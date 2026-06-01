Pēdējos gados Latvijā strauji audzis to mājsaimniecību skaits, kas izvēlas elektroenerģijas tarifus ar cenu piesaisti biržai jeb "Nord Pool". Ideja šķiet vienkārša – elektrību patērēt tad, kad tā ir lēta. 

Taču praksē ieguvēji visbiežāk ir tie, kuriem ir ne tikai dinamiskais tarifs, bet arī "gudri" vadāmas ierīces: boileri, siltumsūkņi, elektroauto uzlāde vai automatizētas mājas sistēmas.

Sadzīvot ar svārstīgo cenu

Elektroenerģijas cenas Baltijā pēdējā gada laikā bijušas ļoti svārstīgas – atsevišķās stundās cena tuvojusies nullei vai pat bijusi negatīva, bet citās pārsniegusi 200 eiro par megavatstundu. Tieši šīs svārstības rada iespēju ietaupīt.

"Elektrum" Enerģijas centra projektu vadītāja Anna Luīze Blodone-Burmistre skaidro, ka Latvijā mājsaimniecības ar biržas tarifu ("Nord Pool") var ietaupīt arī tad, ja mājsaimniecībā ir boileris, siltumsūknis, elektroauto, siltās grīdas,

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē