kura ķermeni klāj jaguāra kažoka raksts. Tas viss ir ļoti simboliski – dažādie simboli cits citu papildina un, nenoliedzami, rada interesantu un daudzslāņainu vēstījumu. "Banānu jūra" ir aizraujoša un mūsdienīga. Tā nav tikai asprātīga ironija, bet arī nopietna atsauce uz popkultūru, modernisma ikonām un cilvēka vērtībām visu šo zīmolu un notikumu alegorijās, ko iespējams apvienot konceptuālajā mākslā.

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#gleznas #izstādes #mākslinieki
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