Kā slimnīcas gatavojas X stundai? 2. daļa. Pierobežā citādi

V. Skulte: Vaicāju ukraiņiem, kā viņi redz mūsu slimnīcas likteni X stundā, ņemot vērā nelielo attālumu līdz Krievijas robežai. Viņi atbildēja, ja te notiktu militāra darbība, tad pierobežas slimnīcas, visticamāk, kļūtu par Krievijas armijas karavīru ārstēšanas punktiem.
Kā slimnīca reaģēja, uzzinot par dronu atlidošanu?
A. Žukova: Mēs saņēmām trīs šūnu apraides paziņojumus pēc kārtas par dronu tuvošanos. Aizsardzības ministrija aicināja pacientus izvest gaiteņos, projām no logiem. Apraides paziņojumā jau nav norādīts, cik tuvu vai tālu drons ir no slimnīcas. Precīzas vadlīnijas, kā rīkoties tieši slimnīcām, vēl tikai top.
Vai pierobežas slimnīcām ir jābūt īpašam statusam?
Šobrīd mums ir Austrumu pierobežas slimnīcas statuss, bet pagaidām plusus mēs no tā nejūtam. Šogad 2. un 3. līmeņa slimnīcām ļoti būtiski tika samazināta gultas dienas vērtība. Mums ir jāizārstē tikpat pacientu, cik pagājušajā gadā, bet finansējums ir par trīsdesmit procentiem mazāks. Vienu brīdi mums bija bažas par to, ka stacionārā vairs nebūs traumatologa, viņš pacientus pieņems tikai ambulatori vai dienas stacionārā. Bet stacionārā, ņemot vērā visus pacientus, kas tur nokļūst, trīsdesmit pieci procenti ir guvuši dažādas traumas. Turklāt viņi šeit ārstējas arī no kaimiņu novadiem.
Vai bija runa par to, ka traumatologu valsts varētu neapmaksāt?
Jā, traumatologu stacionārā. No cilvēcīgā viedokļa mēs saprotam – viņš mums ir viens, un ārsts nevar veselu gadu strādāt 24/7. Bet šobrīd mēs tiekam ar to galā – pakalpojums tiek nodrošināts, jo mums ir ķirurgi, kas arī spēj ārstēt traumas. Kad slimnīcu apmeklēja veselības ministrs, mēs ļoti lūdzām: ļaujiet mums strādāt, jo mēs atrodamies pierobežā. Tas nav normāli, ka nestabilā ģeopolitiskā situācijā finansējums slimnīcas stiprināšanai netiek pielikts, bet tiek atņemts. Mēs ļoti ceram, ka slimnīcu tīkla reformā tiks kaut kas iestrādāts, kas nāks mums par labu – vai nu lielāks finansiālais atbalsts, vai arī vairāk medicīnas profilu, ko drīkstēsim nodrošināt.
V. Skulte: Visiem pierobežā samazināja naudu – atņēma apmēram četrus miljonus eiro. Valsts kontrole bija izpētījusi, ka elektroautobusiņi, kas bija iegādāti skolēnu pārvadāšanai, bijuši nekvalitatīvi un ka, tos iepērkot, esot nelietderīgi izlietoti četri miljoni eiro. Tikpat, cik slimnīcām nesamaksāja.
Kad slimnīcā viesojās veselības ministrs Hosams Abu Meri, viņš teica, ka jāmeklē risinājumi stacionāra traumatoloģijas profila nodrošinājumam.
Man nāk prātā vairāki gadījumi, kad, pateicoties tam, ka šeit var saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību diennakts režīmā ķirurģijā un traumatoloģijā, izdevās izglābt vairākus cilvēkus pirms viņu pārvešanas uz reģionālo vai universitātes slimnīcu.
Atceros puisēnu, kurš gadu mijā bija iešāvis sev acīs raķeti. Viņu divdesmit minūtēs atveda uz šejieni, viņam bija sašķaidīta puse galvas. Anesteziologs viņu intubēja, ielika mākslīgo elpvadu, un tad varēja ierasties visi nepieciešamie speciālisti un viņam palīdzēt. Ja slimnīcā nebūtu šīs iespējas, tad puisēns būtu miris, kamēr viņu vestu 200 kilometrus līdz sejas un žokļu ķirurgiem. Tā ir tā saucamā zelta stunda, lai glābtu dzīvību.
Atmiņā vēl kāds cits gadījums, kad Virešos, kas atrodas piecdesmit kilometru attālumā, tika sadurts cilvēks. Kad viņu atveda, veicot izmeklējumus ļoti īsā laikā, konstatējam, ka viņš ir sadurts sirds priekškambarī. Mēs sašuvām sirdi, un cilvēks bija glābts. Kad atlidoja no Rīgas izsauktais kardioķirurgs, viņš pārbaudīja mūsu darbu un konstatēja, ka viss ir izdarīts pareizi.
Atceros arī, kā mēs glābām kādu mākslinieku, kurš bija cietis ceļu satiksmes negadījumā, ko izraisīja meža dzīvnieks. Tas notika Apes krustojumā, no kura Alūksnes slimnīca ir 25 kilometru attālumā, bet Vidzemes slimnīca Valmierā – 100 kilometru tālu. Mūsu traumatologs tajā laikā bija apslimis, un mēs paziņojām, ka pacientus ar traumām nepieņemam. Taču Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde pieņēma lēmumu nevest cietušo tur, kur viņiem liek hospitalizācijas plāns, proti, uz Vidzemes slimnīcu, bet vest pie mums, un mēs, neraugoties uz to, ka nebija traumatologa, izdarījām visu nepieciešamo, lai glābtu pacienta dzīvību, kamēr ierodas ārsti no Rīgas. NMPD brigādes vadītāja rīcība izšķīra, vai nu radinieki iet uz kapiem nolikt svecītes un ziedus pie mākslinieka kapa, vai arī cilvēks turpina dzīvot un gleznot. Tādi ir šie stāsti par medicīniskās palīdzības sniegšanas vietām un zelta stundu. Attālinot no šīm vietām iespēju saņemt ārstniecību, medicīnas kvalitāte nevis paaugstinās, bet gan pazeminās.
Vai slimnīca var funkcionēt autonomi, ja apkārtnē tiek traucēta elektroenerģijas apgāde?
Jā, spējam, tur nav problēmu.
Ja ir militārs konflikts, vai ir izstrādāta taktika, kā slimnīca sadarbosies ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem?
Viņiem ir savi militārie mediķi, un, ja būs jāšķiro cietušie pacienti, tad viņi to veiks un pacientus pārvietos tur, kur būs iespējams. Krīzes situācijā Alūksnes slimnīcā būtu iespējams pacientiem nodrošināt to zelta stundu, kā to dēvē NATO militārpersonas, lai glābtu dzīvības nekavējoties.
V. Skulte: Tomēr jāņem vērā, ka Latvijas medicīnā joprojām turpinās centralizācija, kas ir milzīga kļūda, ja notiek militārs konflikts. Ja traumatoloģija koncentrējas tikai un vienīgi Rīgā, par ko gan te vairs var būt runa!
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